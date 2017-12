Un record de 361 700 postes vacants au Canada au 3e trimestre







MONTRÉAL, le 12 déc. 2017 /CNW/ - La croissance économique et des pénuries de candidats qualifiés expliquent le record encore jamais atteint de 361?700 postes vacants dans le secteur privé canadien au 3e trimestre de 2017, selon le tout dernier rapport Postes à pourvoir, publié aujourd'hui par la FCEI.

Le taux de postes vacants - c'est-à-dire la proportion de postes vacants par rapport à l'ensemble des emplois disponibles dans le secteur privé - a grimpé à 2,8 %, son plus haut niveau depuis avant la récession de 2008.

«?Les pénuries de main-d'oeuvre constituent encore une fois un obstacle majeur pour les entreprises canadiennes, en particulier pour les PME, déclare Simon Gaudreault, directeur des affaires économiques à la FCEI. Le gouvernement doit prendre des mesures pour résoudre les pénuries de main-d'oeuvre chroniques qui limitent la capacité des chefs de PME à accepter de nouveaux contrats, à prendre de l'expansion et à innover.?»

Taux de postes vacants par province

C'est dans les trois provinces les plus peuplées du Canada que les entreprises ont eu le plus de mal à trouver de bons candidats au 3e trimestre. Le taux de postes vacants est le plus élevé en Colombie-Britannique (3,4 %), suivi par le Québec (3,1 %) et l'Ontario (3,0 %). Les taux ont augmenté dans ces trois provinces, de même qu'en Alberta et en Saskatchewan.



Taux de

postes vacants Nombre de

postes vacants Colombie-Britannique 3,4 % 60?000 Québec 3,1 % 85?000 Ontario 3,0 % 149?600 Nouveau-Brunswick 2,5 % 5?700 Saskatchewan 2,4 % 8?200 Alberta 2,2 % 33?900 Manitoba 2,1 % 9?400 Nouvelle-Écosse 2,1 % 6?100 Terre-Neuve-et-Labrador 1,9 % 2?800 Île-du-Prince-Édouard 1,9 % 900

Résultats par industrie

Au troisième trimestre, le taux de postes vacants a augmenté dans 8 secteurs sur 12. Les industries les plus touchées sont le commerce de détail (50?000 postes à pourvoir), l'hébergement/la restauration (45?900) et la construction (38?000). Pour connaître la ventilation des résultats par province et industrie, consulter le rapport Postes à pourvoir au 3e trimestre de 2017.

Hausses de salaire

Les pénuries de main-d'oeuvre continuent à faire grimper les salaires : la hausse prévue des salaires est 1 % plus élevée en moyenne dans les entreprises qui ont des postes vacants que dans celles qui n'en comptent pas.

