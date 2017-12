La marque Cascades Fluff & Tuff(MC) remporte le prix Innovation - Tissu au 9e gala Pulp and Paper International







KINGSEY FALLS, QC, le 12 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Cascades inc. (TSX: CAS), chef de file de la récupération et de la fabrication de produits d'emballage et de papier tissu écologiques, est heureuse d'annoncer qu'elle a remporté le prix « Innovation - Tissu » pour la marque Cascades Fluff & TuffMC lors de la 9e soirée de gala Pulp and Paper International, qui avait lieu à Bruxelles le 29 novembre dernier.

Cet événement international annuel est organisé par RISI, leader d'information dans le secteur des pâtes et papiers. Selon l'organisme, la catégorie « Innovation - Tissu » a été créée pour « souligner l'incroyable travail créatif des manufacturiers pour satisfaire les exigences sans cesse croissantes des consommateurs ». Afin de se tailler une place parmi les cinq autres finalistes, l'équipe marketing Produits de consommation de Cascades Groupe Tissu a dû démontrer le caractère innovant de la nouvelle marque Cascades Fluff & TuffMC, sa présence remarquée sur le marché ainsi que la satisfaction globale des consommateurs.

Rappelons que Cascades Groupe Tissu a lancé le 14 mars dernier sa marque nationale. « Nous avons lancé une gamme de papiers hygiéniques et d'essuie-tout qui sont parmi les plus doux et performants sur le marché et qui conservent les propriétés écologiques qui ont fait la renommée de nos produits. Nous voulions que les consommateurs aient accès au confort et à la performance recherchés, tout en protégeant l'environnement. Nous souhaitions que nos nouveaux produits améliorés soient adoptés par un nombre grandissant de familles partout au pays et il semble que nous ayons visé juste. C'est tout un tour de force que de convaincre l'industrie de la valeur innovante des produits et de conquérir le coeur des familles en quelques mois à peine », a souligné Jean Jobin, président et chef de l'exploitation de Cascades Groupe Tissu.

Cette présence remarquée sur le marché est rendue possible grâce à un rigoureux travail de développement et de mise en marché. « Nos équipes ont travaillé en étroite collaboration pendant plus de deux ans pour revoir chacune des étapes de fabrication afin de faire de Cascades FluffMC et de Cascades TuffMC des produits de qualité supérieure. De la recette de fabrication du papier à l'emballage de celui-ci, en passant par son embossage, tout a été mis en oeuvre pour améliorer l'expérience des familles d'ici. Ce prix valorise sans aucun doute tout le travail accompli », a indiqué Thierry Trudel, vice-président marketing et innovation chez Cascades Groupe Tissu.

À propos de Cascades Fluff & TuffMC

La marque Cascades Fluff & TuffMC est produite par la division Cascades Groupe Tissu, un chef de file dans le secteur du papier tissu au Canada et aux États-Unis. Par l'intermédiaire de son réseau de distributeurs, la marque Cascades Fluff & TuffMC est principalement vendue au Québec et au Canada.

