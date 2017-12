Partez à l'aventure grâce aux Récompenses WestJet







WestJet annonce que les grands voyageurs peuvent échanger leurs dollars WestJet auprès de Qantas

CALGARY, le 12 déc. 2017 /CNW/ - WestJet a annoncé aujourd'hui que les membres du programme Récompenses WestJet peuvent maintenant échanger leurs dollars WestJet dans le cadre des tarifs exclusifs offerts aux membres pour des destinations du réseau de Qantas Airways (Qantas), y compris Sydney, Melbourne et Auckland.

« Nous sommes ravis de renforcer notre partenariat avec Qantas et d'offrir encore plus d'options de voyages à l'échelle mondiale à nos membres du programme Récompenses WestJet », a déclaré Ed Sims, vice-président directeur, Activités commerciales de WestJet. « Le fait d'offrir à nos membres l'accès aux produits, au service et au réseau aérien de première qualité de Qantas est un autre exemple illustrant comment les récompenses WestJet permettent à nos invités de se rendre à encore plus d'endroits. »

Grâce aux tarifs exclusifs offerts aux membres, ces derniers profitent d'une excellente valeur et de l'accès à 450 destinations de partenaires partout dans le monde afin de se rendre aux lieux qu'ils veulent absolument visiter dans leur vie, comme Paris, Amsterdam, Rome, Shanghai et Hong Kong.

Pour obtenir d'autres renseignements sur les tarifs exclusifs offerts aux membres du programme Récompenses WestJet et sur les compagnies aériennes partenaires, veuillez visiter le site westjet.com/ici.

WestJet

WestJet est fière d'avoir été nommée meilleure compagnie aérienne au Canada et l'une des meilleures compagnies aériennes offrant des tarifs économiques pour l'Amérique du Nord. Cette reconnaissance est fondée sur des commentaires authentiques de voyageur émis sur Trip Advisor, le plus grand site de voyage au monde. WestJet est l'une des rares compagnies aériennes dans le monde qui ne pratiquent pas la surréservation commerciale sur ses vols. En collaboration avec notre transporteur régional, WestJet Encore, nous exploitons des vols réguliers dans un réseau de plus de 100 villes en Amérique du Nord, en Amérique centrale, dans les Caraïbes et en Europe, et nous offrons plus de 175 destinations dans plus de 20 pays par l'entremise de nos partenariats. Vacances WestJet offre des expériences de voyage abordables et flexibles vers plus de 60 destinations, ainsi que des possibilités d'hébergement dans plus de 800 hôtels, centres de villégiature, condos et villas. Les membres du programme Récompenses WestJet accumulent des dollars WestJet sur les vols et les forfaits vacances, entre autres. Les membres peuvent utiliser les dollars WestJet pour l'achat de vols ou de forfaits Vacances WestJet pour toute destination WestJet sans aucune période d'interdiction, et peuvent également bénéficier de tarifs exclusifs valables pour des destinations desservies par WestJet et ses partenaires.

WestJet est inscrite à la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole « WJA ». Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de WestJet, visitez le site westjet.com.

Voici des exemples récents de marques de reconnaissance :

Récipiendaire d'une cote cinq étoiles en 2017 dans la catégorie des compagnies aériennes à tarifs économiques (The Airline Passenger Experience Association)

Transporteur aérien le plus digne de confiance au Canada en 2016 et 2017 (Gustavson School of Business à l'Université de Victoria)

Lauréate 2017 du prix de la meilleure compagnie aérienne au Canada et du prix Travellers' Choice dans la catégorie des compagnies aériennes de taille moyenne offrant des tarifs économiques pour l'Amérique du Nord (prix Travellers' Choice de TripAdvisor remis aux compagnies aériennes)

L'entreprise la plus respectée au Canada en 2016 pour sa responsabilité sociale d'entreprise (Reputation Institute)

2016/2015/2014/2013/2012 - Classée parmi les trois meilleures marques canadiennes (magazine Canadian Business)

2016/2015/2014/2013 - Carte WestJet World Elite MasterCard RBC classée no 1 au Canada (magazine MoneySense)

2015/2011/2010/2008/2007/2006/2005 - Parmi les cultures d'entreprise les plus admirées au Canada (Waterstone Human Capital)

2015 - Meilleur employeur au Canada (Aon Hewitt)

