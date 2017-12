CMC Biologics annonce un accord de développement et production avec Harpoon Therapeutics







BOTHELL, Washington, BERKELEY, Californie, et Sud de SAN FRANCISCO, Californie, 12 décembre 2017 /PRNewswire/ -- CMC ICOS Biologics, Inc. (« CMC Biologics »), leader mondial en fabrication clinique et commerciale de protéines thérapeutiques, et Harpoon Therapeutics, une société d'immuno-oncologie utilisant sa plateforme technologique brevetée TriTACtm pour découvrir et développer de nouveaux produits biologiques pour le traitement du cancer, ont annoncé aujourd'hui qu'ils avaient signé un accord pour le développement et la production de HPN424, HPN536 et HPN217, représentant trois molécules TriTACtm pour le traitement de plusieurs cancers humains.

Les molécules TriTACtm de Harpoon Therapeutics ont une demi-vie étendue et sont conçues pour se fixer sur les cellules cancéreuses et les cellules T, poussant ces dernières à attaquer les cellules cancéreuses ciblées. Ces molécules contiennent trois domaines de liaison : un domaine se fixe sur une tumeur cible spécifique, le deuxième domaine se fixe sur le sérum-albumine humain et le troisième se fixe sur les cellules T. Le premier candidat clinique de Harpoon, HPN424, est un antigène membranaire spécifique à la prostate (PSMA) ciblant le traitement TriTACtm. Il se trouve en cours de développement pour le traitement du cancer de la prostate métastatique et devrait faire l'objet d'essais cliniques de phase 1 en 2018.

« Nous sommes enchantés de notre partenariat avec CMC Biologics comme notre organisation médicale contractuelle (CDMO) pour le développement et la production de notre première vague de molécules entrant en phase clinique, » a expliqué le dr Gerald McMahon, PDG de Harpoon Therapeutics. « La trajectoire exceptionnelle de CMC Biologics, son expertise et sa direction, ainsi que sa capacité unique à assurer la précision et la qualité joueront un rôle significatif dans la production réussie de nos molécules TriTACtm. »

« Avec les grandes avancées effectuées au quotidien dans la découverte et le développement de nouveaux traitement oncologiques, nous sommes enchantés de travailler avec Harpoon Therapeutics sur ces nouvelles molécules passionnantes TriTACtm, ce qui permet à CMC Biologics de participer au lancement de nouveaux traitements transformateurs présentant un impact potentiellement significatif sur la vie des patients, » a déclaré le dr Gustavo Mahler, PDG de CMC Biologics. « Notre technologie d'expression avancée CHEF1® facilitera la production de hauts niveaux de protéine recombinante dans les plus brefs délais, avec l'accent mis sur un processus accéléré, des résultats précis et l'excellence du service. Nous espérons pouvoir travailler en étroite collaboration avec Harpoon Therapeutics dans cette entreprise importante. »

À propos de CMC Biologics

CMC Biologics, appartenant entièrement à Asahi Glass Co., Ltd., est à la pointe du secteur parmi les organisations médicales contractuelles de développement (CDMO) et offre les meilleurs services à ses clients dans le monde. La société emploie actuellement plus de 500 personnes dans ses installations situées à Seattle, dans l'État de Washington, à Berkeley, en Californie et à Copenhague, au Danemark. CMC Biologics offre des solutions sur mesure pour l'intensification de production et la fabrication aux normes cGMP pour protéinothérapies, de la phase préclinique à la production commerciale. Nos services intégrés comprennent la mise au point de lignées cellulaires, l'élaboration de procédés biotechnologiques, la formulation de médicaments, des essais analytiques ainsi que le développement et la conjugaison d'anticorps. Nos clients peuvent également bénéficier du système d'expression exclusif CHEF1® pour la production de cellules mammaliennes. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.cmcbio.com

À propos de Harpoon Therapeutics

Harpoon Therapeutics est une société d'immuno-oncologie fondée par le dr Patrick Baeuerle, un pionnier dans le développement des thérapies à base de cellules T. La société se concentre sur la découverte et le développement de nouveaux produits biologiques activant les cellules T pour le traitement du cancer et d'autres maladies. Harpoon Therapeutics a créé une nouvelle plateforme de découverte de médicaments basée sur les anticorps et appelée TriTACtm (tri-specific T-cell activating construct). Le but de ce traitement est de libérer les propriétés ciblées de destruction cellulaire propres au système immunitaire d'un patient par le biais de l'activation des cellules T. Cette approche a été optimisée pour pénétrer les tissus et étendre l'exposition au sérum. Elle offre le potentiel de traiter un large éventail de cancers, y compris les tumeurs solides et les maladies immunologiques. Le HPN424, un antigène membranaire spécifique à la prostate (PSMA) ciblant le traitement biologique TriTACtm est en développement pour le traitement du cancer de la prostate et devrait faire l'objet d'un essai clinique en 2018. Pour en savoir plus, consultez le site www.harpoontx.com.

