Publication de la toute première liste des meilleures entreprises européennes 'à suivre de près'

Le talent et le succès révélés par les European Business Awards parrainés par RSM

LES meilleures entreprises de 34 pays européens ont été désignées aujourd'hui comme 'Celles à surveiller' ('Ones to Watch') par les European Business Awards parrainés par RSM.

On peut trouver 'Celles à surveiller' pour chaque pays sur http://www.businessawardseurope.com.

Pour arriver à figurer sur cette liste de 'Celles à surveiller', les sociétés doivent avoir fait la preuve de leurs accomplissements exceptionnels dans l'une des 12 catégories des European Business Awards et refléter les valeurs au coeur du programme : innovation, succès et éthique.

Les European Business Awards représentent la plus grande compétition d'entreprises en Europe et en sont à leur 11e année. Leur PDG, Adrian Tripp, a déclaré : « Nous voulions aller plus loin avec ce que nous avons fait dans le passé et reconnaître plus largement les cas nombreux et incroyables de réussites d'entreprises sur l'ensemble de l'Europe. »

Il a ajouté : « Le talent, la passion et l'innovation au coeur de ces sociétés créent des emplois et des occasions, et c'est leur succès qui stimule la prospérité de leurs pays. Les listes de 'Celles à surveiller' vont établir un point de référence du succès pour la communauté des entreprises européennes. »

Jean Stephens, PDG de RSM, sixième plus grand réseau mondial de firmes indépendantes d'audit, de fiscalité et de conseil, et sponsor à long terme des Awards, a commenté : « Figurer sur la liste de 'Celles à surveiller » est une véritable marque d'approbation. Chez RSM, nous travaillons avec des sociétés sur l'ensemble de l'Europe et au-delà ; nous les conseillons dans tous les domaines de leurs opérations et notre passion, c'est d'encourager la réussite et la prospérité. Nous souhaitons à ces sociétés dynamiques tout le succès possible dans leur avenir. »

Les sociétés sur la liste de 'Celles à surveiller' viennent de tous les secteurs, de la fabrication au commerce de détail, de l'agriculture à la technologie et elles sont de toutes les dimensions, de la jeune entreprise à celles représentant des milliards d'euros.

Chaque société sur la liste aura l'occasion de concourir dans l'une des 12 catégories de l'European Business Awards pour devenir lauréate dans son propre pays. Si elle gagne, elle prendra part à la grande finale en mai 2018 où seront annoncés les 12 vainqueurs finalistes européens. Elles auront également la possibilité d'être soumises à un vote public qui associe des personnes autour du globe et leur permet de promouvoir leurs entreprises sur de nouveaux marchés et auprès d'autres clients potentiels.

Catégories de prix pour 2017-2018 :

Prix de l'entrepreneur RSM de l'année Prix ELITE pour stratégie de croissance de l'année Prix de l'innovation Prix de l'expansion internationale Prix pour responsabilité sociale et conscience environnementale Prix de la nouvelle entreprise de l'année Prix pour développement du lieu de travail et des personnes Prix pour engagement de la clientèle et des marchés Prix de la technologie numérique Prix de l'entreprise de l'année dans la classe de chiffre d'affaires 0 à 25 M? Prix de l'entreprise de l'année dans la classe de chiffre d'affaires 26 à 150 M? Prix de l'entreprise de l'année dans la classe de chiffre d'affaires supérieur à 150 M?

Les European Business Awards en sont maintenant à leur 11e année. Ils ont attiré l'année dernière plus de 33 000 entreprises de 34 pays. Les sponsors et les partenaires rassemblent RSM, ELITE, PR Newswire, SDL Managed Translation et Sysdoc. http://www.businessawardseurope.com.

Pour davantage d'informations sur le concours, veuillez visiter http://www.businessawardseurope.com ou appeler le (+44) (0) 207 234 3535.

À propos des European Business Awards :

Les European Business Awards ont été établis essentiellement afin d'appuyer à travers l'Europe le développement d'un milieu d'affaires plus robuste et plus prospère.

Le programme des European Business Awards soutient la communauté d'entreprises européennes de trois façons :

? Il salue et approuve la réussite individuelle et celle des organisations

? Il fournit et met en valeur des exemples d'excellence auxquels cette communauté peut aspirer

? Il s'engage à ouvrir avec la communauté d'entreprises européennes un débat portant sur des questions majeures

À propos de RSM :

RSM est le sixième plus grand réseau indépendant de cabinets d'audit, de fiscalité et de conseil ; il englobe plus de 120 pays, 800 bureaux et plus de 41 400 personnes à l'échelle internationale. Les recettes provenant du total des honoraires du réseau s'élèvent à 4,9 milliards de dollars US.

Formant une équipe intégrée, nous partageons des compétences, des perspectives approfondies et des ressources et aussi une approche centrée sur le client, laquelle repose sur une profonde compréhension des affaires de notre clientèle. C'est comme cela que nous leur donnons les moyens d'aller de l'avant avec confiance afin d'exprimer leur plein potentiel.

RSM est le principal sponsor et soutien organisationnel des European Business Awards qui assurent la promotion de l'excellence commerciale et l'appréciation de la supériorité entrepreneuriale.

RSM est membre du Forum of Firms dont l'objectif commun est de promouvoir des normes cohérentes de haute qualité dans les pratiques en matière de finances et d'audits dans le monde entier.

RSM est la marque qu'utilise un réseau de cabinets indépendants de comptabilité et de conseil exerçant pour leur propre compte. RSM International Limited ne pourvoit pas en soi de services et conseils en comptabilité. Les firmes membres sont animées par une vision commune visant à fournir des prestations professionnelles de haute qualité, tant sur leur marché intérieur qu'au niveau international et répondant aux besoins en services d'expertise de leur clientèle. http://www.rsm.global

À propos d'ELITE :

ELITE est un programme de service complet conçu afin de partager les meilleures pratiques et de développer des opportunités de croissance pour les entreprises en rapide expansion en mettant l'accent sur la compréhension des marchés de capitaux. ELITE est un programme novateur reposant sur une formation exclusive et sur un modèle de tutorat. Ce programme est soutenu par un accès à la communauté des affaires et des finances. Son objectif est de préparer les entreprises à l'étape suivante de leur croissance et de leurs investissements.

Pour de plus amples renseignements sur le programme, les entreprises et la liste complète des partenaires, veuillez visiter :

http://www.elite-growth.com

À propos de PR Newswire :

PR Newswire est le plus grand fournisseur mondial d'outils de relations publiques et de communication d'entreprise permettant à sa clientèle de diffuser des actualités et du contenu riche. Nous diffusons les contenus de nos clients à travers des filières classiques, des canaux numériques et les médias sociaux en temps réel avec des suivis et rapports entièrement exploitables.

En agençant le plus grand réseau multivoie et multiculturel de distribution et d'optimisation de contenus dans le monde et une suite complète d'outils et de plates-formes de flux de travaux, PR Newswire permet aux entreprises du monde entier de saisir les opportunités là où elles se présentent. PR Newswire est au service de dizaines de milliers de clients depuis ses bureaux situés en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, aux Amériques et dans la région Asie-Pacifique.

Pour en savoir plus sur PR Newswire, veuillez visiter http://www.prnewswire.co.uk

SDL Managed Translation :

SDL est l'innovateur mondial de la technologie, des services et de la gestion de contenu pour la traduction. Au cours des 25 dernières années, SDL a fait naître des résultats transformateurs d'entreprises par le biais d'expériences numériques nuancées avec des clients autour de la planète. Pour davantage d'informations sur les services et technologies des langues, ou contribuer à une perspective mondiale rapide et efficace, veuillez envoyer un courriel à mantra@sdl.com ou visiter http://www.sdl.com/managed-translation

Sysdoc :

Sysdoc est une organisation mondiale proposant des solutions d'améliorations d'entreprises à des clients pouvant se définir par les mots intégrité, engagement et simplicité. Son expérience avérée et sa façon honnête de travailler ont abouti à de nombreux partenariats à long terme avec ses clients qui comprennent des géants des industries mondiales comme l'automobile, la manufacture, les télécommunications, les banques, les publications et la défense. Pour découvrir davantage, veuillez visiter http://www.sysdocgroup.com ou non contacter à : info@sysdoc.co.uk

Parrains fondateurs :

Les quatre parrains fondateurs sont AirX, Megazyme, Alpha Trains Group et Remedica ; tous quatre sont membres de la communauté des European Business Awards. Ces entreprises prospères sont de brillants exemples des valeurs centrales des Awards : réussite, innovation et éthique. Par le biais de leur parrainage, elles contribuent à encourager et créer des sociétés plus prospères et des communautés en Europe. Pour davantage d'informations sur les parrains fondateurs, veuillez visiter https://www.businessawardseurope.com/patrons

