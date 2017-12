Clearbridge BioMedics étend la disponibilité du système ClearCell(R) FX1 aux régions EMEA et APAC







SINGAPOUR, 12 décembre 2017 /PRNewswire/ -- Clearbridge BioMedics a annoncé aujourd'hui que son système ClearCell® FX1 est à présent largement disponible dans les régions EMEA et APAC (région Europe, Moyen-Orient et Afrique, et région Asie-Pacifique) afin de compléter son accessibilité directe aux États-Unis et sur les circuits de distribution existants. Ceci a été rendu possible grâce à des partenariats avec douze nouveaux distributeurs. ClearCell® FX1 est un système automatisé de biopsie liquide servant à enrichir des cellules tumorales circulantes à partir du sang.

Afin d'apporter son assistance à ses clients dans le monde, Clearbridge BioMedics a créé un partenariat avec un réseau international de distributeurs et leurs équipes de professionnels qualifiés, dédiés aux soins du consommateur. Ces partenaires sont des leaders de l'industrie des biotechnologies, ayant fait preuve d'une qualité et d'une fiabilité élevées de leurs services.

Distributeur Pays Axon Lab AG Allemagne, Autriche, Croatie, Luxembourg, Pays-Bas, République tchèque, Slovénie, Suisse Alamed Biélorussie, Kazakhstan, Russie Amplitech Belgique, France Kem-En-Tec Nordic A/S Danemark, Finlande, Norvège, Suède Pisces Scientific Irlande, Royaume-Uni Eskan Teb Asia Iran SC AVVA Med Scientific SRL Roumanie JCBio Co. Ltd. Corée du Sud Dismed SA Espagne Genetech Taïwan IDA Turquie Viet Anh Scientific Viêt Nam

Le système ClearCell® FX1 et les produits qui lui sont associés sont conçus et fabriqués à Singapour. Leur lancement commercial a eu lieu en 2015. Ils sont installés dans des laboratoires partout dans le monde et ils ont donné les moyens de réaliser de nombreuses études de biopsie liquide en permettant un enrichissement avancé de cellules tumorales circulantes.

« La réponse enthousiaste de nos nouveaux partenaires à la perspective de conclure des accords commerciaux démontre notre confiance mutuelle dans la capacité du système ClearCell® FX1 à répondre et même dépasser les attentes des clients, » a déclaré le Dr Alfredo Leonardia, directeur du Développement commercial de Clearbridge BioMedics. « Nous avons hâte de pouvoir plus facilement mettre nos produits à la disposition de clients dans 26 nouveaux pays grâce à ces partenariats avec des distributeurs locaux de confiance. »

À propos de Clearbridge BioMedics Pte. Ltd

Clearbridge BioMedics Pte Ltd. est une société proposant des solutions pour les diagnostics du cancer grâce à la mise au point et à la fabrication de systèmes de biopsie liquide. Clearbridge BioMedics a remporté de nombreux prix et la technologie de sa nouvelle plate-forme destinée à la détection de cellules tumorales circulantes (CTC), le système ClearCell® FX1, lui a valu une reconnaissance mondiale. Le système ClearCell® FX et sa biopuce font appel à une biopsie liquide non invasive à la pointe du progrès dans le traitement d'échantillons de sang pour l'enrichissement de CTC. Ce dispositif permet une analyse en temps réel de maladie avant, pendant et après traitement, ce qui devient de plus en plus critique à une nouvelle ère de thérapies ciblées du cancer. Clearbridge BioMedics a reçu en 2011 la certification ISO 13485 et le système ClearCell® FX1 a obtenu en 2015 le label CE pour diagnostics in vitro (IVD). www.ClearbridgeBioMedics.com.

Communiqué envoyé le 12 décembre 2017 à 03:07 et diffusé par :