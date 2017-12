L'application unifiée du secteur bancaire chinois, « Mobile QuickPass », est officiellement lancée aujourd'hui







SHANGHAI, 12 décembre 2017 /CNW/ - Le 11 décembre, China UnionPay s'est associée à plus de 30 banques commerciales et établissements de paiement pour lancer « Mobile QuickPass », l'application unifiée du secteur bancaire chinois. En intégrant les fonctions de paiement mobile et les avantages offerts par différentes institutions, la nouvelle application est la première du genre à impliquer de multiples acteurs des services financiers et des secteurs associés. Elle offre aux utilisateurs une expérience de paiement mobile simple, fluide et transparente. Le lancement de cette application unifiée vise à unifier l'expérience utilisateur, en évitant aux utilisateurs de devoir apprendre à utiliser plusieurs applications de fournisseurs différents, afin de répondre aux besoins de plus en plus diversifiés des utilisateurs et d'offrir une plateforme ouverte pour permettre à tous les acteurs de collaborer tout en encourageant l'innovation financière.

Fan Yifei, gouverneur adjoint de la Banque populaire de Chine, Yu Bangli, chef comptable de la China Railways Corporation, Shi Wenchao, président de China UnionPay, les responsables de 17 banques commerciales nationales et de 14 banques régionales, ainsi que des représentants de la Banque populaire de Chine, de l'Association des systèmes de règlement et de compensation de Chine, d'institutions de paiement non bancaires, de fabricants de téléphones portables ainsi que de commerçants coopérants ont participé conjointement à la cérémonie.

L'application « Mobile QuickPass » est un portail de paiement mobile unifié développé et entretenu conjointement par des banques commerciales et UnionPay, sous l'égide de la Banque populaire de Chine. Les clients peuvent associer leurs cartes bancaires à l'application, gérer plusieurs comptes bancaires et bénéficier des services de paiement mobile et des avantages offerts par chaque banque. Les services offerts par cette application incluent également le paiement par code QR UnionPay, l'inscription à diverses solutions de paiement mobile, des services complets de carte de crédit, des transferts poste à poste en temps réel et des services de paiement dans divers scénarios. Toutes les fonctions de paiement les plus couramment disponibles sur les téléphones portables pourront être réalisées à travers l'application Mobile QuickPass. Pour aider les clients à savoir clairement dans quel contexte ils pourront utiliser cette application, UnionPay a lancé une toute nouvelle identité visuelle optimisée.

Le gouverneur adjoint de la Banque populaire de Chine Fan Yifei a déclaré : « Le développement rapide de l'industrie des paiements chinoise au cours des dernières années a joué un rôle crucial dans la promotion de l'innovation financière et la préservation d'une croissance économique rapide. La Banque populaire de Chine exécute les instructions données par le gouvernement chinois et s'efforce de créer des conditions de concurrence équitables dans le secteur des paiements en mettant en oeuvre des réglementations strictes, en prévenant les risques financiers et en stimulant la consommation afin de mieux soutenir l'économie réelle et un système financier inclusif. »

Fan d'ajouter : « Cette application de paiement mobile lancée en collaboration adopte des normes unifiées en matière d'identification et d'expérience utilisateur. Il s'agit d'une mesure important pour encourager l'innovation financière et promouvoir des paiements de détail intégrés pour les clients. Les entrepreneurs devront identifier précisément les besoins des gens, améliorer le niveau de service pour les paiements mobiles et faciliter la vie des gens de façon globale. Tout en invitant à plus d'innovation en matière de technologie financière, nous devons préserver un haut niveau de sécurité pour les paiements, en donnant la priorité aux intérêts des clients et en protégeant les fonds et les renseignements personnels des individus. J'espère sincèrement que toutes les parties impliquées se serviront du lancement de cette application mobile comme d'un point de départ pour continuer à accroître la coopération et l'intégration des ressources, et pour fournir conjointement des services de paiement mobile complets, polyvalents, pratiques et efficaces afin de répondre aux besoins de plus en plus diversifiés des gens. »

D'après Shi Wenchao, président de China UnionPay, cette application unifiée développée conjointement par les banques commerciales et China UnionPay est le résultat et l'évolution d'une coopération à long terme dans le secteur bancaire, démontrant la sagesse collective de toutes les parties. En se basant sur le principe de l'« uniformité à trois », les banques commerciales et China UnionPay ont dûment pris en compte les demandes de toutes les parties, afin d'accomplir le développement initial de l'application. Dans le cadre du processus de développement et de promotion de l'application, China UnionPay souscrit à son principe « ouverture, collaboration et services », et s'engage à être un prestataire de services qui ne se livre pas à l'émission ou à l'acquisition de cartes et ne concurrence pas les prestataires de services publics. Nous continuerons en revanche à offrir des solutions de paiement plus diverses et complètes aux entreprises de tous les secteurs en mettant à profit nos avantages en tant que plateforme ouverte. Nous continuerons à améliorer l'expérience utilisateur et les capacités de nos produits afin d'offrir des services de paiement plus pratiques, efficaces et sécurisés sur le marché. »

Promouvoir l'innovation technologie financière et construire un système de contrôle de la sécurité

En ce qui concerne l'innovation en matière de paiements, le développement de cette application unifiée applique des technologies avancées telles que l'Internet mobile, les mégadonnées, l'intelligence artificielle et l'Internet des objets à divers scénarios de paiement mobile, afin de faciliter les paiements de détail. L'application est compatible avec diverses solutions de paiement par lecture de code QR et de paiement mobile, ainsi qu'avec les technologies de segmentation en unités et d'émulation de carte hôte, afin d'offrir des expériences de paiement plus personnalisées et diversifiées aux clients.

En termes de sécurité des paiements, l'application unifiée adopte des technologies telles que l'intelligence artificielle et l'analyse des mégadonnées pour construire un système de contrôle de sécurité global et en temps réel à l'aide de puces électroniques, d'informations biologiques et de géolocalisation. Elle offre des services de gestion des risques exhaustifs et garantit des services de paiement mobile pratiques, sécurisés et efficaces aux utilisateurs.

Construire une plateforme ouverte, unifier le portail mobile et créer des « scénarios solides » et des systèmes de services de fonctionnalités pour des paiements plus pratiques

En tant que portail mobile unifié, l'application « Mobile QuickPass » intègre les services de paiement, les scénarios de paiement et les services de fonctionnalités d'UnionPay qui englobent la plupart des grandes banques. Elle présente les quatre caractéristiques suivantes :

Premièrement, il s'agit d'une plateforme ouverte. L'application est une toute nouvelle plateforme ouverte qui intègre des outils de paiements en ligne et hors ligne, et qui est basée sur les technologies des mégadonnées, de l'infonuagique et de l'intelligence artificielle. Elle constitue un portail de services de paiement ouvert et unifié pour les banques commerciales et les partenaires de la coopération, offrant des services à valeur ajoutée aux commerçants, permettant la mise en oeuvre de campagnes de commercialisation, la demande de cartes et des ventes en ligne pour les partenaires. Ainsi, l'application est une plateforme qui vise à mettre en lien et à servir toutes les parties.

Deuxièmement, elle est accessible à tous les systèmes bancaires. L'application est compatible avec divers comptes bancaires, et optimise l'expérience utilisateur en intégrant des outils de services de paiement précédemment offerts par chaque institution. Elle offre plusieurs fonctions de paiement, notamment le paiement sans contact basé sur la communication en champ proche (CCP), le paiement par code QR, la collecte et le transfert de fonds ainsi que le paiement à distance.

Troisièmement, elle couvre une large gamme de scénarios de paiement. L'application couvre tous les plus importants scénarios de paiement en ligne et hors ligne. Elle est présentement utilisable pour les trains, les vols, dans 100 000 dépanneurs et supermarchés, plus de 30 universités, plus de 100 marchés d'alimentation ainsi que plus de 300 services publics. Elle devrait bientôt offrir plus de fonctions, notamment la consultation du solde des comptes, le paiement des contraventions, etc.

D'autre part, le paiement par code QR d'UnionPay offert par l'application « Mobile QuickPass » est déjà accepté par des commerçants de Singapour, Macao et Hong Kong, et sera prochainement lancé dans d'autres régions d'Asie du Sud-Est et du Moyen-Orient. En attendant, les paiements mobiles QuickPass sont acceptés par plus de 600 000 terminaux de points de vente en dehors de la Chine continentale, couvrant 10 pays et régions tels que Hong Kong, Macao, l'Asie du Sud-Est, l'Australie et la Russie, etc.

Quatrièmement, elle offre des services de paiement complets. L'application intègre des fonctions et des avantages offerts à la fois par UnionPay et par les banques, notamment la consultation du solde, les transferts faciles, les paiements échelonnés à guichet unique, les services de cartes de crédit, la consultation des factures ainsi que les réductions et les avantages offerts par les banques et par UnionPay. Parallèlement, les clients peuvent obtenir des informations sur l'acceptation d'UnionPay dans plus de 160 pays et régions, sur les campagnes de commercialisation à l'étranger, et obtenir des notifications sur les réductions chez certains commerçants et sur les remboursements d'impôt pour les achats à l'étranger. Ainsi, l'application aide les utilisateurs à gérer plusieurs comptes bancaires tout en bénéficiant de divers services de paiement.

Afin d'offrir plus de valeur aux titulaires de cartes et d'inciter plus de clients à profiter des fonctions et des services de l'application « Mobile QuickPass », China UnionPay a collaboré avec des banques commerciales pour lancer des réductions de 50 % à l'occasion des grandes soldes du 12/12 (12 décembre) en Chine. En payant avec l'application « Mobile QuickPass » et le QuickPass mobile de UnionPay (y compris Huawei Pay, Apple Pay, Samsung Pay et MI Pay) chez plus de 100 000 commerçants en Chine, les clients pourront bénéficier d'une réduction instantanée de 50 %. Par ailleurs, les utilisateurs de l'application « Mobile QuickPass » pourront bénéficier d'autres avantages et privilèges exclusifs avant le 31 mars 2018. L'application « Mobile QuickPass » peut être téléchargée dans les magasin d'applications d'Apple et d'Android. Vous trouverez un guide d'utilisation et plus d'informations sur les opérations de commercialisation sur les comptes officiels WeChat et Weibo de China UnionPay, ainsi que sur la page web de cette promotion (http://62.95516.com).

