UNE MAISON POUR LE TEMPS DES FETES! Des chiens sauvés d'une mort certaine d'un élevage de viande canine en Corée du Sud ont été recueillis au Canada







TORONTO, ONTARIO--(Marketwired - 12 déc. 2017) - Suite à la dixième fermeture d'un élevage de viande de chiens en Corée du Sud, la Humane Society International transporte plus de 170 chiens sévèrement maltraités en Amérique du Nord et au Royaume-Uni pour qu'ils soient adoptés. Quarante-six chiens sont arrivés à l'aéroport Pearson et sont en train d'être remis à des SPCA et à des partenaires SPA au Québec. Quatre autres chiens secourus arriveront demain et seront placés dans un groupe de sauvetage en Ontario.

Rebecca Aldworth, directrice exécutive de HSI/Canada, a déclaré : « Cet horrible élevage de viande de chiens est l'un des pires que HSI ait connu et je suis ravie qu'on puisse le fermer une fois pour toutes. Plus de 170 chiens et chiots ont été confinés dans des cages en fil de fer étroites, sales, et placées sur des déchets accumulés pendant des mois. Les chiens n'avaient aucune protection contre le froid et bon nombre d'entre eux avaient des plaies ouvertes sur leur corps. Plusieurs chiens étaient gravement décharnés, car ils recevaient peu de nourriture et peu d'eau. Ces chiens ont échappé à une vie misérable et à une mort brutale dans le commerce de viande canine. Pendant ce temps des fêtes, nous demandons aux Canadiens et aux Canadiennes d'ouvrir leur coeur et leur maison à ces chiens, et de se tenir aux côtés de HSI pour mettre fin au commerce cruel de la viande de chien pour toujours. »

Eric Margolis, dont la générosité et la compassion ont contribué à mettre en place ce sauvetage, a dit : «?La souffrance que ces chiens subissent à cause de cet horrible élevage de viande de chien est vraiment accablante. Étant sensible, je me suis senti obligé de faire tout ce que je pouvais pour les sauver d'une vie pleine de misère. C'est merveilleux de savoir que ces chiens seront bientôt en sécurité dans des foyers chaleureux.?»

Le commerce de la viande de chien est principalement répandu en Chine, en Corée du Sud, dans les Philippines, en Thaïlande, au Laos, au Viêt Nam, au Cambodge et au Nagaland dans le nord de l'Inde. Il est bien organisé. Les chiens sont volés ou pris dans les rues pour être ensuite transportés dans des régions éloignées et brutalement massacrés. En Corée du Sud, on estime que 2,5 millions de chiens sont abattus dans des conditions atroces pour faire commerce de leur viande.

Dans le cadre de notre campagne pour interdire le commerce de la viande de chien en Corée du Sud, la HSI travaille pour aider les éleveurs de chiens à se tourner vers des secteurs moins cruels et à transporter les chiens vers des régions où ils peuvent être soignés et adoptés.

Nous tenons spécialement à remercier Eric Margolis, Étienne Borgeat et les amis de la HSI pour leur contribution extraordinaire à ce sauvetage, Sharp Transportation pour avoir fourni gracieusement de l'espace pour un abri temporaire, et Kane Veterinary Supplies pour leur don de nourriture pour chiens. Nous sommes profondément reconnaissants envers les travailleurs et les bénévoles de notre abri temporaire, et envers la SPCA de Montréal, la SPCA de Laurentides- Labelle, la Société d'Arthabaska pour la protection des animaux et Carter's Forever Rescue and

Sanctuary à Muskoka pour leur aide précieuse avec le placement minutieux de ces chiens qui le méritent dans des familles pour la vie.

