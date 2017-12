Selon le Canadian Health Policy Institute, le coût total direct des médicaments brevetés, ajusté en fonction de la population et de l'inflation, n'a presque pas connu de croissance réelle pendant la dernière décennie.







TORONTO, Dec. 12, 2017 /CNW/ - Une nouvelle étude publiée par le Canadian Health Policy Institute (CHPI) indique qu'il n'y a pas de crise liée aux dépenses en ce qui concerne les médicaments brevetés au Canada. Ajusté en fonction de facteurs économiques réels comme la population, l'IPC et le PIB, le coût direct total des médicaments brevetés est stable et modéré. Les prix sont également stables et modérés relativement à l'IPC ou à ceux dans des pays comparables.

Pour effectuer son analyse, le CHPI s'est servi de données provenant du Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés (CEPMB), de l'Institut canadien d'information sur la santé (ICIS) et de Statistique Canada.

Voici les constats de l'étude :

Le coût direct total associé aux ventes de médicaments brevetés a représenté moins de 41 % des dépenses totales liées aux médicaments rapportées par le ICIS en 2016.

Ajusté en fonction de la croissance de la population à l'échelle nationale et de l'inflation générale des prix au fil du temps, le coût total direct des médicaments brevetés n'a presque pas connu de croissance réelle pendant la dernière décennie.

Au cours des 27 dernières années, les ventes de médicaments brevetés ont représenté moins de 1 % du PIB canadien.

En 2016, les médicaments brevetés n'ont représenté que 6,7 % des dépenses publiques et privées totales dans le domaine de la santé au Canada .

. Toujours en 2016, les dépenses des régimes publics d'assurance médicaments fédéraux, provinciaux et territoriaux relatives aux coûts directs des médicaments brevetés ne représentaient que 3,7 % des dépenses totales du gouvernement dans le domaine de la santé.

Le prix des médicaments brevetés au Canada a augmenté moins vite que le taux d'inflation générale pendant 27 des 29 années de 1988 à 2016.

a augmenté moins vite que le taux d'inflation générale pendant 27 des 29 années de 1988 à 2016. Depuis les 10 dernières années, les prix médians à l'échelle internationale, ajustés en fonction du taux de change des devises sur le marché, sont plus élevés que les prix canadiens. Ils étaient 25 % plus élevés en 2016.

Compte tenu des prix moyens et de l'ajustement des devises en fonction de la parité de pouvoir d'achat, les prix des médicaments brevetés à l'échelle internationale étaient 51 % plus élevés que les prix canadiens en 2016. Ils n'étaient que 4 % plus élevés en 2007.

