Le Canada et le Groupe de la Banque mondiale appuient la transition vers une énergie propre des pays et petits États insulaires en développement

PARIS, le 12 déc. 2017 /CNW/ - Dans le cadre du One Planet Summit qui se déroule aujourd'hui à Paris, le Canada et le Groupe de la Banque mondiale ont annoncé l'établissement d'un partenariat visant à soutenir des mesures efficaces de lutte contre les changements climatiques dans les pays en développement pour appuyer la mise en oeuvre de l'Accord de Paris. Les changements climatiques nous affectent aujourd'hui et leurs effets ne feront qu'accélérer à moins que des mesures soient prises. Cet enjeu est l'un des principaux de notre époque et nous prenons des mesures maintenant pour l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants.

Le Canada et le Groupe de la Banque mondiale appuieront la transition accélérée des pays en développement qui passeront de la production traditionnelle d'électricité à partir du charbon à des sources d'énergie propre pour alimenter leur économie à croissance rapide. Nous soutiendrons également les petits États insulaires en développement pour les aider à étendre leur infrastructure d'énergies renouvelables et à s'engager ainsi sur une voie plus durable, moins polluante, où l'énergie est plus accessible.

Notre initiative vise également à leur faire connaître les pratiques exemplaires sur la façon d'assurer une transition juste pour les travailleurs déplacés et leur collectivité afin de réduire au minimum les difficultés et d'aider les travailleurs et les collectivités à profiter des nouvelles possibilités de croissance propre. La transition vers une économie à faibles émissions de carbone devrait être inclusive, progressive et favorable aux entreprises. Nous collaborerons à cet égard avec la Confédération syndicale internationale.

Cet effort repose sur un partenariat solide et fructueux entre le Canada et le Groupe de la Banque mondiale pendant de nombreuses années en vue de lutter contre les changements climatiques, notamment par l'entremise des Fonds d'investissement climatiques et du Programme canadien sur les changements climatiques de la Société financière internationale.

Ce partenariat témoigne de l'engagement plus vaste pris par le Groupe de la Banque mondiale et le Canada en vue d'appuyer toute transition vers une économie à faibles émissions de carbone et résiliente aux changements climatiques, ainsi que de catalyser une croissance inclusive qui est profitable pour tous et la création d'emplois.

Étant l'un des principaux bailleurs de fonds dont l'objectif est de soutenir les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique dans les pays en développement, le Groupe de la Banque mondiale joue un rôle clé pour faciliter la transition énergétique en apportant une aide financière aux secteurs émergents de l'énergie propre et en collaborant avec les gouvernements pour renforcer les institutions énergétiques, élaborer des cadres juridiques et améliorer les politiques. En collaboration avec les Nations Unies, le Groupe de la Banque a récemment lancé la plateforme Invest4Climate afin de mobiliser des fonds supplémentaires pour appuyer la lutte contre les changements climatiques, notamment la transition énergétique.

« L'élimination progressive de l'électricité alimentée au charbon est le choix qui s'impose pour le Canada, et je suis très heureuse que nous puissions également aider les pays en développement à faire la transition vers une énergie plus propre. Au moment d'effectuer cette transition, nous ne pouvons pas oublier les travailleurs et les communautés qui dépendent du charbon, et notre nouvelle collaboration avec la Banque mondiale et la Confédération syndicale internationale permettra d'analyser les pratiques exemplaires pour en faire profiter le Canada et d'autres pays. »

- Catherine McKenna, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Les pays en développement sont confrontés chaque jour aux effets déstabilisateurs des changements climatiques, surtout les femmes et les enfants, qui se butent à des défis disproportionnés. Voilà pourquoi le Canada tient à aider les collectivités les plus vulnérables à mieux s'adapter aux changements climatiques et à en atténuer les effets néfastes. »

- Marie-Claude Bibeau, ministre du Développement international et de la Francophonie

« Les objectifs de Paris ne pourront être atteints si nous n'agissons pas rapidement pour aider les économies à croissance rapide à se tourner vers des sources d'énergie plus propres. Nous sommes déterminés à travailler en étroite collaboration avec le Canada et d'autres partenaires pour accélérer cette transition et aider les travailleurs et les collectivités touchés par la démarche. »

- Jim Yong Kim, président du Groupe de la Banque mondiale

« La transition énergétique des combustibles fossiles aux énergies renouvelables est urgente, mais les familles de travailleurs et leurs communautés doivent avoir l'espoir d'une transition juste qui apporte des emplois stables et des communautés prospères. »

- Sharan Burrow, secrétaire générale, Confédération syndicale internationale

Le Canada fournira 2,65 milliards de dollars en financement climatique aux pays en développement d'ici 2020-2021, en accordant une attention particulière aux pays les plus pauvres et les plus vulnérables.

fournira 2,65 milliards de dollars en financement climatique aux pays en développement d'ici 2020-2021, en accordant une attention particulière aux pays les plus pauvres et les plus vulnérables. Au cours de la dernière année seulement, le Groupe de la Banque mondiale s'est engagé à verser 12,8 milliards de dollars à plus de 200 projets liés au climat. Il a augmenté à 22 % la part des avantages climatiques connexes dans le cadre de ses prêts, se rapprochant ainsi de son objectif de 28 % d'ici 2020.

