Priority Pass Lounge of the Year Awards 2017 - Le salon VIP de YQB choisi Salon de l'année en Amérique du Nord

QUÉBEC, le 12 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Le salon VIP de l'Aéroport international Jean-Lesage de Québec (YQB) a été élu Salon de l'année en Amérique du Nord toutes catégories confondues par les membres du programme Priority Pass.

Le prix reconnaît l'excellence des services offerts par les salons VIP du réseau Priority Pass et leur investissement dans une expérience passager de haute qualité. Cette année, plus de 72 000 votes ont été compilés pour désigner les gagnants des 13e Priority Pass Lounge of the Year Awards. Priority Pass compte maintenant dans son réseau plus de 1 000 salons d'aéroport dans plus de 500 villes et célèbre cette année son 25e anniversaire.

« Cette année encore notre aéroport se hisse parmi les plus grands grâce à la qualité de son expérience passager en lien avec notre vision qui est de faire de YQB un aéroport de classe mondiale. C'est un véritable honneur que d'être reconnu comme le meilleur des salons VIP en Amérique du Nord et cela confirme que nous avions raison de placer Le Passager avant tout® », a mentionné M. Gaëtan Gagné, président et chef de la direction de l'Aéroport international Jean-Lesage de Québec.

Grâce au foyer central, la chaise de massage gratuite et à l'atmosphère relaxante et luxueuse du Salon VIP opéré par l'Aéroport international Jean-Lesage de Québec; les voyageurs se sentent comme chez eux. Le salon VIP de YQB reconnu pour le haut niveau de confort qu'il offre à ses clients a d'ailleurs remporté la même distinction en 2015. Celui-ci est accessible aux membres Priority Pass, aux membres de programmes de fidélisation des compagnies aériennes et aux détenteurs de certaines cartes de crédit. Il est également accessible à tous, moyennant des frais d'entrée.

À propos du programme Priority Pass

Depuis 1992, Priority Pass permet aux grands voyageurs d'accéder aux salons d'aéroport dans le monde entier. Aujourd'hui, le programme Priority Pass réunit des millions d'usagers de salons d'aéroports dans plus de 170 pays. Au total, plus de 1 000 aéroports adhèrent au programme.

À propos de Aéroport de Québec inc. (AQi)

AQi est la corporation privée responsable, depuis le 1er novembre 2000, de la gestion, de l'exploitation, de l'entretien et du développement de l'Aéroport international Jean-Lesage de Québec (YQB). Plus d'une dizaine de transporteurs y offrent de multiples liaisons aériennes à destination de l'Amérique du Nord, de l'Amérique centrale, des Caraïbes, du Mexique et de l'Europe, dont des services quotidiens vers les principales plaques tournantes du nord-est de l'Amérique.

