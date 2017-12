Moisson Montréal et Jérôme Ferrer s'associent pour lancer la Boîte du coeur au profit de l'organisme







Le grand public pourra désormais parrainer une famille québécoise en cette période des Fêtes

MONTRÉAL, le 12 déc. 2017 /CNW Telbec/ - La Boîte du coeur est une initiative lancée conjointement par Jérôme Ferrer et Moisson Montréal. La population québécoise est invitée à parrainer une famille en achetant une boîte contenant cinq variétés de soupes-repas pour deux personnes. Première initiative d'un partenariat à long terme, ces repas illumineront le temps des Fêtes des personnes qui ne mangent pas à leur faim à Montréal.

La Boîte du coeur est un nouveau concept de soupes-repas prêtes-à-manger conçues par le Chef Jérôme Ferrer, chef du restaurant Europea, Relais & Châteaux et membre des Grandes Tables du Monde. Les clients peuvent maintenant acheter en ligne une boîte de 5 soupes-repas pour deux personnes et la faire livrer à une famille dans le besoin. Pour seulement 30 $, les clients fournissent 10 portions de soupes-repas saines, nutritives et gourmandes aux personnes dans le besoin.

Engagé contre l'insécurité alimentaire et le gaspillage alimentaire, Jérôme Ferrer a trouvé en Moisson Montréal, l'organisme qui correspond en parfaite adéquation à ses valeurs. Le chef souhaite aujourd'hui s'investir pleinement au sein de l'organisme et prévoit déjà d'apporter son expertise dans la conception de recettes anti-gaspillage dans la future cuisine de revalorisation de fruits et légumes.

Moisson Montréal et Jérôme Ferrer ont cette réelle préoccupation pour que chacun puisse manger à sa faim. « Chez La Boîte du Chef, on s'estime chanceux et redevables envers notre communauté » ajoute Jérôme Ferrer, président du Groupe Europea et directeur de la Boîte du chef.

« Moisson Montréal est choyée de pouvoir bénéficier de l'expertise du chef Jérôme Ferrer. Nous sommes tous deux mobilisés contre l'insécurité alimentaire pour que tout le monde puisse manger à sa faim. La Boîte du coeur permettra d'adoucir le temps des Fêtes de ces milliers de familles montréalaises dans le besoin. Cette première initiative laisse présager un gourmand partenariat à long terme. » souligne Richard D. Daneau, directeur général de Moisson Montréal.

Comment aider ?

Parrainer une famille en achetant une Boîte du coeur disponible sous ce lien : https://www.laboiteduchef.ca/products/la-boite-du-coeur

Faites un don à Moisson Montréal au www.moissonmontreal.org

À propos de La Boîte du chef

La Boîte du Chef est un nouveau concept de prêt-à-manger proposé par le Chef Jérôme Ferrer. Chaque semaine, les clients peuvent commander en ligne une boîte de 5 repas conçus par le chef et la faire livrer à l'adresse de leur choix. Servis en portions pour 2 personnes et offerts au prix avantageux de 100 $, les menus sont composés de 5 entrées, 5 plats, 5 garnitures, ainsi que d'un petit cadeau gourmand.

AU MENU: DU BON, DU FRAIS, DU CHOIX

Les plats sont conçus par Jérôme Ferrer, Chef du restaurant Europea, Relais & Châteaux et membre des Grandes Tables du Monde. Chef engagé pour la valorisation du terroir québécois, il favorise l'approvisionnement auprès des agriculteurs et éleveurs locaux.

Les plats sont livrés déjà préparés et il suffit de les réchauffer en suivant les recommandations du Chef. Ils permettent ainsi de faciliter la planification des repas en plus d'économiser un temps considérable en magasinage et en cuisine.

À propos de Moisson Montréal

Organisme de bienfaisance fondé en 1984, Moisson Montréal est aujourd'hui la plus grande banque alimentaire au Canada grâce à ses programmes de récupération et de distribution de denrées destinées à l'aide alimentaire d'urgence. L'organisation remet mensuellement près de 1?200 tonnes de denrées à près de 250 organismes communautaires accrédités de l'ile de Montréal qui offrent une aide alimentaire à 137?000 personnes, dont près de 45?000 enfants. Moisson Montréal est financée et approvisionnée essentiellement par des dons. Ses opérations sont rendues possibles grâce à la collaboration de plus de 10?000 bénévoles par année qui ont permis, en 2016-2017, la redistribution de 14,4 millions de kilos de denrées, représentant 80,3 millions de dollars. Moisson Montréal a été nommé par Charity Intelligence parmi les « Top 10 Impact Charities of 2017 », la liste des 10 organismes de bienfaisance, à travers le Canada, ayant le plus d'impact par dollar de don reçu. Elle a également été lauréate de quatre prix pour son Programme de récupération en supermarchés : le prix DUX 2017 dans la catégorie «?Projet-OBNL?», le prix Mercure -- Développement durable de la FCCQ en 2016, le prix Novæ de l'Entreprise citoyenne dans la catégorie «?Approvisionnement?» en 2015, et le prix Élixir -- Coup de coeur du PMI-Montréal en 2015. www.moissonmontreal.org

