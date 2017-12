Le Canada et la Chine s'entendent pour travailler ensemble pour faire avancer les actions climatiques et la croissance propre







PARIS, le 12 déc. 2017 /CNW/ - Le Canada s'engage à jouer un rôle de chef de file et à travailler en collaboration avec nos partenaires internationaux afin de favoriser la transition vers un modèle économique plus durable.

Hier, la ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Catherine McKenna, a conclu une visite fructueuse de huit jours à Beijing et à Shanghai, en Chine. La ministre McKenna accompagnait le premier ministre Justin Trudeau dans le cadre de sa mission bilatérale au cours de laquelle il a rencontré, entre autres, le président chinois, Xi Jinping, le premier ministre du Conseil des affaires d'État de la République populaire de Chine, Li Keqiang pour discuter d'opportunités pour la Chine et le Canada d'approfondir leur collaboration dans la lutte aux changements climatiques et la croissance propre. Les deux pays restent inébranlables dans leur engagement envers pour le leadership climatique et continueront à travailler à rencontrer leurs engagements sous l'Accord de Paris.

La ministre a aussi été témoin de l'annonce historique de la Déclaration conjointe du Canada et de la Chine sur les changements climatiques et la croissance propre où le Premier Ministre du Canada et le Premier Ministre de la Chine se sont engagés à promouvoir la transition vers une économie et une société compétitives et à faibles émissions de carbone reconnaissant que l'environnement et l'économie vont de pair.

À Beijing, la ministre McKenna a rencontré l'envoyé spécial de Chine pour les changements climatiques, Xie Zhenhua, et son homologue le ministre chinois de la Protection de l'environnement, Li Ganjie. Les ministres ont convenu de coopérer sur des enjeux reliés à la qualité de l'air et de l'eau, la gestion des produits chimiques et la biodiversité.

Continuant à Shanghai, la ministre s'est rendue à la Bourse de l'énergie et de l'environnement de Shanghai pour être informée de leur plate-forme de négociation, de la planification du carbone et de la gestion des actifs du carbone. Elle a également rencontré les 16 entreprises canadiennes de technologies propres qui participaient à la mission commerciale d'Environnement et Changement climatique Canada pour développer des liens plus solides avec des entreprises chinoises sur des solutions propres liées à l'air pur, l'eau propre, le sol propre et l'énergie propre. Les entreprises ont exploré les opportunités de partenariat avec plus de 400 entreprises et décideurs chinois à Shanghai, Nanjing et Beijing.

Une série d'accords ont été annoncés ou dévoilés lors de la visite de la ministre en Chine. Elle a assisté au dévoilement d'une nouvelle chaîne de montage où les moteurs à pile à hydrogène de la compagnie Ballard Power, basée à Vancouver, seront construits pour fournir aux autobus chinois une puissance à émission nulle. Dans un autre exemple de collaboration transpacifique, la ministre a assisté au lancement d'une nouvelle initiative visant à partager les connaissances et l'expertise sur le captage et le stockage du carbone entre deux instituts de recherche chinois et le Centre du savoir CCS international basé en Saskatchewan. La ministre a également assisté à l'annonce par Cycle Capital Management pour le Haisi Cycle Fund, un nouveau fonds de capital-risque de technologie industrielle et le premier fonds d'investissement à impact à se concentrer sur des projets de croissance propre en Chine.

À la fin de son voyage, la ministre McKenna, à titre de vice-présidente exécutive internationale, a présidé l'assemblée générale annuelle du Conseil chinois pour la coopération internationale en matière d'environnement et de développement. Le Conseil est un organisme consultatif international très en vue du gouvernement chinois pour la collaboration et l'échange sur les questions de développement durable, et le Canada en est le principal partenaire depuis sa création il y a 25 ans.

La ministre McKenna a aussi visité la Grande Muraille de Chine afin de soutenir le travail de la Chine pour établir un réseau de parcs nationaux, en s'appuyant sur un protocole d'entente signé l'année dernière entre la Chine et Parcs Canada, et de promouvoir l'Année du tourisme Canada-Chine 2018.

La ministre McKenna est maintenant en déplacement à Paris, en France, et elle dirigera la délégation canadienne au Sommet One Planet organisé par le président français, Emmanuel Macron.

« Le Canada et la Chine collabore depuis longtemps sur les enjeux environnementaux et de changements climatiques. Nous renforçons cette relation avec la déclaration conjointe historique engagent nos deux pays à défendre le progrès sur les changements climatiques et la croissance propre à l'international et au pays. Je suis fière que le Canada demeure un partenaire principal au Conseil chinois (de coopération internationale en environnement et en développement), en conseillant le gouvernement chinois sur les enjeux liés à la protection de l'environnement et la durabilité. C'est fabuleux de voir des compagnies canadiennes mettant en vedette des solutions propres et conclure des ententes pour commercialiser leur technologie et leur expertise pour la clientèle chinoise. Le développement d'une relation commerciale plus forte avec la Chine contribuent à améliorer la qualité de vie des gens en Chine tout en supportant de bons emplois pour la classe moyenne et la prospérité dans nos deux pays. »

- Catherine McKenna, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

