Collecte de rue du 7 décembre de La grande guignolée des médias 2017: Plus de 2,4 millions $ récoltés au Québec... et en Floride!

MONTRÉAL, le 11 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Les Québécois se sont fortement mobilisés lors de la collecte de rue de La grande guignolée des médias du 7 décembre dernier, car celle-ci a généré à ce jour 2 468 097,65 $. Il s'agit d'une hausse de 31 000 $ par rapport à 2016. Cependant, cette somme est bien insuffisante pour répondre aux demandes d'aide alimentaire, qui se multiplient et qui vont encore croître en 2017. Cet élan de solidarité doit se poursuivre jusqu'au 24 décembre prochain.

La guignolée débarque en Floride! Une capsule qui fait du bruit!

Sous le thème Donnez où que vous soyez, La grande guignolée des médias, en collaboration avec l'agence de communication Tam-Tam\TBWA, a profité de l'édition actuelle pour se rendre en Floride afin de sensibiliser les Québécois qui y séjournent à soutenir les familles d'ici. Cette année, le ton employé pour solliciter les dons est plus léger, mais l'objectif reste le même: inviter le maximum de gens à donner et en leur rappelant qu'il est toujours très facile de le faire. Plusieurs entreprises d'ici et de là-bas ont embarqué avec enthousiasme dans cette aventure et ont permis le tournage d'une capsule destinée aux réseaux sociaux.

«Les Québécois sont déjà extrêmement généreux, souligne Guillaume Mathieu, directeur de la planification stratégique de Tam-Tam\TBWA. Il fallait trouver une occasion pour nous aider à récolter davantage. La Floride nous est apparue comme le choix par excellence pour atteindre les nombreux snowbirds habituellement absents du Québec pendant la collecte.» L'approche a suscité beaucoup d'intérêt: en quelques jours à peine, la capsule Florida Qc a été vue plus de 45 000 fois et partagée à plus de 160 reprises.

Voici les résultats pour chaque région en date du lundi 11 décembre, à 16 h:

Abitibi-Témiscamingue: 302 108,45 $ (296 955 $ en 2016)

Beauce: 13 828,83 $ (16 128,39 $ et 1 117 kilos en 2016)

Beloeil/ McMasterville : 24 200 $ (23 422 $ en 2016)

: 24 200 $ (23 422 $ en 2016) Chibougamau : 14 695 $ (12 000 $ en 2016)

: 14 695 $ (12 000 $ en 2016) Côte-Nord: 165 889,92 $ plus une valeur de 21 845,53 $ en denrées (133 523,08 $ en 2016)

Estrie/Bois- Francs: 160 381,22 $ (167 537 $ en 2016)

381,22 $ (167 537 $ en 2016) Gatineau : 117 642,97 $ (122 252 $ en 2016)

: 117 642,97 $ (122 252 $ en 2016) Laurentides: 168 600 $ (220 000 $ et 20 000 kilos de denrées en 2016)

Laval : 96 186 $ et 1130 kilos de denrées (93 451 $ en 2016)

: 96 186 $ et 1130 kilos de denrées (93 451 $ en 2016) Longueuil (agglomération): 196 800 $ (227 181 $ en 2016)

Mauricie: 161 938,69 $ et 12,6 tonnes de denrées (175 880,63 $ et 13,3 tonnes de denrées en 2016)

Montréal: 365 000 $ plus de 2220 sacs d'épicerie (340 888,22 $ plus l'équivalent de 2645 sacs en 2016)

Québec: 219 394,86 $ et 33 639 kilos (196 000 $ et 26 500 kilos de denrées en 2016)

Rimouski : 127 500 $ et 3175 kilos de denrées (97 000 $ et 4082 kilos de denrées en 2016)

: 127 3175 kilos de denrées (97 000 $ et 4082 kilos de denrées en 2016) Saguenay: 236 020 $ (234 803 $ en 2016)

Suroît : 97 911,71 $ et 2630 kilos en denrées (79 743,06 $ en 2016)

Dons acceptés tous les jours jusqu'au 24 décembre

Les dons, tant en argent qu'en denrées non périssables, seront acceptés dans les succursales affiliées au réseau Jean Coutu, dans les magasins Provigo et MAXI ainsi que dans les bureaux de Via Capitale. Il est aussi possible de contribuer en cliquant sur l'icône Faire un don à guignolee.ca ou par le réseau Ticketpro, au 1 866 908-9090 ou au 514 908-9090, chaque jour de 9 h à 22 h. Enfin, les dons peuvent être effectués par la poste, en libellant un chèque au nom de La grande guignolée des médias, puis en le faisant parvenir à Jeunesse au Soleil, au 4251 St-Urbain, Montréal (Québec), H2W 1V6.

Unis pour une même grande cause

Un merci tout spécial aux médias pour leur participation indéfectible et leur solidarité exceptionnelle. Sans eux, un tel événement serait impossible. Les organismes bénéficiaires remercient également de tout coeur les donateurs et bénévoles. Grâce à eux, des milliers de personnes et de familles trouveront un peu de réconfort à Noël et dans les semaines suivantes. Le succès d'une telle opération revient aussi aux Amis de La grande guignolée des médias et à leurs employés.

Merci à nos généreux porte-paroles...

Ils ont tous accepté de soutenir la cause avec leur coeur: Virginie Ranger-Beauregard (comédienne), Patrice Bernier (ex-capitaine de l'Impact de Montréal), Jeremy Demay (humoriste et auteur), Sam-Éloi Girard (comédien et le plus jeune porte-parole dans l'histoire de l'événement!), Pierre Hébert (humoriste, auteur et comédien), Marc Hervieux (chanteur et animateur), Maxime Landry (chanteur), Jean-Marie Lapointe (auteur, animateur et comédien) et Vincent Leclerc (comédien).

Prochains résultats

Un bilan final et détaillé des résultats pour toutes les régions du Québec sera communiqué sur Cision en février.

À propos de La grande guignolée des médias

La grande guignolée des médias existe, sous sa forme actuelle, depuis 2001 et a récolté plus de 34 millions $ et des milliers de kilos de denrées. Chaque année, à l'approche des Fêtes, cette opération de solidarité rassemble les médias de partout au Québec autour d'une sollicitation s'étalant sur un mois et qui culmine lors d'une journée de collecte de rue. Ainsi, des milliers de professionnels des médias et de bénévoles s'unissent pour amasser des denrées non périssables et des dons en argent. La grande guignolée des médias aide les plus démunis en collaboration avec des dizaines d'organismes caritatifs locaux. Lagrandeguignoleedesmedias.com.

