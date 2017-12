L'initiative de « régénération urbaine » de Séoul revitalise les quartiers et la vie des citoyens







Les infrastructures urbaines anciennes et obsolètes ont été « repensées » et « rendues » aux citoyens

SÉOUL, Corée du Sud, le 12 décembre 2017 /PRNewswire/ -- Dernièrement, le concept de « régénération urbaine » est devenu l'un des enjeux centraux dans de nombreuses villes du monde. La municipalité de Séoul a commencé à rendre son identité à la ville et a organisé son développement urbain autour de la « régénération urbaine » plutôt que du « réaménagement ». En 2017, 131 projets de régénération urbaine sont en cours de réalisation à travers toute la ville. Parmi les projets de régénération urbaine représentatifs de la municipalité figurent le centre commercial Dasi (Re) Sewoon, le Parc culturel du dépôt pétrolier de Mapo et le Parc des cuirassés de Séoul.

Le Centre commercial Sewoon, construit en 1969, a été le premier complexe commercial et résidentiel de Corée. Il a été le centre de l'industrie électronique naissante du pays ainsi qu'un repère symbolique de Séoul pendant plusieurs décennies. Cependant, il est devenu vétuste et a progressivement perdu sa vigueur depuis la fin des années 1990. Les autorités municipales ont envisagé à plusieurs reprises de le démolir et de le réaménager, mais elles n'ont pas réussi à concrétiser ce projet en raison de conflits entre les résidents et du marché immobilier peu favorable. Finalement, en mars 2014, la municipalité a décidé de le conserver et de le rénover plutôt que de le démolir. Pour une meilleure régénération, des ponts piétons ont été reconstruits pour relier les bâtiments. Plusieurs programmes de revitalisation ont été menés entre le secteur industriel et la collectivité, afin de réaliser des régénérations aussi bien « matérielles » que « logicielles ». Le pont piétonnier aérien de trois étages reliant les deux bâtiments a été restauré. Pour revitaliser le centre, le « Sewoon Makers' Cube » a été créé pour incuber, éduquer et soutenir les startups. Le Makers' Cube dispose de 29 salles de travail destinées aux jeunes entreprises et abrite des bureaux de recherche et de développement sur les drones et les dispositifs médicaux intelligents. Le Centre commercial Sewoon aura un effet synergique grâce à son système de fabrication personnalisée et ses installations très avancées.

Le Parc culturel du dépôt pétrolier de Mapo combine une régénération urbaine et des valeurs culturelles basées sur la restauration du lieu. Le dépôt pétrolier de Mapo a été construit en 1978 par les autorités municipales de Séoul pour fournir du pétrole en cas d'urgence. Son accès a été restreint pendant 41 ans. Dans le cadre de la construction du stade de la Coupe du monde de Séoul pour la Coupe du monde 2002, le dépôt a été fermé en décembre 2000. La municipalité a fait de ce site un lieu de régénération urbaine en 2013 et l'a transformé en un complexe culturel respectueux de l'environnement après deux ans de travaux. Il comprend maintenant une salle de spectacle, une scène en plein air, un centre communautaire ainsi que d'autres installations culturelles. Six réservoirs de pétrole, des matériaux intérieurs et extérieurs et des murs de soutènement ont été réutilisés pour régénérer le site. Un autre point remarquable est le fait qu'un processus de régénération urbaine mené par les citoyens ait été appliqué dès la phase initiale du projet. Le fonctionnement du parc sera également assuré par l'intermédiaire d'un comité de coordination dirigé par la collectivité locale.

Le Parc des cuirassés de Séoul est un parc polyvalent ouvert en novembre 2017 sur la rive de la rivière Han. D'une superficie de 6942 m2, le parc abrite les trois navires déclassés loués par la marine au gouvernement de la ville à titre gracieux. L'aspect d'origine des navires a été conservé autant que possible, offrant ainsi aux citoyens et aux visiteurs l'occasion rare d'y pénétrer, d'en faire le tour et de découvrir la vie des officiers de la marine. Le Frigate Seoul est un navire de 102 mètres de longueur, 11,6 mètres de largeur et sa hauteur totale avec la partie submergée est de 28 mètres. Le centre d'information de trois étages d'une superficie de 485 m2 est relié aux navires par des ponts et sa plateforme d'observation sur le toit offre une vue magnifique sur le Parc des cuirassés de Séoul.

Les autorités municipales de Séoul mènent à bien des projets de régénération urbaine en utilisant des infrastructures sous-utilisées et sous-exploitées. L'objectif de la régénération urbaine est de restaurer l'histoire et les souvenirs locaux sous diverses formes afin que les citoyens puissent en dégager un sentiment de fierté. La clé du succès de la régénération urbaine repose dans la participation civique active et la coopération entre les autorités municipales et les experts.

Hojin Choi

Autorités municipales de Séoul

hojin97@seoul.go.kr

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/615473/Sewoon_Shopping_Center.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/615474/Mapo_Oil_Tank_Cultural_Park.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/615472/Seoul_Battleship_Park.jpg

Communiqué envoyé le 12 décembre 2017 à 08:00 et diffusé par :