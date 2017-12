Azimut et ses partenaires continuent de recouper des minéralisations aurifères sur Eléonore Sud, région de la Baie James, Québec







LONGUEUIL, QC, le 12 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Exploration Azimut Inc. (« Azimut » ou « la Société ») (TSXV: AZM) a le plaisir d'annoncer les résultats des 18 premiers trous de forage (4 443 m) du programme de sondage au diamant de 8 000 m planifié en 2017-2018 sur la Propriété Eléonore Sud. La Propriété est adjacente à la Propriété Eléonore renfermant la mine d'or majeure d'Eléonore détenue et exploitée par Goldcorp.

Eléonore Sud continue de livrer des résultats de forage très encourageants venant s'ajouter aux résultats à haute teneur en rainurage et échantillons choisis déjà annoncés (voir communiqués de presse du 17 octobre et du 16 novembre 2017). Une nouvelle phase de forage de 3 600 m est prévue au début de l'année prochaine pour compléter ce programme. Elle consistera en un suivi des résultats positifs et à l'évaluation de nouvelles cibles à haute teneur (Moni Trend).

Résultats clés ( voir Figures 1 à 5 et Tableau )

Forage ES17-74: 0,88 g/t Au sur 21,0 m



Forage ES17-75: 0,94 g/t Au sur 10,5 m



Forage ES17-77: 1,46 g/ Au sur 45,5 m (incluant 23,1 g/t Au sur 1,5 m) et 11,69 g/t Au sur 1,5 m



Forage ES17-80: 1,11 g/t Au sur 6,0 m et 6,13 g/t Au sur 9,0 m (incluant 22,9 g/t Au sur 1,5 m)



Forage ES17-81: 5,93 g/t Au sur 1,5 m



Forage ES17-85: 22,4 g/t Au sur 1,2 m



Forage ES17-88: 1,53 g/t Au sur 6,0 m 3,15 g/t Au sur 24,0 m (incluant 13,5 g/t Au sur 3,0 m et 19,3 g/t Au sur 1,50 m)



Forage ES17-89: 1,04 g/t Au sur 6,2 m



Forage ES17-90: 4,45 g/t Au sur 4,5 m (incluant 12,35 g/t Au sur 1,5 m et 1,04 g/t Au sur 6,0 m)



Forage ES17-91: 1,17 g/t Au sur 4,5 m

Un aspect significatif du projet est que la plupart de ces intersections aurifères se placent au sein, ou à proximité, de larges enveloppes minéralisées incluant notamment :

Forage ES17-74: 0,45 g/t Au sur 87,0 m Forage ES17-75: 0,49 g/t Au sur 63,0 m Forage ES17-77: 0,53 g/t Au sur 106,0 m Forage ES17-80: 0,65 g/t Au sur 147,5 m Forage ES17-87: 0,49 g/t Au sur 76,5 m Forage ES17-89: 0,57 g/t Au sur 19,5 m Forage ES17-90: 0,49 g/t Au sur 123,5 m Forage ES17-91: 0,61 g/t Au sur 15,0 m

Objectifs du programme

Les objectifs de la campagne de forage sont de: a) poursuivre l'évaluation des meilleurs résultats obtenus dans la tonalite au cours des forages antérieurs en testant la continuité géométrique et des teneurs; et b) continuer à tester le corridor aurifère de 4 km de long par 500 m de large, en particulier au sud du Prospect JT marqué par le changement de direction du contact intrusion-métasédiments.

Progression du projet

Trois larges zones minéralisées encaissées dans la tonalite, d'une longueur cumulative minimale de 400 m , ont été identifiées sur un axe de 1,4 km de long orienté NE-SW à proximité du contact tonalite-métasédiments. Ces zones pourraient se prolonger latéralement et/ou selon leur pendage ( Figure 5 ).

, ont été identifiées sur un axe de 1,4 km de long orienté NE-SW à proximité du contact tonalite-métasédiments. Ces zones pourraient se prolonger latéralement et/ou selon leur pendage ( ). Au sein de ces 3 zones, des intersections à haute teneur ont été obtenues, principalement associées à des stockworks de quartz-biotite avec arsénopyrite et or natif mais leur continuité et leur géométrie demeurent non définies. De l'or natif a été identifié dans 15 forages sur un total de 18 trous au cours de cette campagne.

ont été obtenues, principalement associées à des stockworks de quartz-biotite avec arsénopyrite et or natif mais leur continuité et leur géométrie demeurent non définies. De l'or natif a été identifié dans 15 forages sur un total de 18 trous au cours de cette campagne. Le contact tonalite-métasédiments est généralement faiblement penté vers le SE (pendages de 20 o à 50 o ). Cette géométrie permet d'augmenter de façon significative le potentiel d'exploration de la tonalite sur la Propriété à des profondeurs relativement faibles sous les métasédiments.

à 50 ). Cette géométrie permet d'augmenter de façon significative le potentiel d'exploration de la tonalite sur la Propriété à des profondeurs relativement faibles sous les métasédiments. Quand l'intrusion est surmontée par les métasédiments (avec un contact à faible pendage), l'intrusion apparaît comme non érodée; la zone de contact avec les métasédiments pourrait donc correspondre au sommet de l'intrusion, un contexte considéré comme hautement prospectif pour des minéralisations hydrothermales reliées aux intrusions.

A l'échelle de l'intrusion, les forages réalisés le long de sa limite sud ont confirmé son potentiel aurifère sur une distance d'environ 4 km, allant du forage ES17-62 dans la partie est, jusqu'au Prospect JT dans la partie ouest. La largeur minimale de la signature du système aurifère dans la tonalite, du Prospect Moni à haute teneur jusqu'à la limite sud de l'intrusion, est de 500 m .

jusqu'à la limite sud de l'intrusion, est de . La localisation des prochains forages sera optimisée en tenant compte: a) des résultats du levé magnétique héliporté à haute définition récemment complété qui fournit des corrélations spatiales intéressantes avec les zones minéralisées; et b) la géochimie détaillée de sol, la prospection systématique et les décapages mécanisés.

Le Tableau 1 présente les résultats aurifères significatifs pour les 18 forages (ES17-74 à ES17-91) de la présente campagne. La localisation des forages se trouve sur les Figures 2, 3 4 et 5.

D'est en ouest, les résultats les plus significatifs sont résumés comme suit :

Le forage ES17-77 a recoupé 1,46 g/t Au sur 45,5 m et 0,53 g/t Au sur 106,0 m . Ce forage a été placé 50 m sous le forage ES17-60 ( 0,65 g/t Au sur 144,0 m , incluant 1,89 g/t Au sur 22,5 m ). Les zones minéralisées sont associées à des veinules de quartz-biotite encaissées dans une tonallite fortement silicifiée avec une altération en albite-actinote et jusqu'à 2% d'arsénopyrite. Cette très large enveloppe minéralisée (> 100 m d'épaisseur vraie) est ouverte selon le pendage et latéralement. Elle se positionne près du contact tonalite-métasédiments plongeant à 50 o vers le SE.

et . Ce forage a été placé sous le forage ES17-60 ( , incluant ). Les zones minéralisées sont associées à des veinules de quartz-biotite encaissées dans une tonallite fortement silicifiée avec une altération en albite-actinote et jusqu'à 2% d'arsénopyrite. Cette très large enveloppe minéralisée (> d'épaisseur vraie) est ouverte selon le pendage et latéralement. Elle se positionne près du contact tonalite-métasédiments plongeant à 50 vers le SE. Les forages ES17-74, ES17-75, ES17-76 et ES17-79 ont été forés pour suivre les résultats significatifs suivants :

Forage ES17-64: 3,04 g/t Au sur 77,3 m incluant 4,9 g/t Au sur 45,0 m ;

incluant ;

Forage ES16-51: 0,62 g/t Au sur 79,1 m incluant 5,0 g/t Au sur 4,0 m ; et

incluant ; et

Forage ES16-55: 1,58 g/t Au sur 12 m et 0,59 g/t Au sur 28,5 m .

Deux nouveaux forages présentent les intersections aurifères suivantes:

Forage ES17-74: 0,56 g/t Au sur 54,0 m incluant 0,88 g/t Au sur 21,0 m ; et

incluant ; et

Forage ES17-75: 0,49 g/t Au sur 63,0 m incluant 0,94 g/t Au sur 10,5 m

Ces résultats suggèrent une lentille aurifère subhorizontale de 35 à 50 m d'épaisseur. Dans cette enveloppe, des intersections à haute de teneur de géométrie pour le moment non définie correspondent à une tonalite fortement silicifiée avec stockwork de quartz-biotite, arsénopyrite et or natif.

Les forages ES17-80 et ES17-81 ont été positionnés pour suivre les résultats obtenus dans le forage ES17-70 ( 6,61 g/t Au sur 3,0 m ). A partir des observations visuelles réalisées au cours du programme, les forages ES17-87, ES17-88, ES17-89, ES17-90 et ES17-91 ont été ajoutés pour continuer à tester ce secteur. Les meilleures intersections sont :

). A partir des observations visuelles réalisées au cours du programme, les forages ES17-87, ES17-88, ES17-89, ES17-90 et ES17-91 ont été ajoutés pour continuer à tester ce secteur. Les meilleures intersections sont : Forage ES17-80: 0,65 g/t Au sur 147,5 m incluant 1,11 g/t Au sur 6,0 m , et 6,13 g/t Au sur 9,0 m

incluant , et

Forage ES17-81: 5,93 g/t Au sur 1,5 m



Forage ES17-87: 0,49 g/t Au sur 76,5 m



Forage ES17-88: 1,53 g/t Au sur 6,0 m et 3,15 g/t Au sur 24,0 m

et

Forage ES17-89: 1,04 g/t Au sur 6,2 m et 0,57 g/t Au sur 19,5 m

et

Forage ES17-90: 0,49 g/t Au sur 123,5 m incluant 4,45 g/t Au sur 4,5 m

incluant

Forage ES17-91: 0,61 g/t Au sur 15,0 m incluant 1,17 g/t Au sur 4,5 m

Ce secteur présente de fortes similarités avec les 2 autres zones décrites ci-dessus. L'enveloppe aurifère encaissée dans la tonalite a une épaisseur approximative de 45 m à 100 m avec un faible pendage vers le SE. La géométrie des sections à plus haute teneur est encore non définie. Cette zone prospective apparaît ouverte latéralement et selon le pendage sous le contact tonalite-métasédiment plongeant à 20o vers le SE.

Plus à l'ouest, le forage ES17-85 indique 22,40 g/t Au sur 1,2 m . Cette intersection est associée à un schiste biotitique cisaillé (possible lamprophyre) avec de l'or natif.

Types de cibles

Deux principaux types de cibles ressortent au sein de l'intrusion de tonalite:

Un système de veines aurifères à haute teneur avec quartz-feldspath pegmatitique et or natif (« Type Moni »). La dimension et la géométrie de ce système minéralisé sont pour le moment peu définis, mais les résultats de surface sur le Prospect Moni indiquent clairement une possibilité de continuité géométrique et en teneurs. Ce type de cible sera méthodiquement testé au cours des prochains travaux. Zones d'échelle kilométrique, d'épaisseurs considérables caractérisées par un stockwork à quartz-albite-biotite, ou par une densité variable de veinules à quartz-albite, avec de faibles quantités de sulfures (arsénopyrite, pyrite, pyrrhotite) et de fréquents grains d'or natif. Les résultats de forage présentés dans le présent communiqué correspondent à ce type de cible. Les résultats obtenus justifient des forages à maille plus serrée et, également, dans l'extension des zones-cibles bien identifiées.

Ces deux types sont interprétés comme faisant partie d'un système hydrothermal-magmatique tardif directement relié à l'intrusion de tonalite. Dans ce contexte géologique, les métasédiments environnants pourraient également constituer des cibles potentielles en fonction de conditions lithologiques et structurales favorables.

Contrat de forage et protocole analytique

Le contrat de forage a été octroyé à l'entreprise Forages Chibougamau Ltée, basée à Chibougamau au Québec. Le diamètre des forages est BTW.

Les échantillons de carottes de forages ont été envoyés au Laboratoire ALS Minerals à Val d'Or au Québec. L'or a été analysé par pyroanalyse, suivi par absorption atomique ou finition gravimétrique pour les teneurs supérieures à 3,0 g/t Au. Tous les échantillons ont été analysés par méthode ICP pour un ensemble analytique comprenant 48 éléments chimiques. Azimut applique les procédures standard AQ/CQ de l'industrie. Des échantillons de référence certifiés, des blancs, et des doublons d'échantillons de forages ont été insérés dans tous les envois pour analyse.

A propos de la Propriété Eléonore Sud

La Propriété Eléonore Sud est un projet conjoint entre Exploration Azimut Inc., Eastmain Resources Inc. (TSX: ER) et Les Mines Opinaca Ltée, une filiale à part entière de Goldcorp Inc. (TSX: G; NYSE: GG). Les intérêts dans la Propriété sont détenus comme suit: Azimut 26,6%, Eastmain 36,7% et Goldcorp 36,7%.

Le programme 2017-2018 est géré par Azimut sous la supervision de Jean-Marc Lulin et sous la direction de François Bissonnette, tous deux géologues professionnels et Personnes qualifiées selon la Norme canadienne 43-101. Ce communiqué a été préparé par Jean-Marc Lulin, agissant en tant que Personne qualifiée d'Azimut.

A propos d'Exploration Azimut

Azimut est une société d'exploration minière dont l'activité principale est la génération de projets et, simultanément, le développement du partenariat. Les cibles sont générées à partir du traitement avancé de mégadonnées géoscientifiques (« Big Data Analytics ») soutenu par un solide savoir-faire en exploration.

Azimut détient une position stratégique pour l'or et les métaux de base au Québec, incluant un des plus importants portfolios d'exploration dans la région de la Baie James (21 propriétés couvrant 4 135 claims ou 2 116 km2).

La Société maintient une discipline financière rigoureuse. Azimut a 45,4 millions d'actions émises. En 2017, le budget d'exploration d'Azimut est de 6,3 millions $, dont 77% financé par les partenaires.

