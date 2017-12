Cabinet de l'Opposition officielle - Fin des ventes de boissons sucrées dans les édifices de la Ville de Montréal - « Une victoire pour la santé des Montréalais »







MONTRÉAL, le 12 déc. 2017 /CNW Telbec/ - L'Opposition officielle à l'hôtel de ville de Montréal s'est déclarée très satisfaite de la décision de la Ville de Montréal d'éliminer graduellement les ventes de boissons sucrées à l'intérieur de ses installations.

« Nous sommes d'autant plus fiers que cette décision découle d'un amendement que nous avons présenté au conseil municipal à la motion du conseiller Marvin Rotrand qui demandait au gouvernement fédéral d'instaurer une taxe d'accise sur ce type de boissons. Ce n'est pas tout de demander une taxe. Encore faut-il que la Ville prenne ses responsabilités en matière de santé publique. Nous devons être conséquents: on ne peut pas, d'un côté, déclarer que les boissons sucrées constituent un risque pour la santé et, de l'autre, continuer à vendre et à distribuer ce genre de produit dans nos installations sportives, récréatives et culturelles », a expliqué M. Lionel Perez, chef de l'Opposition officielle.

L'amendement présenté par l'Opposition officielle fait en sorte que les boissons sucrées disparaîtront graduellement des édifices municipaux dans l'ensemble des arrondissements de la Ville de Montréal, au fur et à mesure que prendront fin les ententes de location actuelles.

« Je salue la collaboration de l'ensemble du conseil municipal qui a mené à l'adoption de notre amendement. C'est en travaillant ensemble que nous pourrons faire de Montréal une ville qui respecte les préoccupations de ses citoyens en matière de santé publique, plus particulièrement en ce qui concerne la santé de nos jeunes », a ajouté M. Perez.

SOURCE Ville de Montréal - Opposition officielle à l'Hôtel de Ville de Montréal

Communiqué envoyé le 12 décembre 2017 à 09:52 et diffusé par :