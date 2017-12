DeloitteSmartReports.com rapporte que le plus gros risque pour les professionnels des communications sont les fonds de roulement







Selon DeloitteSmartReports.com, près de 89 % des professionnels du secteur de l'information et des communications ont déclaré que leur fonds de roulement constituait leur risque principal. Dans le secteur de la construction, un pourcentage impressionnant de 90,4 % d'experts a déclaré que des actifs stratégiques sont leur plus importante stratégie. Ce mois-ci, DeloitteSmartReports.com a fourni gracieusement des perspectives sur ces secteurs. Cliquez ici pour obtenir votre rapport sur les risques (Secteur informations et communications) ou ici pour télécharger votre rapport sur la stratégie (Secteur de la construction).

Risques dans le domaine de l'information et des communications

Selon le rapport de référence, le secteur de l'information et des communications est confronté à 34 risques. Si les fonds de roulement sont la principale préoccupation de ce secteur, le talent (82,8 %), les conditions économiques (79,5 %), les pratiques de déclaration (73,5 %) et le contrôle interne (73,2 %) complètent le top 5. La plupart des risques émanent du domaine des opérations et du support (34 %) tandis que les facteurs externes constituent la catégorie avec le facteur de risques le plus élevé.

Stratégies dans le secteur de la construction

Si les professionnels de la construction déclarent que leurs actifs stratégiques (90,4 %) constituent leur stratégie la plus importante, l'innovation dans les produits et services (86,5 %), le développement des produits (84,2 %), la gestion de l'impôt des sociétés (83,9 %) et la gouvernance (82,5 %) sont tout aussi importants. La plus haute attention stratégique réside dans la catégorie de la marge opérationnelle (34,8 %) tandis qu'est accordée une attention la plus faible au domaine du rendement des actifs (12,8 %).

