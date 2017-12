Programme Québec branché - Montérégie : des points de présence d'Internet haut débit confirmés dans 21 collectivités







NAPIERVILLE, QC, le 11 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Dans le cadre du programme Québec branché, le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada soutiennent, à hauteur de 2 399 424 $ chacun, un projet de TARGO Communications totalisant 5 952 053 $. Ce projet permettra d'établir des points de présence d'Internet haut débit dans 35 collectivités de la Montérégie, dont 21 se trouvent dans les MRC des Jardins?de?Napierville, de Beauharnois-Salaberry, du Haut-Richelieu et de Roussillon. Il est prévu qu'en tout, 2 096 foyers auront accès à des services Internet haut débit dans la région grâce à ce projet.

Le ministre délégué aux Petites et Moyennes Entreprises, à l'Allègement réglementaire et au Développement économique régional, M. Stéphane Billette, au nom de la vice?première ministre, ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique, Mme Dominique Anglade, et la députée de Châteauguay-Lacolle, Mme Brenda Shanahan, au nom du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le programme Québec branché a pour objectif de fournir des services Internet haut débit aux régions et aux localités qui sont actuellement mal ou non desservies. La sélection et le financement des projets ont été faits en complémentarité avec le programme fédéral Brancher pour innover. En tout, plus de 80 projets ont été sélectionnés dans 14 régions du Québec.

Citations :

« Le programme Québec branché est une initiative porteuse qui répond aux besoins grandissants des milieux ruraux pour des services Internet haut débit. Le projet de TARGO Communications représente une étape importante dans le branchement des collectivités des MRC des Jardins-de-Napierville, de Beauharnois-Salaberry, du Haut?Richelieu et de Roussillon. Il contribuera à l'attractivité et à la rétention des familles et des entreprises dans la région. Je tiens à souligner l'engagement des acteurs régionaux en faveur de notre prospérité collective. »

Stéphane Billette, ministre délégué aux Petites et Moyennes Entreprises, à l'Allègement réglementaire et au Développement économique régional

« C'est une excellente nouvelle pour Saint-Philippe et Saint-Mathieu, deux municipalités de ma circonscription qui attendent impatiemment cette nouvelle depuis plusieurs années. Avec cette annonce, les citoyens de ces deux communautés pourront désormais avoir la possibilité d'accéder à Internet haute vitesse. »

Jean-Claude Poissant, député de La Prairie et secrétaire parlementaire du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Cet investissement majeur aura assurément des retombées considérables en ce qui a trait au dynamisme et à la croissance économique de notre région. Je suis certain qu'un projet comme celui­?ci, visant à élargir l'accès à Internet haute vitesse au sein de notre collectivité, sera bénéfique pour les citoyens et les entreprises de la Montérégie. »

Richard Merlini, député de La Prairie

« Le programme fédéral Brancher pour innover donne aux Canadiens les outils technologiques requis pour vivre pleinement dans l'univers numérique, quel que soit l'endroit où ils vivent. L'annonce d'aujourd'hui permettra aux citoyens de la Montérégie de faire partie de communautés solides, bien branchées et connectées sur le monde. Nous continuons en effet à bâtir les infrastructures qui permettent d'offrir des emplois bien rémunérés à la classe moyenne et à ceux qui travaillent fort pour en faire partie. »

Jean Rioux, député de Saint-Jean

« L'annonce d'aujourd'hui est l'une des meilleures nouvelles pour Châteauguay-Lacolle depuis que j'occupe cette fonction! Depuis 2015, l'enjeu de la connectivité à Internet a été ma priorité puisqu'une douzaine de nos quinze municipalités sont concernées. J'ai travaillé assidûment avec le caucus rural et le caucus numérique afin que notre gouvernement développe un programme flexible et répondant aux besoins des communautés rurales. Nous savons que l'accès à un service de qualité est essentiel pour favoriser le développement économique, améliorer la qualité de vie des citoyens, retenir les jeunes et attirer les familles. Et c'est exactement ce qu'offre la combinaison du programme fédéral Brancher pour innover et du programme provincial Québec branché. »

Brenda Shanahan, députée de Châteauguay-Lacolle

« Notre appui à ces projets permettra de brancher un plus grand nombre de ménages et d'entreprises afin de concourir à la croissance de l'économie du Québec et au dynamisme de nos régions. Tout comme l'a été l'essor de l'électricité au XXe siècle, l'accès à Internet haut débit représente de nos jours un puissant levier de développement numérique et socioéconomique. C'est pourquoi le gouvernement du Québec a annoncé, dans sa récente mise à jour économique, un investissement de 300 millions de dollars d'ici cinq ans afin que 100 % des citoyens aient accès à des réseaux haut débit. »

Dominique Anglade, vice-première ministre, ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique

« L'accès à Internet haute vitesse n'est plus un luxe, il est essentiel. Les services Internet haute vitesse sont des outils qui doivent être à la portée de tous les Canadiens, peu importe leur code postal. Ces derniers en ont besoin pour mener leurs affaires et bâtir des communautés plus fortes. Notre gouvernement reconnaît que l'innovation survient partout sur notre territoire, en ville comme en région. Grâce à notre programme Brancher pour innover, les Canadiens seront en mesure de mieux saisir les possibilités de l'économie numérique.? »

L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique

« La MRC des Jardins-de-Napierville est heureuse d'annoncer que les démarches des élus dans le cadre des projets gouvernementaux ont porté fruit. Nous remercions les gouvernements fédéral et provincial d'avoir répondu à l'appel de nos citoyens, de nos entreprises agricoles, commerciales et industrielles, et de nos organisations sur l'ensemble du territoire, qui ont grandement besoin d'un accès fiable et rapide à la technologie Internet, tant sur le plan du développement économique que sur le plan de l'accès facilité à l'éducation et à la santé, notamment. C'est pour nous, élus du territoire, une grande fierté de voir nos efforts se concrétiser pour le bien-être et le maillage de notre communauté. »

Paul Viau, préfet de la MRC des Jardins-de-Napierville

Faits saillants :

Lien connexe :

Pour recevoir en temps réel les communiqués de presse du ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation, inscrivez-vous au fil RSS approprié au www.economie.gouv.qc.ca/rss.

Ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation sur les réseaux sociaux :

Twitter : twitter.com/economie_quebec

Facebook : www.facebook.com/EconomieQc

LinkedIn : www.linkedin.com/company/362721?trk=tyah&trkInfo=tarId:1415637203135,tas:Minist%C3%A8re%20de%20l'%C3%89conomie,idx:1-1-1

YouTube : www.youtube.com/user/MDEIEQuebec

Suivez Innovation, Sciences et Développement économique Canada sur Twitter : @ISDE_CA

SOURCE Cabinet de la vice-première ministre, ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique

Communiqué envoyé le 11 décembre 2017 à 17:17 et diffusé par :