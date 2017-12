L'initiative de « régénération urbaine » de Séoul redynamise les quartiers et la vie citadine







SÉOUL, Corée du Sud, 12 décembre 2017 /CNW/ -- Le terme « régénération urbaine » est récemment devenu l'un des enjeux importants dans de nombreuses villes du monde. L'administration métropolitaine de Séoul a commencé à redonner une identité à la ville et à mettre en oeuvre son développement urbain en misant sur la « régénération urbaine » au lieu du « redéveloppement ». En 2017, un total de 131 projets de régénération urbaine sont actuellement en phase d'implantation dans l'ensemble de la ville. Parmi les projets de régénération urbaine représentatifs mis de l'avant par l'administration municipale, mentionnons le Dasi (Re) Sewoon Shopping Center (centre commercial), le Mapo Oil Tank Cultural Park (parc culturel du réservoir de pétrole), et le Séoul Battleship Park (parc des cuirassés).

Le centre commercial Sewoon a été construit en 1969, lui qui était le premier édifice commercial et résidentiel construit en Corée. Il a été le centre de la florissante industrie des produits électroniques du pays. C'est aussi un célèbre lieu d'intérêt à Séoul depuis plusieurs décennies. Toutefois, il s'est détérioré et a perdu de sa vitalité depuis la fin des années 1990. L'administration municipale a établi plusieurs plans pour le démolir et le reconstruire, mais aucun d'entre eux n'est allé de l'avant en raison de conflits entre les résidents et un marché immobilier anémique. Finalement, en mars 2014, l'administration municipale a décidé de le préserver et de le rénover plutôt que de le démolir. Afin d'optimiser la régénération, des passerelles piétonnières ont été réaménagées pour relier les édifices. Divers programmes de revitalisation ont été créés entre l'industrie et la collectivité, de manière à ce que les régénérations « matérielle » et « logicielle » puissent avoir lieu au même moment. La passerelle piétonnière surplombante d'une hauteur de trois étages reliant les deux bâtiments a été réaménagée. Pour revitaliser le centre, « Sewoon Makers' Cube » a ouvert ses portes à titre d'incubateur d'entreprises en démarrage pour offrir de la formation et du soutien à celles-ci. Le Makers' Cube (le cube du fabricant) compte 29 salles de travail pour les jeunes entreprises et abrite un bureau de recherche et de développement pour les drones et les appareils médicaux intelligents. Le centre commercial Sewoon aura un effet synergique grâce à son système de fabrication personnalisé et ses installations hautement sophistiquées.

Le parc culturel du réservoir de pétrole Mapo vise à unir la régénération urbaine aux valeurs culturelles en se fondant sur la restauration du site. Le dépôt de pétrole Mapo a été construit en 1978 par l'administration métropolitaine de Séoul pour fournir du carburant en cas d'urgence. L'accès y est interdit depuis 41 ans. En raison de la construction du stade de Séoul pour la Coupe du monde 2002, il a été fermé en décembre 2000. L'administration municipale a choisi le site pour y faire une régénération urbaine en 2013, puis l'a transformé en un complexe culturel écologique après deux ans de construction. Il offre désormais une salle de spectacle, une scène à aire ouverte, un centre communautaire ainsi que d'autres infrastructures culturelles. Six réservoirs de pétrole, des matériaux intérieurs et extérieurs ainsi que des murs de soutènement ont été réutilisés pour régénérer l'endroit. Autre fait remarquable à souligner, un processus de régénération urbaine lancé par les citoyens a été mis en place dès le début du projet. L'exploitation du parc sera aussi assurée par le comité de coordination dirigé par la collectivité locale.

Le parc des cuirassés de Séoul (Battleship Park) est un site multifonction qui a été inauguré en novembre 2017 au bord du fleuve Han. Couvrant une superficie de 6?942 m2, le parc présente les trois navires désaffectés que la marine prête gratuitement à l'administration municipale. Ces vaisseaux ont été préservés dans leur état d'origine dans la mesure du possible, offrant aux citoyens et aux visiteurs une rare occasion de visiter l'intérieur, d'observer les environs et de découvrir la vie des officiers de marine. La frégate Séoul mesure 102 mètres de longueur et 11,6 mètres de largeur. Sa hauteur totale, incluant la partie submergée, est de 28 mètres. Couvrant 485 m2, le centre d'information de trois étages est relié aux navires par des passerelles, et l'observatoire aménagé sur son toit offre une vue magnifique sur le parc des cuirassés de Séoul.

L'administration métropolitaine de Séoul implante des projets de régénération en se servant d'infrastructures sous-utilisées et sous-exploitées. L'objectif de la régénération urbaine est de rétablir l'histoire et les souvenirs du coin par l'entremise de divers contenus pour permettre aux citoyens d'en profiter avec fierté. La clé de la réussite de la régénération urbaine est attribuable à la participation citoyenne active ainsi qu'à la collaboration entre les experts et l'administration municipale.

