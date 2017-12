Kevin O'Brien nommé président de Weight Watchers Canada







TORONTO, le 12 décembre 2017 /CNW/ - Weight Watchers International, Inc. (NYSE : WTW) a annoncé aujourd'hui la nomination de Kevin O'Brien au poste de président de Weight Watchers Canada, ltée. À ce titre, M. O'Brien veillera au bon déroulement de l'ensemble des activités commerciales canadiennes de l'entreprise, ce qui comprend les rencontres ainsi que les produits et programmes numériques. M. O'Brien relèvera de Stacey Mowbray, présidente des Amériques.

Mme Mowbray a déclaré ce qui suit : « Kevin mettra à profit plus de 20 ans d'expérience en gestion, en conseil stratégique et en direction commerciale pour Weight Watchers. Son savoir-faire en matière d'exploitation combinée à sa capacité à motiver les équipes dans tous les secteurs font de lui un dirigeant compétent alors que nous continuons à mettre l'accent sur l'offre d'une expérience harmonieuse et personnalisée pour nos membres au Canada. »

Dernièrement, M. O'Brien était chef de la direction de la clientèle pour Aeroplan à Aimia, une entreprise de marketing et d'analyse de la fidélité propulsée par les données, où il s'est appuyé sur ses connaissances poussées en fidélité, en analyse de données et en marketing pour aider la clientèle à tirer profit efficacement des aptitudes et des avantages d'Aeroplan. Dans le cadre de responsabilités précédentes à Aimia, il a contribué à façonner la direction d'Aeroplan sur le plan commercial et les états des résultats à son poste de directeur commercial.

À sa nomination, M. O'Brien a affirmé : « Je me joins à Weight Watchers à une époque charnière marquée par une transformation constante. Compte tenu de l'innovation continue en technologie, des expériences personnalisées et de l'établissement de la communauté Weight Watchers, il me tarde de collaborer avec l'équipe de la direction afin d'accélérer la croissance de l'entreprise au Canada et d'inspirer la population à vivre une vie plus saine et plus heureuse. En plus du fait que nous cheminons sur une route stable, je suis impatient à l'idée de mettre davantage à profit nos données et d'accroître nos partenariats commerciaux au Canada. »

Au début de sa carrière, M. O'Brien a travaillé avec Mercer Management Consulting, puis a aidé à la fondation de Diesel Think Tank, qui a été acquise plus tard par Groupe Secor. M. O'Brien est diplômé de la Ivey Business School.

À propos de Weight Watchers International, Inc .

Weight Watchers International, Inc. est l'une des marques de confiance les plus reconnues auprès des consommateurs qui surveillent leur poids. Weight Watchers offre des services commerciaux de gestion du poids par l'entremise d'un réseau de centres franchisés et de sites appartenant à l'entreprise; elle propose par ailleurs des produits de gestion de poids numériques novateurs sur ses sites Web, sites mobiles et applications. Tous les services et les produits se fondent sur le programme de gestion du poids de la société qui aide des millions de personnes de par le monde à perdre du poids grâce aux plans alimentaires sensés et durables, à l'activité physique, au changement de comportement et au soutien collectif. Weight Watchers compte sur un réseau d'employés de service inégalé pour venir en aide aux membres tout au long de leur parcours et offre également une vaste gamme de produits, de publications et de programmes à tous ceux et toutes celles qui s'intéressent à la perte de poids et à un mode de vie sain.

POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS, COMMUNIQUEZ AVEC :

Sara Bosco, Weight Watchers

1-347-421-0389

Sara.N.Bosco@weightwatchers.com

Photo - http://mma.prnewswire.com/media/618244/Weight_Watchers_Kevin_OBrien.jpg

SOURCE Weight Watchers International, Inc.

Communiqué envoyé le 12 décembre 2017 à 07:15 et diffusé par :