Pandao atteint le chiffre record de 18 850 commandes payées par jour dans le mois qui suit son lancement complet

Mail.Ru Group Limited (MAIL.IL, ci-après dénommée « la Société » ou « le Groupe »), l'une des plus grandes entreprises Internet sur le marché Internet russophone, est aujourd'hui prête à annoncer les premiers résultats de Pandao, sa nouvelle application de services de vente tous azimuts.

Deux mois après le lancement pilote et un mois après le lancement complet de l'application, Pandao a déjà obtenu les résultats suivants :

Elle figure constamment dans le classement des trois meilleures applications sur l'App Store et Google Play en Russie, et a atteint la 1 [ ère ] place sur l'App Store et la 2 [ e ] sur Google Play à de nombreuses reprises.

L'application a été téléchargée plus de trois millions de fois.

Plus de 4 millions d'unités de gestion des stocks (UGS) qui connaissent une forte croissance continue.

Le record de commandes payées par jour a été atteint pendant le week-end du 9 et 10 novembre avec un chiffre de 18 850, qui représente plus de 50 000 colis.

S'exprimant sur les progrès réalisés par Pandao, Boris Dobrodeev, PDG (Russie) du groupe Mail.Ru, a déclaré :

« Nous sommes très satisfaits des progrès accomplis par Pandao en si peu de temps. Dans le mois qui suit le lancement complet, l'application occupe déjà une place très importante dans le classement de l'App Store et de Google Play. Nous constatons à la fois des conversions et un nombre de commandes par utilisateur qui dépassent nos attentes initiales. Il faut souligner que cela a également été effectué avant que nous ne démarrions notre campagne de marketing plus large pour Pandao.

« Aux côtés de Youla et de Delivery Club, Pandao s'intègre très bien dans notre stratégie élargie de commerce électronique et dans nos actifs mobiles. Nous prévoyons une continuité de la croissance forte dans les mois à venir et nous estimons que le chiffre d'environ 250 000 commandes passées au mois de décembre est un objectif réaliste et réalisable. »

À propos du groupe Mail.Ru

Le groupe Mail.Ru, la marque internationale My.com (MAIL.IL, entreprise cotée depuis le 5 novembre 2010), est la plus grande entreprise russe sur Internet en termes d'audience mobile quotidienne (Indice du mobile de Mediascope, population âgée entre 12 et 64 ans dans les villes de plus de 100 000 habitants, août 2017, Russie).

En adéquation avec sa stratégie de « communitainment » (communication et divertissement), la Société développe une plateforme intégrée de communication et de divertissement. La Société possède le plus grand service de messagerie électronique et l'un des plus importants portails Internet de Russie, Mail.ru. La Société exploite trois des principaux réseaux sociaux russophones, VKontakte (VK), Odnoklassniki (OK) et Moi Mir (« Mon monde »), ainsi que les jeux en ligne les plus populaires de Russie, comprenant des titres tels que Warface, Armored Warfare, Skyforge et Perfect World. Le portefeuille de la Société inclut également un service de cartes mobiles hors ligne et de navigation basé sur OpenStreetMap, nommé MAPS.ME, le service de petites annonces automobiles Am.ru, le service de messagerie instantanée ICQ, l'agent Mail.ru et TamTam, l'application mobile de petites annonces localisées Youla et le service de covoiturage BeepCar.

La Société détient 100 % du développeur de jeux mobiles Pixonic, et 100 % de Delivery Club et ZakaZaka, deux des plus grandes entreprises de livraison de produits alimentaires en Russie. Le groupe Mail.Ru possède aussi des participations dans un certain nombre de petits investissements de capital-risque dans diverses entreprises Internet en Russie, en Ukraine et en Israël.

