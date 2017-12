Région de Québec : légère progression attendue du marché immobilier résidentiel en 2018







QUÉBEC, le 12 déc. 2017 /CNW Telbec/ - La Fédération des chambres immobilières du Québec (FCIQ) dévoile aujourd'hui ses perspectives 2018 pour le marché immobilier résidentiel de la région métropolitaine de recensement (RMR) de Québec et de la province. Alors que le marché immobilier résidentiel de la RMR de Québec se dirige vers une quatrième hausse consécutive du nombre de transactions en 2017, nos plus récentes prévisions indiquent que l'activité fera un autre petit pas en avant l'an prochain. Le nombre de ventes réalisées par l'intermédiaire du système Centris® des courtiers immobiliers, qui est en voie de se chiffrer à 6 880 cette année (+2 %), connaîtra une autre hausse de 2 % l'an prochain et atteindra 7 000 transactions.

PRÉVISIONS 2018 - Région métropolitaine de Québec

Nombre de ventes Prix médian - unifamiliale Prix médian - copropriété



Variation

Variation

Variation 2016(réel) 6 718 +1 % 248 000 $ +1 % 190 000 $ -4 % 2017(projeté*) 6 880 +2 % 250 000 $ +1 % 189 000 $ -1 % 2018 (prévu) 7 000 +2 % 254 000 $ +2 % 189 000 $ 0 %

*Projection basée sur les 11 premiers mois

Source : prévisions FCIQ

Bien que Québec affiche, à 4,4 %, le taux de chômage le plus bas parmi les régions métropolitaines de la province, la création d'emploi y a été modeste au cours des deux dernières années. Le solde migratoire montre également une certaine amélioration. Ces deux facteurs, combinés à niveau de confiance élevé et à des taux d'intérêt encore bas, conduiront à une légère augmentation d'activité en 2018.

Au chapitre des prix, le prix médian des maisons unifamiliales se dirige vers une timide hausse de 1 % cette année, à 250 000 $, et atteindra, selon nos prévisions, 254 000 $ l'an prochain, soit une augmentation de 2 %.

Le prix médian de la copropriété est en voie d'enregistrer en 2017 un léger repli, le quatrième consécutif, de 1 %, à 189 000 $. Il demeurera stable en 2018. « La demande pour la copropriété s'est raffermie au cours des derniers mois et l'offre de copropriétés existantes à vendre est en baisse pour la première fois en huit ans, ce qui est de bon augure », note Paul Cardinal, directeur du service Analyse du marché de la FCIQ. « Toutefois, après une courte pause, la construction de logements en copropriété est repartie de plus belle. Davantage d'unités neuves viendront concurrencer les unités existantes à vendre, ce qui limitera la pression sur les prix », ajoute M. Cardinal.

La demande d'habitations sera forte dans la province

Le marché du travail québécois est sur une lancée exceptionnelle. Quelque 150 000 emplois se sont ajoutés à l'économie de la province au cours des 24 derniers mois, abaissant le taux de chômage à un creux historique. Aussi, le solde migratoire ainsi que le solde des résidents non permanents sont en hausse. Finalement, la confiance des consommateurs québécois est à un sommet de 15 ans. Ce sont autant de facteurs qui stimuleront la demande l'an prochain.

Par ailleurs, en ce qui a trait au prix médian des unifamiliales, dont la hausse s'établira à 4 % en 2017, la FCIQ prévoit une progression de 3 % en 2018, de sorte que ce prix atteindra 251 000 $ en 2018.

PRÉVISIONS 2018 - Province de Québec

Nombre de ventes Prix médian - unifamiliale



Variation

Variation 2016(réel) 78 145 +5 % 234 500 $ +2 % 2017 (projeté*) 82 600 +6 % 243 000 $ +4 % 2018 (prévu) 85 400 +3 % 251 000 $ +3 %

*Projection basée sur les 11 premiers mois

Source : prévisions FCIQ

La FCIQ prévoit une autre hausse des taux hypothécaires à 5 ans consentis par les principales institutions financières canadiennes, qui pourrait atteindre de 0,25 % à 0,50 % d'ici la fin de 2018.

