FierceMedTech désigne Endotronix comme l'une des entreprises de technologie médicale « Fierce 15 » pour 2017







LISLE, Illinois, le 12 décembre 2017 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, Endotronix, Inc., une entreprise de technologie médicale pour la santé numérique offrant des solutions novatrices pour le traitement de l'insuffisance cardiaque, a annoncé qu'elle avait été désignée par FierceMedTech comme l'une des entreprises de technologie médicale Fierce 15 pour 2017, la saluant comme l'une des entreprises privées de technologie médicale les plus prometteuses du secteur.

« Nous sommes honorés d'avoir été désignés comme entreprise Fierce 15, ce qui traduit l'immense potentiel qu'a le système de traitement de l'insuffisance cardiaque Cordella de favoriser un abandon de la pratique courante d'une thérapie réactive avec surveillance du patient au profit d'un traitement de l'insuffisance cardiaque proactif et axé autour du patient », explique Harry Rowland, PhD, PDG et cofondateur d'Endotronix. « Notre solution étend les soins cliniques au domicile afin d'améliorer les résultats pour les patients atteints d'insuffisance cardiaque avancée avec des soins rationnalisés et complets, tout en allégeant en même temps la lourde charge de la gestion des soins qui pèse sur les médecins hospitaliers chargés du traitement de l'insuffisance cardiaque ».

Le système de traitement de l'insuffisance cardiaque Cordellatm est un système thérapeutique fondé sur les données qui permet des interventions thérapeutiques permanentes afin d'améliorer la qualité de vie des patients et de réduire le nombre de réadmissions pour insuffisance cardiaque. Ce système rassemble et transmet en toute sécurité des données biométriques et des données cliniques pertinentes au médecin hospitalier chargé du traitement de l'insuffisance cardiaque, ce qui lui permet d'obtenir des clichés précis de l'état de santé du patient sur la durée. Le portail de gestion des patients myCordellatm a été conçu pour simplifier la gestion des patients pour le médecin hospitalier et permettre la fourniture de services de gestion des pathologies chroniques (CCM) complexes. Pour les patients qui ont besoin d'un traitement agressif de leur insuffisance cardiaque, le capteur sans fil implantable sur l'artère pulmonaire Cordellatm PA permet d'obtenir des données hémodynamiques sophistiquées grâce auxquelles il est possible de détecter très tôt une aggravation de l'insuffisance cardiaque. Le système de traitement de l'insuffisance cardiaque Cordella est au début de son utilisation en milieu clinique, et il devrait être commercialisé l'année prochaine. Le cycle de candidature à SIRONA, l'étude de faisabilité « first-in-human » (FIH) du capteur Cordella PA qui sera réalisée sur 10 patients, devrait se clore au premier trimestre 2018.

Le Fierce 15 salue l'esprit « féroce », à savoir l'esprit d'innovation et de créativité, même devant une concurrence intense. FierceMedTech évalue des centaines d'entreprises privées du monde entier pour leur inclusion dans sa liste Fierce 15 annuelle. La sélection repose sur toute une série de facteurs, comme la force de la technologie d'une entreprise, ses partenariats, ses investisseurs et sa position concurrentielle sur le marché. Il s'agit de la sixième sélection Fierce 15 annuelle de FierceMedTech. La liste complète des lauréats est disponible en ligne ici.

A propos de FierceMedTech

FierceMedTech communique aux cadres, aux développeurs de dispositifs, aux ingénieurs et aux chercheurs du secteur biopharmaceutique les nouvelles incontournables, les dernières tendances et les progrès pour les dispositifs et les diagnostics médicaux. Plus de 90 000 grands professionnels du secteur font confiance à FierceMedTech pour disposer chaque jour des informations privilégiées du secteur.

A propos d'Endotronix

Endotronix, Inc., une entreprise de technologie médicale pour la santé numérique, met au point une plateforme intégrée pour proposer des outils thérapeutiques complets et remboursables aux patients atteints d'insuffisance cardiaque avancée. Sa solution, le système de traitement de l'insuffisance cardiaque Cordellatm, est doté d'un système de données cloud pour le traitement de la maladie et d'un outil de gestion hémodynamique à domicile avec un capteur innovant sans fil implantable sur l'artère pulmonaire pour la détection précoce d'une aggravation de l'insuffisance cardiaque. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur http://www.endotronix.com.

Contact médias

Carla Benigni

SPRIG Consulting, LLC

(847) 951-7430

Carla@sprigconsulting.com

Communiqué envoyé le 12 décembre 2017 à 06:57 et diffusé par :