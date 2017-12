Neteera étend sa présence sur le marché et son équipe de haute direction







Neteera Technologies Ltd. a annoncé l'ajout de Jason Rudd et d'Ilya Vatsel à l'équipe de haute direction de la société ; ils apportent une expérience et un savoir-faire approfondis à la société en pleine croissance spécialisée dans la technologie des capteurs.

Jason Rudd, VP des ventes et du marketing de Neteera, arrive en provenance de Mobileye (NYSE : MBLY) où il a occupé le poste de directeur principal des ventes OEM et niveau 1 pendant 11 ans. M. Rudd contribue plus de 20 ans d'expérience en haute technologie industrielle et automobile. Jason sera chargé d'étendre la base de clients de Neteera alors que la société complète la prochaine génération de système sur puce (System-on-Chip (SoC) micro radar sous-THz et le logiciel de surveillance des signes vitaux connexe qui seront distribués initialement aux secteurs verticaux de l'automobile et des soins de santé.

Ilya Vatsel, VP des opérations et de l'ingénierie chez Neteera, rejoint la société après 8 ans de carrière chez Mobileye (NYSE : MBLY) où il a exercé les fonctions de VP des opérations. M. Vatsel possède plus de 18 ans d'expérience en conception de produits innovants, ingénierie, opérations et production en masse de composants. Ilya sera chargé de la gestion des opérations, da la production de composants nouveaux et optimisés et de l'ingénierie.

Isaac Litman, PDG de Neteera, note que « Étant donné leur gamme unique de compétences et d'expérience, l'ajout récent d'Ilya et de Jason ajoute une nouvelle dimension à notre capacité à atteindre le marché et à répondre à ses exigences. »

Jason et Ilya se réjouissent à l'idée de collaborer avec le personnel de Neteera, tant en Israël qu'à l'étranger, à l'heure où la société lance les ventes et des coentreprises avec des multinationales dans une variété d'industries.

À propos de Neteera :

Neteera Technologies Ltd. développe un système sur puce (System-on-Chip (SoC)) micro-radar unique et des algorithmes dans la bande sous-terahertz et terahertz, qui sont destinés à diverses industries y compris les marchés de la médecine, de l'automobile et de la sécurité. Les composants et le logiciel exclusifs de Neteera permettent une détection sur différentes distances, à haute résolution, et de manière rentable. Le micro-radar est capable de détecter différentes choses. Le produit initial permet la détection de signes vitaux clés tels que la fréquence cardiaque, la variabilité de la fréquence cardiaque, la respiration et la vitesse des ondes pulsatiles. Son extension à d'autres cas d'utilisation permettra de détecter des objets cachés ainsi que d'autres éléments dans le champ libre.

Les solutions de Neteera ne nécessitent pas de « ligne de vision », sont neutres vis à vis de l'environnement et ne sont pas perturbées par des matériaux tels que les vêtements. Elles peuvent être intégrées à d'autres structures, comme des sièges automobiles ou des meubles intelligents. Le rayonnement sous-THz et THz est intrinsèquement sûr, directionnel, non ionisant et non destructif, ce qui le rend idéal pour la gamme la plus large possible d'applications.

