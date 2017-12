Planification pour l'avenir : Le succès du PLM de Centric Software et YOOX-NET-A-PORTER GROUP







CAMPBELL, Californie, December 12, 2017 /PRNewswire/ --

Centric Software est heureuse d'annoncer la parution de la success story vécue par son client YOOX NET-A-PORTER GROUP (YNAP)

Pour YNAP, la sélection d'une solution PLM (Product Lifecycle Management, ou gestion du cycle de vie des produits) était nécessaire pour avoir une version unique et exploitable de la réalité pour la production. « Il nous fallait une vision globale sur la production, explique Marco Gallo, concepteur de produits chez YNAP. Nous espérions que le fait de choisir le bon PLM nous aiderait à gérer tout le cycle de vie d'un produit, du prototype à la production. Nous voulions pouvoir vérifier l'écart entre le budget initial pour chaque marque et le coût réel des marchandises commandées, suivre le coût des échantillons, et communiquer avec les fournisseurs en utilisant un format et une plateforme standardisés. Nous sentions que Centric Software fournirait le meilleur outil pour répondre à nos besoins spécifiques.»

YOOX NET-A-PORTER GROUP (http://www.ynap.com)

YOOX NET-A-PORTER GROUP est le leader mondial de la vente de vêtements de luxe en ligne. Le Groupe est une société mondiale aux racines anglo-italiennes issue de la fusion innovante qui a réuni, en octobre 2015, YOOX GROUP et THE NET-A-PORTER GROUP. Ces deux entreprises ont révolutionné l'industrie de la mode de luxe depuis leur création en 2000.

YOOX NET-A-PORTER GROUP est une entreprise unique en son genre, avec une offre inégalée comprenant : des boutiques en ligne multi-marques de saison, NET-A-PORTER et MR PORTER, des boutiques en ligne multi-marques hors saison, YOOX et THE OUTNET, ainsi que de nombreuses boutiques en ligne, toutes « Alimentées par YNAP ». Par une joint-venture créée en 2012, YOOX NET-A-PORTER GROUP s'est associée à Kering pour gérer les BOUTIQUES EN LIGNE PHARES de plusieurs marques de luxe du groupe français.

En 2016, YOOX NET-A-PORTER GROUP s'est associé à Symphony, une entité contrôlée par la famille de Mohamed Alabbar, pour créer une joint-venture révolutionnaire et devenir ainsi le leader incontesté de la distribution de luxe en ligne au Moyen-Orient.

Positionné exclusivement sur le secteur en pleine croissance du luxe en ligne,

YOOX NET-A-PORTER GROUP a su attirer une clientèle fidèle et inégalée de plus de 2,9 millions d'acheteurs au fort pouvoir d'achat, 29 millions de visiteurs uniques par mois dans le monde, et a enregistré des revenus nets combinés de 1,9 milliard d'euros en 2016. Le Groupe a des bureaux et des activités aux États-Unis, en Europe, au Japon, en Chine et à Hong Kong, et livre dans plus de 180 pays à travers le monde. YOOX NET-A-PORTER GROUP est coté à la Bourse de Milan sous le nom d'YNAP.

Centric Software (http://www.centricsoftware.com)

Depuis son siège dans la Silicon Valley et avec des bureaux dans les capitales du monde entier, Centric Software fournit une plateforme de transformation numérique pour les plus grands noms des secteurs de la mode, de la distribution, de la chaussure, des articles de luxe, des loisirs de plein air, du sport et des produits de grande consommation. Centric Visual Innovation Platform (VIP ou plateforme d'innovation visuelle) se compose d'un ensemble d'interfaces visuelles et intégralement numériques, conçues pour les appareils tactiles tels que l'iPad, l'iPhone et les écrans tactiles géants. Véritable révolution en matière de prise de décision et d'automatisation de l'exécution, Centric VIP réduit considérablement le délai de commercialisation et accroît la réactivité face aux nouvelles tendances. Centric 8, la plateforme PLM (Product Lifecyle Management ou gestion du cycle de vie des produits) de Centric qui a fait sa renommée, offre des fonctionnalités professionnelles de planification promotionnelle, de développement des produits, d'approvisionnement, de planification commerciale, de gestion de la qualité et des collections, adaptées aux industries de consommation en constante évolution. Les solutions Centric SMB fournissent aux petites entreprises des solutions PLM étendues, reposant sur les technologies innovantes de la société et les connaissances acquises au fil du temps.

Centric Software a reçu de nombreux prix de l'industrie, dont le Frost & Sullivan Global Product Differentiation Excellence Award pour sa solution PLM pour la vente au détail, la mode et les vêtements en 2016, et le Global Retail, Fashion and Apparel PLM Product Differentiation Excellence Award de Frost & Sullivan en 2012. Par ailleurs, Centric fait partie du Top 100 Global de Red Herring en 2013, 2015 et 2016.

Centric est une marque déposée de Centric Software. Tous les autres noms de produits et marques peuvent être des marques commerciales, propriété de leurs détenteurs respectifs.

