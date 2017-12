/R E P R I S E -- Avis aux médias pour le 13 décembre 2017 - Le 40e repas annuel des fêtes de Chez Doris devrait être le plus grand jamais organisé/







MONTRÉAL, le 6 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Le 13 décembre 2017, Chez Doris servira un repas des fêtes à 240 femmes, le plus grand groupe jamais réuni, à la salle de réception de l'Église Evangel. Les femmes sans abri, touchées par la pauvreté et/ou les problèmes de santé et de santé mentale seront servies par des policiers des postes 12 et 20, ainsi que par d'autres bénévoles, et seront diverties par l'extraordinaire showman Sheldon Kagan, qui a animé des mariages, événements corporatifs et spéciaux pendant 50 ans. Kagan, qui a fourni gracieusement la sonorisation et tous les artistes, animera en compagnie de Guy Trottier, DJ et MC de longue date. Les danseurs professionnels en danse de salon, Sarah-Maude Thibaudeau et Daniel Zaharia, offriront une performance et les femmes seront sérénadées par le chanteur Matt Mardini. Pour plus d'informations et l'horaire : https://www.chezdoris.org/40e-repas-des-fetes.

Quand : le mercredi 13 décembre 2017 (les portes ouvrent à 9 h et la fête se termine à 15 h)

Où : Église Evangel, 2154, rue Sainte-Catherine Ouest

Les médias sont invités à céduler des entrevues ou des prises de photos.

À propos de chez Doris : Chez Doris est un organisme de bienfaisance offrant un refuge de jour sept jours sur sept pour toutes femmes en difficulté. La maison fournit des repas, du répit, des vêtements, des activités sociorécréatives ainsi que des services pratiques dans un environnement sécuritaire et accueillant. www.chezdoris.org.

