Jam City signe avec Warner Bros. Interactive Entertainment un accord de licence pour Harry Potter: Hogwarts Mystery, un jeu de rôle narratif pour mobile situé dans l'école de sorcellerie de Poudlard

Le RPG mobile, de style narratif, permet aux joueurs de choisir leur fil narratif en tant qu'élève à l'école de sorcellerie de Poudlard

LOS ANGELES, le 12 décembre 2017 /CNW/ - Jam City, un studio de jeux mobiles établi à Los Angeles, en partenariat avec Warner Bros. Interactive Entertainment, a annoncé aujourd'hui un accord de licence pour créer Harry Potter: Hogwarts Mystery, le premier jeu dans lequel les joueurs peuvent créer leur propre personnage et vivre la vie dans la peau d'un élève de l'école Poudlard. Le jeu sera lancé sous la marque Portkey Games de Warner Bros. Interactive Entertainment, un nouveau label consacré à la création d'expériences ludiques inspirées par la magie et les aventures de J. K. Rowling Wizarding World.

« C'est un grand honneur pour Jam City que de développer un jeu mobile sous l'une des marques les plus importantes et les plus emblématiques de l'histoire », se réjouit Chris DeWolfe, cofondateur et chef de la direction de Jam City. « Mordus de Harry Potter nous-mêmes, nous avons un grand respect à l'égard des millions de personnes dans le monde entier qui ont suivi les histoires de Harry Potter pendant plus de 20 ans. Ce jeu est un travail d'amour pour nos développeurs et artistes qui se sont consacrés à créer pour tous ceux qui adorent le monde des sorciers de J. K. Rowling l'expérience ludique magique la plus divertissante. »

Le nouveau jeu permet aux fans de Harry Potter de vivre le rêve de devenir élèves de l'école de Poudlard en créant leur propre personnage et en progressant dans leur parcours à l'école de sorcellerie et de magie. Chemin faisant, les joueurs participeront à tous les cours et activités magiques qu'ils ont appris à aimer comme la défense contre les forces du mal, les potions, le club de duel et d'autres encore. La plupart des professeurs emblématiques de la série Harry Potter reprennent leur rôle dans le jeu.

« Harry Potter: Hogwarts Mystery est un jeu mobile inspiré par la légende enchanteresse de J.K. Rowling, une expérience à la fois amusante et engageante du monde des sorciers », a déclaré David Haddad, président de Warner Bros. Interactive Entertainment. « C'est génial de travailler avec Jam City à la création de ce jeu, puisque la société s'est déjà fait un nom dans la création de mondes riches et attachants pour les amateurs du divertissement mobile.

Harry Potter: Hogwarts Mystery est autorisé par Warner Bros. Interactive Entertainment et sera disponible l'année prochaine pour appareils mobiles sur l'App Store, Google Play et Amazon Appstore. Pour en savoir plus sur Harry Potter: Hogwarts Mystery, au fil des publications, et communiquer avec d'autres enthousiastes de Harry Potter en attendant votre hibou, rendez-vous sur www.facebook.com/HPHogwartsMystery/, www.twitter.com/HogwartsMystery et www.HarryPotterHogwartsMystery.com/.

À propos de Jam City :

Jam City est un leader mondial dans le secteur du divertissement mobile, offrant des expériences de jeux sociaux à des millions de joueurs dans le monde entier. Fondée en 2010 par les anciens fondateurs de MySpace, Chris DeWolfe et Aber Whitcomb, et l'ancien dirigeant de 20th Century Fox, Josh Yguado, Jam City compte à son actif des jeux populaires et les plus lucratifs dont notamment Cookie Jam, Panda Pop, Family Guy: Another Freakin' Mobile Game et Marvel Avengers Academy. Jam City est dans la tête de peloton des entreprises qui monétisent le mobile à l'échelle. Établie à Los Angeles et comptant 500 employés dans ses studios à Seattle, San Francisco, San Diego et Buenos Aires, Jam City a su bâtir une entreprise mondiale propulsée par la créativité formatrice de la culture.

À propos de Warner Bros. Interactive Entertainment :

Warner Bros Interactive Entertainment, une division de Warner Bros. Home Entertainment, Inc. est l'un des principaux éditeurs, développeurs, concédants de licences et distributeurs mondiaux de contenu divertissant destiné à l'espace interactif sur toutes les plateformes, notamment les consoles, les consoles de poche, les appareils mobiles et PC pour titres de jeux internes et tiers.

A propos de Portkey Games :

Portkey Games, de Warner Bros Interactive Entertainment, est une marque de jeux offrant des expériences ludiques inspirées par la magie et les aventures du monde des sorciers de J. K. Rowling. Ces nouveaux jeux amènent les joueurs à explorer, à découvrir et se placer au centre de leur propre aventure magique.

A propos de la série romanesque Harry Potter :

Harry Potter demeure un phénomène mondial. Chacun des sept livres de l'auteur, J. K. Rowling, a battu des records de ventes et, à ce jour, la série a vendu plus de 450 millions d'exemplaires dans le monde entier et a été traduite en 80 langues. Les films Harry Potter, produits par Warner Bros. Pictures, ont rapporté à ce jour, à la billetterie mondiale, plus de 7,7 milliards de dollars, faisant de Harry Potter la franchise cinématographique la plus lucrative de l'histoire.

