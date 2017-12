Réouverture du service de radiologie à Plessisville







QUÉBEC, le 12 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Afin de maintenir ce service à proximité des usagers et de bonifier l'accessibilité des services du réseau de la santé et des services sociaux dans la région, le ministre de la Santé et des Services sociaux, monsieur Gaétan Barrette, ainsi que le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, monsieur Laurent Lessard, annoncent la réouverture aujourd'hui du service de radiologie du CLSC de l'Érable, à Plessisville. Le rétablissement des services est rendu possible grâce à un investissement total de 725 000 $.

Le Gouvernement du Québec s'était engagé en février dernier à maintenir des services de radiologie pour la population de la MRC de l'Érable et à financer l'achat d'un nouvel appareil de radiologie ultramoderne pour le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec. L'offre de service a été revue pour s'assurer d'une plus grande efficience et adaptée en fonction des besoins de la population, en collaboration avec les groupes de médecine de famille des environs.

Citations :

« Nous avions pris l'engagement de maintenir des services de radiologie dans la MRC de l'Érable et notre gouvernement a tenu parole. Le rétablissement de ces services, très importants pour de nombreuses personnes, s'inscrit dans notre volonté d'offrir les services les mieux approprié à chaque usager, dans les délais prescrits, et ce, dans toutes les régions du Québec. »

Gaétan Barrette, ministre de la Santé et des Services sociaux

« Je suis ravi du maintien de ces services dans la région. Nous sommes à l'écoute des citoyens, et nous avons travaillé activement au cours de la dernière année afin de rétablir la situation. Le financement accordé par notre gouvernement, qui permet la réouverture aujourd'hui du service de radiologie de Plessisville, vient répondre aux besoins de la population, et j'en suis très fier. »

Laurent Lessard, ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

Faits saillants :

Les services de radiologie générale sans rendez-vous seront offerts quatre jours par semaine, soit les lundi, mardi, mercredi et jeudi, de 13 h à 16 h.

Sur l'investissement total de 725 000 $, un montant de 250 000 $ a permis des travaux d'aménagement au CLSC de l'Érable afin de faciliter l'accès à la clientèle, et un financement de 375 000 $ a été accordé pour la mise en fonction du nouvel appareil. L'octroi d'un montant supplémentaire de 100 000 $ permettra également le réaménagement de l'espace et des services en place, prévu en mars 2018.

Rappelons que les services de radiologie avaient cessé en février 2016 dans le cadre de la transformation de l'offre de service médicale et diagnostique sur le territoire de l'Érable et en raison de la fin de vie utile de l'appareil de radiologie qui s'y trouvait.

SOURCE Cabinet du ministre de la Santé et des Services sociaux

