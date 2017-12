KDC annonce l'acquisition de Northern Labs, Inc.







MONTRÉAL, le 12 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Knowlton Development Corporation (« KDC »), un leader dans la fabrication contractuelle de produits de santé et de soins de beauté basé au Québec, annonce l'acquisition de la société Northern Labs, Inc. (« Northern Labs »), une entreprise américaine offrant des services complets de fabrication sous contrat, qui dessert depuis plus de 70 ans les plus grandes sociétés mondiales de produits et biens de consommation en vente libre. La transaction est financée par la firme d'investissement privé Novacap, en partenariat avec la Caisse de dépôt et placement du Québec, le Fonds de solidarité FTQ, Investissement Québec, Exportation et Développement Canada, Fondaction CSN ainsi que d'autres partenaires institutionnels.

Stratégiquement basée au Wisconsin, Northern Labs emploie plus de 200 employés à temps plein dans des installations à la fine pointe de la technologie excédant 275 000 pieds carrés. Son offre comprend des solutions de fabrication clé en main de produits commercialisés dans des contenants de formats uniques ou larges, des services d'assurance et contrôle de la qualité et des services de réglementation. Bien que KDC soit déjà active dans de nombreuses catégories de produits de soins personnels tels que les déodorants, les soins capillaires, le bain et le corps, Northern Labs offre des opportunités de croissance significatives dans les catégories des produits ménagers, de la lessive et des soins automobiles, ainsi que des produits industriels.

« Le marché des produits ménagers spécialisés offre plusieurs perspectives de croissance pour nos deux sociétés, affirme le président et chef de la direction de KDC, Nicholas Whitley. KDC et Northern Labs partagent des valeurs et des cultures d'entreprise similaires. Nous croyons fermement que l'équipe de professionnels hautement qualifiés de Northern Labs et sa réputation en matière de qualité, d'uniformité et de service à la clientèle s'aligneront avec nos principes opérationnels, et généreront des avantages tangibles en tirant parti de l'ampleur et des compétences de base de notre réseau élargi d'entreprises, d'installations et de clients existants et futurs. »

« Cette acquisition ajoutera une capacité de production importante au portefeuille de KDC, ce qui créera à son tour des occasions d'alimenter sa croissance, ajoute le président du conseil d'administration de KDC et associé principal de Novacap, Michel Côté. Depuis 2014, avec nos partenaires, nous avons pu, grâce à la croissance organique et aux acquisitions, positionner KDC comme leader mondial dans l'offre de produits innovants et de solutions de livraison de haute qualité auprès de marques de premier plan. »

« Pour Northern Labs, KDC représente une proposition gagnant-gagnant, déclare le président et chef de la direction de Northern Labs, J.D. Culea. KDC possède une solide tradition d'investissement pour améliorer ses entreprises et mieux outiller ses employés, ainsi nous pouvons nous attendre à ce que notre partenariat propulse Northern Labs à un niveau supérieur, en tant que leader offrant une gamme complète de services dans la fabrication sous contrat pour le marché américain. »

L'ajout de Northern Labs au portefeuille de KDC contribuera à l'expansion du créneau des produits ménagers spécialisés, établi lorsque KDC a acquis Aromair en novembre dernier. L'objectif de KDC pour l'avenir demeure d'être le leader de sa catégorie et la seule entreprise nord-américaine à détenir la masse critique pour jouer un rôle majeur au niveau international.

À PROPOS DE KDC

KDC est un leader et un fournisseur de solutions globales dans la fabrication sous contrat de produits réglementés et non réglementés dans le secteur des soins personnels, avec dorénavant des ventes de plus de 850 millions de dollars américains, à partir de ses dix installations de fabrication gérées par une équipe de professionnels talentueux et expérimentés. Le siège social de KDC est situé à Longueuil au Québec. En plus des installations de Northern Labs, KDC possède des usines à Knowlton (Québec), Lynchburg (Virginie), deux à Columbus (Ohio), Kolmar à Port Jervis (NY), Acupac à Mahwah et ChemAid à Saddle Brook (NJ), ainsi que les installations sur la côte Ouest des États-Unis situées à Chatsworth et Newbury Park (Californie). Au total, l'entreprise emploie maintenant plus de 3 000 personnes talentueuses et dévouées en Amérique du Nord, dont 700 à Knowlton. Pour plus d'information, veuillez consulter : www.kdc-companies.com .

À PROPOS DE NORTHERN LABS, INC.

Northern Labs, Inc. est un chef de file offrant des services complets dans la fabrication sous contrat de produits de consommation liquides, en gel, en lotion et en pâte. Elle produit une vaste gamme de produits de consommation et institutionnels pour plusieurs des plus grandes entreprises de produits de consommation. L'entreprise propose également des produits tels que des nettoyants universels, des désinfectants, des dégraisseurs et des bactéricides/virucides pour des applications industrielles, institutionnelles et médicales. Elle fournit des services allant de la planification, des achats et de la fabrication, à la distribution spécialisée dans la composition et le stockage, le remplissage de liquides et de pâte et les opérations d'entreposage. Fondée en 1946, la société a son siège social à Manitowoc, au Wisconsin. Pour plus d'information : www.northernlabs.com

À PROPOS DE NOVACAP

Fondée en 1981, Novacap est un chef de file canadien dans le domaine du placement privé, avec 2,26 milliards $ d'actifs sous gestion. La Firme a levé plus de 2,6 milliards de dollars en capital depuis sa création. Son approche d'investissement distincte, fondée sur une profonde expertise opérationnelle et un partenariat actif avec les entrepreneurs, a contribué à accélérer la croissance et à créer de la valeur à long terme pour ses nombreuses sociétés en portefeuille. Comptant sur une équipe de gestion expérimentée et des ressources financières considérables, Novacap est solidement positionnée pour continuer à bâtir des entreprises de classe mondiale. Pour plus de renseignements, visitez www.novacap.ca .

À PROPOS DE LA CAISSE DE DÉPÔT ET PLACEMENT DU QUÉBEC (CDPQ)

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) est un investisseur institutionnel de long terme qui gère des fonds provenant principalement de régimes de retraite et d'assurances publics et parapublics. Son actif net s'élève à 286,5 G$ au 30 juin 2017. Un des plus importants gestionnaires de fonds institutionnels au Canada, la Caisse investit dans les grands marchés financiers, ainsi qu'en placements privés, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé à l'échelle mondiale. Pour obtenir plus de renseignements sur la Caisse, visitez le site www.cdpq.com , suivez-nous sur Twitter @LaCDPQ ou consultez nos pages Facebook ou LinkedIn.

À PROPOS D'INVESTISSEMENT QUÉBEC

Investissement Québec a pour mission de favoriser la croissance de l'investissement au Québec, contribuant ainsi au développement économique et à la création d'emplois dans toutes les régions. La Société met au service des entreprises une gamme complète de solutions financières, notamment des prêts, des garanties de prêt et de l'investissement en capital-actions, afin de les soutenir à tous les stades de leur développement. De plus, elle est responsable de l'administration de mesures fiscales et de la prospection d'investissements à l'étranger. Pour plus d'information : www.investquebec.com.

À PROPOS DU FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ

Le Fonds de solidarité FTQ est un fonds d'investissement en capital de développement qui fait appel à l'épargne des Québécois. Avec un actif net de 13,1 milliards de dollars au 31 mai 2017, le Fonds contribue à la création et au maintien de 186 440 emplois. Le Fonds est partenaire de plus de 2 700 entreprises et compte 645 664 actionnaires-épargnants. Pour plus d'information : www.fondsftq.com

