Rapport : Les préférences relatives à la fidélisation des consommateurs canadiens changent, de nouvelles approches sont nécessaires

TORONTO, 12 déc. 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Un nouveau rapport publié aujourd'hui par Eagle Eye, une entreprise de technologie SaaS qui permet aux sociétés d'établir un lien en temps réel avec leurs clients, bouscule les suppositions conventionnelles sur les consommateurs canadiens et leur relation avec leur fidélité aux marques et souligne l'importance de bien comprendre la fidélisation pour les marques et les détaillants sur le marché canadien.



Le rapport a été établi à la lumière des changements dans le marché de la fidélisation au Canada, qui connaît la fragmentation des anciens programmes de fidélité, comme Air Canada et Aéroplan, et la consolidation de programmes de fidélisation de grands détaillants, comme la récente fusion des initiatives de Loblaws et de Shoppers Drug Mart pour créer le programme PC Optimum. Le rapport de Eagle Eye, Shifting Loyalties, illustre les pièges d'une mauvaise exécution de la fidélisation, comme en témoigne le constat surprenant qui montre que 87 % des Canadiens font actuellement partie de seulement cinq programmes de fidélisation ou moins.

D'après une enquête menée par Eagle Eye/Ipsos auprès de 2 000 consommateurs canadiens, le rapport compare les attitudes et les comportements à l'égard des programmes de fidélisation des différentes générations de consommateurs canadiens : génération Y, génération X et baby-boomers. D'autres statistiques importantes démontrent que :

45 % des Canadiens ont quitté un programme de fidélisation, et parmi ceux-ci, 57 % magasinent moins ou cessent de magasiner complètement chez la marque;



83 % de la génération Y, de même que 64 % de la génération X et que 34 % des baby-boomers, soutiennent l'adoption de solutions de fidélisation dans un environnement mobile;



de la génération Y, de même que de la génération X et que des baby-boomers, soutiennent l'adoption de solutions de fidélisation dans un environnement mobile; 45 % des consommateurs s'attendent à des offres et à des communications personnalisées en échange du partage de leurs données personnelles.

Les résultats du rapport indiquent un intérêt croissant dans tous les groupes de consommateurs pour les programmes de fidélisation et les récompenses qui sont personnalisées, intéressants, faciles à utiliser et livrés en temps réel. La génération Y (18 à 34 ans) ont des attentes de plus en plus élevées pour les programmes de fidélisation numériques et fondés sur les données, tandis que les consommateurs de la génération X (35 à 54 ans) et des baby-boomers (55 ans et +) ? deux segments démographiques qui disposent d'un pouvoir d'achat important ? sont de plus en plus ouverts aux technologies mobiles et à l'influence des médias sociaux.

Pour les marques et les détaillants partout au Canada, le rapport propose plusieurs recommandations pour des stratégies d'engagement fondées sur les données qui rejoindraient les consommateurs canadiens. Celles-ci comprennent l'adoption d'options de rachat et de gains dans les environnements mobile et numérique, la possibilité d'exploiter les données pour créer des offres et des communications personnalisées et l'utilisation de récompenses non transactionnelles pour favoriser la fidélité affective.

Selon le PDG de Eagle Eye, Tim Mason, les résultats de cette enquête de consommation représentent une opportunité intéressante pour les détaillants. « Le marché canadien de la fidélisation est clairement en train de changer, tandis que la valeur des données clients est en augmentation », dit-il. « Les marques qui peuvent créer des interactions personnalisées basées sur les données avec leurs clients par l'intermédiaire de leurs programmes de fidélisation et des stratégies d'engagement vont se positionner pour un avantage concurrentiel important. »

Eagle Eye, une société située à Londres, avec une présence croissante au Canada, a publié précédemment une enquête sur la fidélité au Royaume-Uni qui a renforcé l'importance des données dans le développement des connaissances sur la clientèle nécessaires à l'efficacité des programmes de fidélisation et de l'engagement des clients.

« Les programmes de fidélisation, ainsi que la richesse des points de communication avec la clientèle facilités par la technologie grand public, rapportent une mine de données », explique Mason. « À partir de ces enquêtes, nous avons appris que l'utilisation de données pour élaborer une vue globale des clients et pour créer des programmes pertinents et personnalisés est l'approche la plus avantageuse et financièrement rentable que les marques peuvent adopter. »

Pour plus d'informations sur les résultats de l'enquête de Eagle Eye et un aperçu de la fidélisation au Canada, ou pour discuter avec le PDG de Eagle Eye, Tim Mason, veuillez communiquer avec Vanessa Horwell à Vhorwell@thinkinkpr.com. Pour plus d'informations à propos de Eagle Eye, veuillez visiter le www.eagleeye.com.

À propos de Eagle Eye

Eagle Eye (LSE:EYE) est un chef de file en technologie SaaS qui permet aux entreprises d'établir un lien en temps réel avec leurs clients. La plate-forme de marketing numérique de l'entreprise, Eagle Eye AIR, permet la délivrance, la gestion et le rachat multicanal, sécurisés et en temps réel des promotions et des récompenses numériques, remplaçant les méthodes sur papier précédentes. La plate-forme de Eagle Eye crée un effet de réseau entre les commerçants, les distributeurs et les marques en permettant des liens plus forts et de la valeur pour toutes les parties. Grâce à ces capacités, Eagle Eye permet aux marques et aux marchands de réduire les coûts, d'améliorer leur offre à la clientèle et d'accélérer leur innovation.

La base des clients actuels de l'entreprise comprend le chef de file en alimentation et en pharmacie du Canada, Loblaws, ainsi que des grands noms dans les secteurs des épiceries, de vente au détail et de l'hôtellerie au Royaume-Uni, notamment John Lewis, Asda, J Sainsbury, Greggs, JD Sports, Ladbrokes, Marks & Spencer, Mitchells & Butlers, Pizza Express, Tesco et Thomas Rose. Visitez le www.eagleeye.com pour en savoir plus.

