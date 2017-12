Novasep signe un accord de fabrication pour l'API eravacycline avec Tetraphase, une société biopharmaceutique de développement de produits au stade clinique







Le produit sera fabriqué sur le site Chasse-sur-Rhône de Novasep.

Novasep, fournisseur de premier plan de services et technologies pour l'industrie des sciences de la vie, est fière d'annoncer aujourd'hui qu'elle a été choisie par Tetraphase pour la fabrication commerciale du principe actif pharmaceutique (API - active pharmaceutical ingredient) eravacycline, un antibiotique en cours de développement pour le traitement des infections potentiellement mortelles, notamment celles causées par les bactéries à gram négatif multirésistantes (MR).

L'eravacycline est un nouvel antibiotique tétracycline entièrement synthétique, développé dans un programme de phase 3 pour le traitement des infections intra-abdominales compliquées et des infections des voies urinaires compliquées. La FDA a accordé les désignations de Produit agréé pour maladies infectieuses (QIDP - Qualified Infectious Disease Product) et Fast Track à l'eravacycline pour les deux indications.

Cet accord de fabrication passé avec Tetraphase est le résultat d'une collaboration fructueuse commencée en 2014 avec l'approvisionnement clinique de l'eravacycline. Novasep va continuer à produire l'eravacycline dans ses établissements situés à Chasse-sur-Rhône (France).

« Les infections multirésistantes représentent une menace grave vis-à-vis de la santé publique, et le développement de nouveaux antibiotiques est de toute évidence une priorité », a déclaré Dr Michel Spagnol, Président et PDG de Novasep. « Tetraphase a développé un procédé chimique rigoureux et innovant pour son principal candidat, l'eravacycline. Nous sommes extrêmement reconnaissants de pouvoir continuer à travailler avec Tetraphase ; ce nouvel accord de fabrication stratégique va davantage renforcer notre relation. »

En tant que CDMO, Novasep possède une expérience de 30 ans en déploiement, validation et approvisionnement commercial de produits chimiques basse température conformes cGMP.

À propos de Tetraphase :

Tetraphase est une société pharmaceutique de développement de produits au stade clinique qui met à profit sa technologie de chimie propriétaire pour créer de nouveaux antibiotiques destinés aux infections bactériennes graves et potentiellement mortelles, notamment celles qui sont causées par un grand nombre de bactéries multirésistantes (MR) signalées par le CDC comme étant des menaces immédiates pour la santé publique. Tetraphase a créé plus de 3 000 nouveaux analogues de la tétracycline à l'aide de sa plateforme de technologie propriétaire. Le pipeline de Tetraphase inclut trois candidats antibiotiques en développement clinique : eravacycline, qui se situe en essais cliniques de phase 3, et TP-271 et TP-6076, qui sont en essais cliniques de phase 1. Pour tout complément d'information sur la société, veuillez consulter le site http://www.tphase.com.

