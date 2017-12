Avertissements de neige et de tempête de neige - Le Ministère au travail







QUÉBEC, le 11 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Environnement Canada a émis aujourd'hui des avertissements de neige et de tempête de neige pour plusieurs régions du Québec. Selon les prévisions météorologiques, la neige, la pluie verglaçante, les vents forts, la poudrerie et le froid extrême affecteront les déplacements mardi et mercredi, sur les axes routiers majeurs, partout au Québec.

Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports assurera les opérations d'entretien requises afin de réduire les impacts des conditions hivernales sur les déplacements.

Ainsi, tout au long des précipitations de neige, les équipements nécessaires seront déployés sur le réseau routier afin de limiter l'accumulation de neige sur la chaussée et d'appliquer les produits fondants ou abrasifs nécessaires. Par la suite, le Ministère mettra en oeuvre les moyens appropriés afin que la chaussée soit dégagée de toute neige et de toute glace le plus rapidement possible.

Une surveillance accrue du réseau routier sera également effectuée en raison des mauvaises conditions météorologiques attendues.

Les usagers de la route devraient s'informer des conditions routières sur les différentes plateformes du Québec 511 (Web, application mobile, téléphone) et planifier leurs déplacements en conséquence. Ils peuvent également signaler au Ministère toute situation dangereuse ou inhabituelle en composant le 511.

Citation :

« Alors que la première tempête hivernale d'envergure s'annonce dans plusieurs régions du Québec, je peux vous assurer que le Ministère est prêt et que toutes les équipes nécessaires seront à pied d'oeuvre. Nous nous assurons de tout mettre en place pour assurer la sécurité de tous les usagers du réseau routier. »

André Fortin, ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports

« Tous les efforts seront déployés afin que les usagers de la route puissent circuler en toute quiétude. J'invite cependant les automobilistes à redoubler de prudence et à adapter leur conduite aux conditions hivernales. »

Véronyque Tremblay, ministre déléguée aux Transports

Faits saillants :

Le Ministère est responsable de l'entretien de plus de 32 000 kilomètres de routes.

Cet hiver, le Ministère investira quelque 275 millions de dollars pour effectuer les opérations de déneigement et de déglaçage des routes.

Au total, plus de 1600 camions sont affectés à l'entretien hivernal du réseau du Ministère.

Chaque hiver, le Ministère utilise environ 800 000 tonnes de sel et 1 100 000 tonnes d'abrasifs afin d'assurer des déplacements sécuritaires.

Au courant de l'hiver 2017-2018, 60 des camions assurant l'entretien hivernal du réseau routier du Ministère seront dotés d'équipements de télémétrie.

Liens connexes :

SOURCE Cabinet du ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports

