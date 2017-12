Visite des ministres Martin Coiteux et Julie Boulet à La Tuque







LA TUQUE, QC, le 11 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Le ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal, M. Martin Coiteux, invite les représentants des médias à une conférence de presse en présence de la ministre du Tourisme, ministre responsable de la région de la Mauricie et députée de Laviolette, Mme Julie Boulet, et du maire de la Ville de La Tuque, M. Pierre-David Tremblay.

AIDE-MÉMOIRE

Date : Mardi 12 décembre 2017 Heure : 14 h Lieu : Place du Parc Salle blanche 558, rue Commerciale La Tuque

