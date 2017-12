6d Technologies numérise l'enregistrement d'abonnés sur les marchés africains







La solution Engrafi de 6d Technologies a permis à des opérateurs télécoms de renom en Afrique de simplifier, rationaliser et sécuriser leur processus d'enregistrement d'abonnés

6d Technologies, un pionnier dans le secteur des technologies de télécommunications, contribue de manière significative à la progression des acteurs télécoms sur différents marchés dans le monde. Ses solutions et plateformes ingénieuses permettent aux opérateurs de respecter les législations strictes relatives à la sécurité des abonnés et à la lutte contre la fraude dictées par les différents pays. La plupart des pays africains reposent sur des processus manuels d'enregistrement d'abonnés qui mènent souvent à la fraude, mettent en danger la sécurité des données et entraînent des erreurs dans le recueil de données dans la manière de recueillir et de conserver les registres de clients et d'autres sources de données.

Le déploiement d'Engrafi dans les pays africains tels que le Tchad, le Sénégal, le Ghana, la Tanzanie et l'Angola avec des opérateurs de renom leur a permis de gérer et d'améliorer des interfaces en les rendant plus faciles à utiliser. Engrafi facilite un processus d'enregistrement d'abonnés rapide et pratique permettant une plus grande satisfaction des clients. Dans certains cas ils ont la possibilité de permettre aux abonnés de s'enregistrer eux-mêmes grâce à des formulaires numérisés rapides, assurant une vérification authentique de l'utilisateur et réduisant ainsi les risques de fraude au niveau de l'identité et les abus. Comme Engrafi peut être déployé sans difficulté, les opérateurs de réseaux sont soulagés de toutes les autres fonctions et se centrent uniquement sur l'augmentation de leur base de clientèle.

« Il ne fait aucun doute que les réformes constantes des législations sont conçues pour assurer la sécurité ; les opérateurs font face à des défis dans la collecte d'informations de profil des clients existants ainsi que des nouveaux. Les interfaces intuitives, la gestion de la fraude, l'authenticité des données et les délais serrés sont d'autres défis que doivent relever les opérateurs. Notre produit 'Engrafi', une solution d'enregistrement d'abonnés, relève tous ces défis et apporte une solution numérisée, facile et rapide pour l'utilisateur, qui améliore l'expérience du client, » affirme Kenil Paul, vice-président de 6d Technologies.

L'enregistrement d'abonnés est rendu difficile dans les pays en développement et les zones rurales où la connectivité à Internet ne peut être assurée aux agents/vendeurs/distributeurs sur le terrain. L'enregistrement et les validations en ligne sont objectivement problématiques et entraînent une perte de clients potentiels. Pour y remédier, la plateforme Engrafi de 6d permet une collecte d'informations d'utilisateurs en cas de connexion Internet faible ou absente, permettant aux opérateurs de gérer les transactions en mode hors ligne et les traiter lorsque la connexion est rétablie.

Engrafi de 6d a permis de réduire les coûts d'acquisition en simplifiant le processus de distribution, les coûts de gestion de matériels et de réduire les coûts de maintenance pour plusieurs clients dans le monde.

À propos d'Engrafi :

Engrafi de 6d est une solution totalement numérisée, efficace et robuste, pour l'enregistrement d'abonnés associée à des fonctions d'interface graphique flexibles et faciles à utiliser. Elle intègre également des capacités telle que l'activation de carte SIM juste-à-temps qui simplifie, harmonise et sécurise le processus d'enregistrement en envoyant les documents avec un dispositif simple comme un téléphone connecté ou une tablette pour recueillir, capturer, stocker et enregistrer l'abonné où qu'il soit.

À propos de 6d Technologies :

6d Technologies offre des solutions pour aider les organisations à répondre aux demandes en constante évolution des clients actuels. L'entreprise sert ses clients dans plus 50 pays sur les cinq continents avec plus de 600 employés dans le monde. La société compte parmi ses clients certains des leaders mondiaux du secteur des télécoms.

