Fonds de diversification économique de la MRC des Sources - Plus de 850 000 $ pour appuyer trois entreprises d'Asbestos







ASBESTOS, QC, le 11 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec verse des contributions financières totalisant 858 637 $ à trois entreprises d'Asbestos, soit Concept Promet, Peinture véhicules lourds et Usinage Pro?24, pour appuyer la réalisation de projets représentant des investissements de plus de 1,8 million de dollars.

La députée de Richmond et adjointe parlementaire du premier ministre (volet jeunesse), Mme Karine Vallières, en a fait l'annonce aujourd'hui, au nom du ministre délégué aux Petites et Moyennes Entreprises, à l'Allègement réglementaire et au Développement économique régional, M. Stéphane Billette.

Les contributions gouvernementales proviennent du Fonds de diversification économique de la MRC des Sources et se répartissent comme suit :

Entreprises Projets Coûts Contributions Concept Promet Acquisition d'un bâtiment 484 000 $ 218 000 $ Peinture véhicules lourds Acquisition d'un bâtiment 355 000 $ 160 000 $ Usinage Pro?24 Acquisition de machinerie pour une nouvelle chaîne de production 961 274 $ 480 637 $ Total

1 800 274 $ 858 637 $

Citations :

« Les entrepreneurs de la MRC des Sources sont créatifs et innovants. Ils ont des idées pour diversifier leur offre de produits et améliorer leur productivité. J'en profite d'ailleurs pour souligner leur engagement et leur apport à la MRC des Sources, lesquels permettent de consolider l'économie régionale et contribuent aussi à la prospérité de notre MRC. Le gouvernement du Québec est donc présent pour appuyer leur croissance et leur réussite. »

Karine Vallières, députée de Richmond et adjointe parlementaire du premier ministre (volet jeunesse)

« L'Estrie possède tous les atouts pour diversifier concrètement son économie. Je pense entre autres à ses industries de pointe, à sa main-d'oeuvre qualifiée et à ses entreprises dynamiques : voilà autant de facteurs qui contribuent à l'essor économique et social de l'Estrie et qui donnent espoir en l'avenir de la MRC des Sources et en celui de notre région. »

Luc Fortin, député de Sherbrooke, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Pour assurer la vigueur de l'économie québécoise, nos régions doivent se développer de façon soutenue. Elles peuvent compter sur notre appui et nos outils financiers, comme le Fonds de diversification économique de la MRC des Sources, pour y arriver. C'est ensemble que nous bâtirons des régions toujours plus fortes et prospères. J'aimerais d'ailleurs souligner l'apport de ces trois entreprises estriennes à l'atteinte de cet objectif. »

Stéphane Billette, ministre responsable des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Allègement réglementaire et du Développement économique régional

Faits saillants :

Le Fonds de diversification économique de la MRC des Sources a notamment pour objectifs de contribuer au développement des entreprises présentes sur le territoire, de soutenir la création de nouvelles entreprises et d'encourager la mise en oeuvre de projets structurants pour la région.

Concept Promet est spécialisée dans la finition de divers produits métalliques et structures par l'application de peinture en poudre.

Peinture véhicules lourds se spécialise dans la peinture de remorques, de camions, de machineries lourdes et agricoles, d'autobus, de véhicules récréatifs et de produits métalliques.

Usinage Pro-24, par l'entremise de sa division Les lames Nordik, est active dans les domaines de la fabrication mécanique, du soudage et de l'assemblage de pièces, notamment de pièces de remplacement pour chasse-neige.

