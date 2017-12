Le plus grand promoteur immobilier saoudien coté en bourse s'étend à l'international depuis Dubaï







La construction du gratte-ciel de Dar Al Arkan sur le canal de Dubaï pour un budget de 800 millions de dirhams émiriens doit commencer début 2018. La conception des intérieurs est signée Roberto Cavalli.

Dar Al Arkan, le plus grand promoteur immobilier coté en bourse du Royaume d'Arabie saoudite, a annoncé aujourd'hui ses projets d'expansion sur les marchés mondiaux, en choisissant Dubaï comme base de lancement de ses activités internationales avec un projet immobilier de 800 millions de dirhams émiriens sur le canal maritime de Dubaï dans la Business Bay (Baie des affaires).

La société s'est associée à la marque de luxe Roberto Cavalli pour dessiner, à la mode italienne, les intérieurs de ce somptueux gratte-ciel de 34 étages au bord de l'eau, au coeur de l'une des plus ambitieuses transformations urbaines au monde. Nommée à juste titre « I Love Florence », la nouvelle tour de luxe offrira à ses résidents une expérience de vie immersive en mariant la sophistication de la fascinante Florence au prestige de l'éblouissante Dubaï.

Une cérémonie a été organisée à Dubaï pour lancer l'expansion internationale de Dar Al Arkan (DAAR) et son partenariat d'envergure avec le leader italien du luxe. Assistaient à l'événement Yousef Bin Abdullah Al Shelash, président de Dar Al Arkan, Gian Giacomo Ferraris, PDG de Roberto Cavalli Group, venu spécialement pour l'occasion, ainsi que plusieurs représentants de gouvernement, diplomates, dignitaires et investisseurs.

Yousef Bin Abdullah Al Shelash a déclaré lors de la cérémonie : « Dar Al Arkan, depuis sa création en 1994, offre aux investisseurs saoudiens des opportunités uniques pour développer leur richesse et la préserver pour la génération suivante. Nous avons largement fait nos preuves par la livraison de 15 000 logements et 500 000 mètres carrés d'espace commercial en Arabie saoudite depuis plus de 23 ans et ces réalisations soutiendront notre expansion mondiale qui vise à offrir une plus grande diversification à nos investisseurs, ainsi qu'à attirer des investisseurs étrangers. »

Dominant les 3,2 kilomètres de voie navigable artificielle, le grand immeuble combinera des vues époustouflantes sur les extérieurs et l'animation de la vie nocturne du canal à l'élégance florentine des bords de l'Arno, exprimée par les intérieurs dessinés par une des maisons de couture les plus renommées d'Italie. C'est la première fois que la marque de mode emblématique « Roberto Cavalli » prête son nom à un projet immobilier, n'importe où dans le monde, afin de proposer des intérieurs riches évoquant une vie sur mesure et incarnant toute la puissance et la magie de l'art de vivre « Roberto Cavalli », apportant énergie, prestige, émotion, succès et désir à cette expérience.

Gian Giacomo Ferraris ajoute : « Nous sommes heureux d'entrer pour la première fois en tant que groupe dans le secteur de l'immobilier avec la marque Roberto Cavalli et sommes persuadés que le promoteur n'aurait pas pu choisir un meilleur site pour ce projet que le Moyen-Orient où Roberto Cavalli est apprécié par un grand nombre. Dubaï s'est forgée une réputation de maison de la mode et du design dans la région. Je vois une forte corrélation entre Florence et Dubaï, car chacune à sa façon, ces deux villes projettent une image d'élégance, d'art et de créativité dans tout ce qu'elles font. La nouvelle tour symbolisera la passion de Roberto Cavalli pour la beauté, le design et son amour pour le savoir-faire italien. Elle représentera le luxe haut de gamme pour lequel notre maison est connue. »

La tour « I Love Florence » offrira une vue exceptionnelle sur le canal de Dubaï, présentera pour la première fois à Dubaï des logements de style new-yorkais, avec des ascenseurs s'ouvrant directement dans les appartements afin d'offrir une intimité totale. Les logements se déclineront en appartements d'une, deux et trois chambres, et en penthouses de quatre chambres.

Abdullah El Shelash conclut : « Lorsque nous avons élaboré notre vision pour devenir leaders de la promotion immobilière mondiale, nous avons décidé de ne proposer que le meilleur, d'où notre choix du canal de Dubaï comme emplacement, et du summum du luxe italien, Roberto Cavalli, pour concevoir et créer des lieux de vie vraiment extraordinaires, non seulement dans les résidences, mais également dans les aménagements de la tour : halls d'entrée, couloirs, salles de sports et de yoga, piscine et espace d'entraînement en plein air. »

L'architecture de la tour a été conçue par VX Experts. DAAR a également choisi La Casa Engineering Consultants. La construction démarrera en janvier 2018.

À propos de Dar Al Arkan (DAAR)

Basée à Riyadh (KSA), DAAR est une société par actions publique cotée à la Bourse saoudienne (Tadawul). Avec 10,8 milliards de riyals saoudiens de capital et 25 milliards de riyals saoudiens d'actifs, s'étendant sur 36,4 millions de mètres carrés, nous sommes l'un des plus importants promoteurs immobiliers du Moyen-Orient. Même si DAAR mène des opérations diverses, la promotion immobilière est au coeur de notre activité. Nous sommes fiers de redéfinir les possibilités des espaces commerciaux, habitables et à usage mixte. Tout ce que nous développons est bâti et entretenu suivant les normes internationales les plus rigoureuses, conçu pour un mode de vie moderne et livré à la date promise. Nos communautés urbaines, centres commerciaux et biens immobiliers emblématiques forment un modèle de réussite dans toute l'Arabie Saoudite, stimulant la croissance du secteur de l'immobilier du pays et de l'économie au sens large.

À propos de Roberto Cavalli

Le Roberto Cavalli Group, basé à Florence et contrôlé par le fonds d'investissement italien, Clessidra SGR, est une des plus grandes sociétés italiennes exerçant dans les domaines de la mode, des accessoires de luxe et de l'art de vivre. Le large portefeuille de marques établies dans le monde entier, Roberto Cavalli, Just Cavalli, Cavalli Class, Roberto Cavalli Home, Roberto Cavalli Junior, lunetterie, fragrances et montres, est positionné dans différents segments du haut de gamme.

Définie par une esthétique dynamique et contemporaine, la marque Roberto Cavalli est ancrée dans l'esprit italien et méditerranéen, dans le travail artisanal soigné et dans son héritage florentin. Ses collections femmes et hommes privilégient un glamour moderne et universel, et célèbrent un mode de vie luxueux et joyeux.

Le groupe gère actuellement un réseau de 49 magasins en exploitation directe et 25 magasins franchisés dans des villes telles que Milan, Rome, Londres, Paris, New York, Miami, Dallas, Los Angeles, Moscou, São Paulo, Dubaï, Koweït, Pékin et Hong Kong, entre autres.

