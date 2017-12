La décision au sujet du barrage du site C « est décevante et va totalement à l'encontre de la réconciliation », a déclaré le Chef national de l'APN, Perry Bellegarde







OTTAWA, le 11 déc. 2017 /CNW/ - Le Chef national de l'Assemblée des Premières Nations (APN), Perry Bellegarde, a affirmé aujourd'hui que la décision de John Horgan, premier ministre de la Colombie-Britannique, de donner le feu vert au projet du barrage du site C constitue un revers important pour la réconciliation. Les Premières Nations vont continuer à oeuvrer pour la protection de son territoire traditionnel et pour empêcher sa destruction.

« La décision d'aujourd'hui est décevante », a soutenu le Chef national de l'APN, Perry Bellegarde. « Je suis convaincu que les Premières Nations vont poursuivre leurs efforts pour stopper le projet du site C et la prochaine étape prendra la forme de contestations judiciaires. Nous avons des droits dans nos territoires traditionnels et, chose tout aussi importante, nous avons des responsabilités envers ces territoires, soit de les protéger, de les maintenir et de les conserver. Si ce projet va de l'avant, il dévastera des territoires traditionnels et des sites sacrés. Le gouvernement néo-démocrate de la Colombie-Britannique s'est engagé envers la réconciliation et cette décision est complètement contraire à cet engagement. Nous allons nous assurer que les gouvernements respectent nos peuples, nos droits et nos territoires. Je tiens à féliciter les peuples du Traité 8 pour leur intervention et leur mobilisation contre le projet du site C et nous faisons front commun avec eux alors qu'ils poursuivent cette lutte. »

L'APN et le Chef national Perry Bellegarde sont depuis longtemps opposés au barrage proposé du site C. Le 22 octobre 2016, le Chef national Perry Bellegarde et les chefs de la Première Nation de West Moberly et de la Première Nation de la rivière Prophet ont fait la tournée du territoire sauvage du Traité 8 ainsi que de la région de la rivière de la Paix. Au fil des années, les Premières Nations du Traité 8 ont intenté une action en justice afin de renverser les approbations du projet hydroélectrique controversé qui inonderait des milliers d'acres de leurs territoires traditionnels et les empêchera d'exercer leurs droits.

Il existe un certain nombre de résolutions de l'APN revendiquant l'arrêt de la construction du barrage du site C, notamment la résolution 03/2010, la résolution 41/2015 et la résolution 71/2015 de l'APN. Vous trouverez les résolutions de l'APN à l'adresse : www.afn.ca/uploads/files/resolutions/2016_aga_res-fr.pdf.

