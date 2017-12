Invitation aux médias - Bientôt 1 000 jours sans convention collective - Le SPGQ manifeste devant le Musée de la civilisation







QUÉBEC, le 12 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Des membres du Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) manifesteront devant le Musée de la civilisation, le 13 décembre à Québec. Ils pourront ainsi exprimer leur colère -- à l'occasion du passage du premier ministre Philippe Couillard qui participera à une activité au Musée --, car ils sont depuis bientôt 1 000 jours sans convention collective et se voient proposer des offres inacceptables à la table de négociation.

Comme le gouvernement affirme que l'austérité est chose du passé, le SPGQ sollicitera la généreuse contribution du premier ministre pour un réinvestissement dans les services publics et pour le Noël de la solidarité du SPGQ.

La campagne « Noël de la solidarité » est une tradition bien établie chez les membres du SPGQ depuis 28 ans. Plusieurs bénévoles, professionnelles et professionnels membres du SPGQ contribuent à cette occasion à récolter des fonds et des denrées alimentaires au sein des unités de travail et dans les édifices publics. Cette activité se poursuivra exceptionnellement le 13 décembre.

Horaire : mercredi 13 décembre 2017 à 7 h 30



Lieu : devant le Musée de la civilisation (85, rue Dalhousie à Québec)

À propos du SPGQ

Le SPGQ est le plus grand syndicat de personnel professionnel du Québec. Créé en 1968, il représente environ 24 900 experts, dont près de 17 600 dans la fonction publique, 4 600 à Revenu Québec et 2 700 en santé, en enseignement supérieur et dans les sociétés d'État.

Suivre le SPGQ

Web : www.spgq.qc.ca

Twitter : @spgq

Facebook : www.facebook.com/lespgq

SOURCE Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ)

Communiqué envoyé le 12 décembre 2017 à 06:00 et diffusé par :