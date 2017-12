Occupation et vitalité des territoires : une Stratégie qui rapproche les acteurs locaux des décisions en matière de développement régional







MONTRÉAL, le 11 déc. 2017 /CNW Telbec/ - La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) voit dans le lancement de la Stratégie gouvernementale pour assurer l'occupation et la vitalité des territoires 2018-2022 présentée par le ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, Martin Coiteux un renforcement de la capacité des acteurs locaux d'assurer l'attractivité et le dynamisme économique de toutes les régions du Québec. Les investissements annoncés de 566 millions de dollars d'ici 2020 permettront de soutenir des projets structurants qui apporteront une valeur économique pour les régions concernées.

La FCCQ souhaite donc que les projets qui seront présentés en vertu de cette enveloppe offrent les meilleurs potentiels. « Nous avions appuyé le rôle accru confié aux élus municipaux dans le développement économique de leur collectivité. Ces responsabilités leurs permettront d'exercer davantage de leadership en cette matière. Cette Stratégie vient rapprocher l'ensemble des intervenants régionaux, dont la communauté d'affaires, de la prise de décision », affirme Stéphane Forget, président-directeur général de la FCCQ.

Impliquer les communautés d'affaires

La FCCQ constate que les priorités ciblées dans les plans régionaux présentés dans la Stratégie rejoignent celles des communautés d'affaires, notamment l'importance de préparer la relève entrepreneuriale et d'attirer de la main-d'oeuvre qualifiée en région. L'importance de stimuler les investissements privés, en plus de doter les régions d'infrastructures numériques et de transports accessibles et efficaces sont des conditions essentielles au succès des régions. Cette communauté d'intérêts permettra une collaboration fructueuse entre tous les acteurs. Cependant, pour la FCCQ, ces priorités doivent être en cohérence avec les stratégies gouvernementales et ne doivent pas favoriser une compétition injuste entre les régions.

« Il est fondamental que les communautés d'affaires de partout au Québec, soient des partenaires à part entière de l'élaboration et de l'implantation des priorités économiques régionales. Cette synergie assurera la meilleure coordination de tous les acteurs impliqués dans la vitalité économique de nos régions », a conclu M. Forget.

