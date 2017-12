Robert Blais de Collins Barrow SNT reçoit le titre de FCPA







SUDBURY, ON, le 12 déc. 2017 /CNW/ - Collins Barrow SNT s.r.l est fière d'annoncer que Robert Blais, l'un de ses associés, a obtenu le titre de FCPA en reconnaissance de ses services professionnels exceptionnels et de sa contribution soutenue aux organismes communautaires et à but non lucratif. Le titre de FCPA est décerné par l'Ordre des comptables professionnels agréés de l'Ontario et est l'une des désignations professionnelles les plus prestigieuses accordées par l'industrie.

Depuis son arrivée à Collins Barrow SNT en 1988, Robert n'a eu de cesse de fournir des services de la plus haute qualité afin de répondre aux besoins de nos clients et d'aider l'entreprise à atteindre ses objectifs. En tant que chef de file en matière de normes professionnelles et qu'associé spécialisé en audits et en assurances, il a mis ses qualités de leader au service des bureaux de Collins Barrow de la région et de notre coopérative nationale.

«?Ce titre prestigieux a été décerné en hommage à la valeur des services apportés par Robert à l'entreprise et à la clientèle. Nous sommes extrêmement fiers de ses réalisations. Ses connaissances et son expertise en matière de fiscalité et de services consultatifs de transaction, ajoutées à sa capacité à servir nos clients dans les deux langues officielles constituent un atout important?», a expliqué Dan Longlade, notre associé directeur. «?Nous sommes déterminés à fournir des services de la plus haute qualité à nos clients et Robert est l'un des moteurs de notre succès continu.?»

«?Le titre de FCPA est effectivement décerné autant en reconnaissance de services rendus à la profession que de ceux rendus à la communauté et je n'aurais pu l'obtenir sans le soutien de Collins Barrow?», a expliqué Robert. «?Notre entreprise aime encourager les actions philanthropiques et je suis reconnaissant de pouvoir faire partie d'une institution aussi collégiale et aussi empreinte de l'esprit d'entreprise. Je suis également reconnaissant qu'elle accorde autant d'intérêt à mes contributions à l'échelle communautaire qu'à mon leadership dans le secteur professionnel. C'est un honneur de pouvoir obtenir cette désignation.?»

À PROPOS DE COLLINS BARROW

Reconnue comme le leader du marché intermédiaire au Canada pour les solutions en matière de services-conseils, audit et fiscalité, notre association de 25 cabinets membres indépendants constitue le huitième plus grand groupe public de comptables professionnels agréés à l'échelle nationale par revenu. Au moyen de notre solide infrastructure de réseau, de notre expertise partagée, de nos ressources et de nos bureaux d'un océan à l'autre, nous procurons à nos clients, qui vont d'importantes sociétés cotées en bourse à des entreprises émergentes et indépendantes, une gamme complète de services professionnels dans tous les secteurs principaux de l'industrie.

