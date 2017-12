Hydropothecary annonce un plan d'expansion qui augmentera sa capacité de production à 108 000 kilogrammes par an de cannabis séché







GATINEAU, QC--(Marketwired - 12 décembre 2017) - La société Hydropothecary (« THCX » ou la « Société ») (TSX CROISSANCE: THCX) a le plaisir d'annoncer qu'elle a fait l'acquisition de 78 acres de terrains contigus à son installation actuelle de 65 acres à Gatineau. La Société construira sur les terrains nouvellement acquis une nouvelle serre d'une superficie d'un million de pieds carrés, ce qui augmentera sa capacité de production à 108 000 kg de cannabis séché par an.

L'expansion fera passer la capacité de production totale de la Société à 1,3 million pi. ca. de laboratoires de cultivation et de fabrication avancées, tout en ayant une capacité d'expansion supplémentaire. L'augmentation de la capacité de production devrait être finalisée en décembre 2018.

« Hydropothecary fait un pas audacieux vers l'avant pour se tailler une place de premier ordre au sein de l'industrie canadienne du cannabis. Grâce à notre expansion, nous entrons dans les domaines de l'agronomie industrielle, des technologies robotiques, des systèmes pleinement automatisés et de l'usine de cannabis en tant que bioréacteur THC. Une fois que la légalisation et que le marché de la consommation à des fins récréatives par les adultes deviendront une réalité, Hydropothecary sera prête », de dire Sébastien St-Louis, président-directeur général et cofondateur.

Les coûts de la nouvelle expansion, qui devraient s'élever à 80 millions de dollars, seront financés au moyen des ressources financières actuelles de la Société. Il a ajouté que le projet de construction actuel de la Société, soit son complexe de serres d'une superficie de 250 000 pi. ca., se réalise dans le respect du budget et de l'échéancier. Une fois les deux expansions complétées en 2018, Hydropothecary emploiera plus de 300 personnes.

Regarder le vidéo ici : https://www.youtube.com/watch?v=zSZOFVEnl4A

Faits saillants : 12 décembre 2017

Hydropothecary élargit sa capacité de production pour devenir l'un des producteurs agréés les plus importants de cannabis à des fins médicales au Canada

L'expansion fera passer la capacité de production à 108 000 kg de cannabis séché par an

L'expansion devrait être finalisée d'ici décembre 2018

Au sujet de Hydropothecary

La société Hydropothecary produit et vend du cannabis en vertu d'une licence accordée par Santé Canada en vertu du Règlement sur l'accès au cannabis à des fins médicales (Canada). Hydropothecary fournit un cannabis à des fins médicales d'une qualité irréprochable qui est cultivé de façon naturelle et rigoureusement testé. L'image de marque, la gamme de produits du cannabis offerte, les normes de services aux patients et l'établissement des prix de Hydropothecary sont conformes à son positionnement en tant que marque de premier ordre et source légitime de cannabis à des fins médicales au sein de ce nouveau marché. En plus de la production et de la vente de cannabis à des fins médicales, Hydropothecary explore diverses possibilités de recherche et développement visant les extraits de cannabinoïdes, de médicaments et de chimie combinatoire. La Société étudie aussi la possibilité d'élaborer et de breveter de nouvelles technologies liées au cannabis à des fins médicales, et envisage également l'éventuelle importation et exportation de cannabis à des fins médicales.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (au sens de cette expression dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assume responsabilité pour le caractère suffisant ou l'exactitude de ce communiqué.

Vidéo intégrée disponible: https://www.youtube.com/watch?v=zSZOFVEnl4A



Communiqué envoyé le 12 décembre 2017 à 06:33 et diffusé par :