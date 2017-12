Le rapport Quadrant d'ISG Provider Lenstm reconnaît Mindtree comme « étoile montante » dans trois catégories pour ses services cloud







Mindtree, un grand prestataire de services de transformation numérique et technologiques, a été reconnue comme « Étoile montante » dans le rapport Quadrant d'ISG Provider Lenstm, qui évalue les services cloud et a été publié par Information Services Group (ISG), un grand cabinet mondial de recherche technologique et de conseil.

Mindtree est qualifiée d'« étoile montante » dans trois quadrants : les services de conseil et de mise en oeuvre d'infrastructure du cloud public, les services gérés d'infrastructure du cloud public et les services SAP du cloud public. ISG a évalué Mindtree et 44 autres fournisseurs au service du marché américain à l'aune de leurs capacités, dans six quadrants de services. Hormis les quadrants dans lesquels Mindtree s'est illustrée comme « Étoile montante », on trouve parmi les autres quadrants celui des services de courtage du cloud public, celui de l'infrastructure en tant que service (IaaS) et celui des communications unifiées en tant que service (UCaaS).

Soulignant les points forts de Mindtree dans les services de conseil et de mise en oeuvre du cloud public, le rapport précise : « En tant que société fondamentalement axée sur le cloud, Mindtree voit clairement que les entreprises adoptent de plus en plus les fonctionnalités du cloud public et natives du cloud. L'entreprise a entrepris des initiatives visant à former ses employés sur des compétences telles que la gestion de la configuration ».

Le rapport met également l'accent sur l'approche en plusieurs étapes que Mindtree adopte en termes de migration vers le cloud, d'utilisation d'outils propriétaires et tiers et d'une très large expérience d'activation de DevOps dans l'automatisation de l'infrastructure cloud. Il souligne également l'expertise éprouvée de Mindtree dans la mise en place réussie du cloud hybride dans les environnements AWS, Azure et VMware.

Dans la catégorie des services gérés d'infrastructure du cloud public, ISG reconnaît l'approche centrée sur l'automatisation de Mindtree pour les opérations effectuées sur le cloud, ainsi que son approche unifiée de la gestion des applications et de l'infrastructure. En outre, le fort accent mis par Mindtree sur l'innovation SAP, notamment une approche cloud native pour héberger les services SAP et adopter des outils de migration, crée une proposition de grande valeur pour les clients qui souhaitent migrer des solutions SAP hébergées et externaliser leurs environnements vers des fournisseurs de cloud à très grande échelle », ajoute le rapport.

« Mindtree continue de se poser comme une grande force concurrentielle dans les services cloud. Elle est impulsée par son approche centrée sur l'automatisation, son expertise approfondie du domaine et ses capacités de service et d'exécution ayant fait leurs preuves. En tant qu'entreprise fondamentalement basée sur le cloud et fortement axée sur l'innovation, Mindtree s'impose rapidement comme un acteur de premier plan et un partenaire incontournable pour les services cloud, par rapport à d'autres fournisseurs du secteur », a déclaré Jan Erik Aase, directeur et analyste principal chez ISG Research.

« Donner aux entreprises les moyens et la possibilité d'entreprendre leur exploration du cloud est en parfaite adéquation avec notre approche des services cloud », a déclaré Manas Chakraborty, vice-président principal de Mindtree Limited. « Investir dans l'automatisation des opérations dans le cloud, tout en tirant parti des outils et des plates-formes propriétaires, nous a aidés à renforcer notre présence sur nos principaux marchés. »

Le rapport Quadrant d'ISG Provider Lenstm fournit des informations précieuses sur les capacités des prestataires de services et le positionnement sur le marché par rapport aux homologues sur les marchés des États-Unis et d'Allemagne. Il allie des résultats empiriques, produits par les données et une analyse du marché avec des perspectives et des observations commerciales réelles faites par l'équipe de conseil mondiale d'ISG.

Vous pouvez accéder à l'intégralité du rapport d'ISG en cliquant ici. Pour obtenir des informations sur les services cloud de Mindtree, vous pouvez visiter ce site.

À propos d'Information Services Group

ISG (Information Services Group) (NASDAQ : III) est un leader mondial de la recherche technologique et du conseil. Plus de 700 entreprises clientes font confiance à ISG, dont 75 des 100 plus grandes entreprises mondiales. ISG s'engage à conseiller les entreprises, les organisations des secteurs privé et public, ainsi que les fournisseurs de services et de technologies qui visent l'excellence dans l'exploitation et une croissance plus rapide. L'entreprise se spécialise dans la transformation numérique, notamment dans l'automation, le cloud et l'analyse des données ; le conseil en sourçage ; la gestion de la gouvernance et des risques ; les services en opérateurs de réseaux ; la stratégie technologique et la conception des opérations ; la gestion du changement ; la recherche et l'analyse des informations du marché et des évolutions technologiques. Fondée en 2006 et basée à Stamford dans l'état du Connecticut, ISG compte plus de 1 300 employés, présents dans plus de 20 pays. Il s'agit d'une équipe internationale reconnue pour son esprit innovateur, son influence sur le marché, son expertise approfondie de l'industrie et des technologies, sa recherche de premier plan et ses capacités d'analyse qui se fondent sur la base de données du marché la plus importante de l'industrie. Pour de plus amples informations, veuillez visiter http://www.isg-one.com.

À propos de Mindtree

Mindtree (NSE : MINDTREE) fournit des services technologiques et de transformation numérique depuis la conceptualisation jusqu'à l'exécution, permettant aux clients du palmarès Global 2000 de se démarquer de la concurrence. Mindtree est une société fondamentalement numérique qui adopte une approche agile et collaborative pour créer des solutions personnalisées dans l'ensemble de la chaîne de valeur numérique. Parallèlement à cela, notre vaste expertise dans la gestion des infrastructures et des applications aide à optimiser votre environnement informatique pour en faire un atout stratégique. Que vous souhaitiez que votre entreprise se distingue, réinventer vos fonctions commerciales ou accélérer la croissance de votre chiffre d'affaires, nous pouvons vous aider à y parvenir. Rendez-vous sur http://www.mindtree.com pour en savoir plus.

