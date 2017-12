Entente de partenariat régional en tourisme - Quatorze projets à saveur touristique soutenus dans la région des Laurentides







QUÉBEC, le 11 déc. 2017 /CNW Telbec/ - En vue de favoriser le développement de l'offre touristique de la région des Laurentides, le gouvernement du Québec et Tourisme Laurentides annoncent une aide financière de 247 000 $ pour soutenir la réalisation de quatorze projets touristiques. Ces initiatives totalisent des investissements de plus de 3,8 millions de dollars.

C'est ce qu'ont annoncé la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de la Mauricie, Mme Julie Boulet, et le président de Tourisme Laurentides, M. François Peloquin.

Ces projets sont issus du premier appel de projets de l'Entente de partenariat régional en tourisme (EPRT).

Citations :

« Les associations touristiques régionales sont des partenaires privilégiés puisqu'elles contribuent grandement au développement économique du Québec. Les projets mis en oeuvre reflètent le dynamisme des acteurs qui composent l'industrie touristique et qui, de manière concertée, investissent temps et argent pour faire fructifier l'économie régionale. Je salue la réalisation de ces initiatives, car je sais pertinemment qu'une offre touristique riche et diversifiée, originale et authentiquement québécoise constitue l'une des recettes gagnantes pour que le Québec se distingue des autres destinations. »

Julie Boulet, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de la Mauricie

« Je suis très fière de la qualité des projets soumis. Ils rehausseront de façon significative l'offre touristique de la région des Laurentides. Ce soutien financier est une excellente nouvelle pour la population puisque ces initiatives dynamiseront l'économie régionale en plus de consolider notre réputation de région attrayante auprès des visiteurs d'ici et d'ailleurs. Je tiens à saluer l'énergie et les efforts consentis par les promoteurs afin de réaliser des projets créatifs et prometteurs pour la région. »

Christine St-Pierre, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la région des Laurentides

« L'Entente de partenariat régional en tourisme permet aux organismes et aux entreprises admissibles de bénéficier d'un soutien sur trois ans dans le cadre de projets qui contribuent au développement touristique de la région des Laurentides. À l'issue de ce premier appel de projets, nous nous devons de féliciter tous les promoteurs pour leur vision et leurs réalisations. »

François Peloquin, président de Tourisme Laurentides

Faits saillants :

Les organismes suivants pourraient bénéficier d'une aide financière répartie comme suit :

Argenteuil en blues : 10 400 $ pour la tenue d'un festival de musique;



Association de villégiature Tremblant : 17 785 $ pour la réalisation d'une série d'événements destinés à animer le village piétonnier de la station Tremblant;



Au pays des merveilles : 25 000 $ pour l'installation d'une nouvelle montagne russe dans le parc d'attractions;



Kina8at : 25 000 $ pour la création d'un centre culturel autochtone;



Municipalité de village de Val-David : 25 000 $ pour l'aménagement d'un marché public;

Corporation pour la protection de l'environnement à Mirabel /Parc régional éducatif du bois de Belle-Rivière : 19 800 $ pour l'organisation de l'événement Mirabel fête l'érable du Québec;

Gourmet sauvage : 25 000 $ pour l'aménagement d'un espace d'atelier-boutique de la cueillette;



Municipalité de La Conception : 8 515 $ pour la tenue du festival Le Détour, créé pour faire vivre une expérience artistique et culturelle aux visiteurs;

Municipalité de Wentworth-Nord : 3 000 $ pour la mise en place d'un sentier avec jeux de lumière et projections lumineuses d'hologrammes en forêt;

Municipalité de La Macaza : 20 000 $ pour la construction d'une halte sécuritaire pour les vélos empruntant le parc linéaire le P'tit train du Nord;

Passion média : 20 000 $ pour l'organisation d'un festival alliant tourisme gourmand et activités de plein air;



Production Événements Plus : 17 000 $ pour la 8 e présentation du demi-marathon de Mont-Tremblant ;

Route des gerbes d'Angelica : 12 500 $ pour la construction d'une yourte qui servira de lieu d'accueil;



Société de plein air des Pays-d'en-Haut : 18 000 $ pour l'amélioration de l'aménagement des sentiers récréatifs non motorisés.



Rappelons qu'en juillet dernier, le ministère du Tourisme renouvelait l'EPRT avec Tourisme Laurentides à hauteur de 780 000 $, et ce, jusqu'en 2020. Plus précisément, Tourisme Laurentides investira une somme équivalente à celle accordée par le ministère du Tourisme, soit 390 000 $.



Dans le cadre de cette entente, trois appels de projets seront réalisés d'ici 2020.



Les EPRT ont pour but de concerter les actions du ministère du Tourisme, des associations touristiques régionales et d'autres partenaires régionaux pour permettre la réalisation de projets de développement de l'offre touristique régionale qui contribueront à l'atteinte des cibles de performance touristique du Plan de développement de l'industrie touristique 2012-2020 et du Plan d'action 2016-2020.



Les EPRT visent à répartir les investissements de l'industrie touristique en fonction des priorités régionales et à renforcer la synergie de tous les partenaires régionaux.

