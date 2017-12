Publication du rapport final sur la diversité et l'inclusion au gouvernement







OTTAWA, le 11 déc. 2017 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'est engagé à bâtir une fonction publique diversifiée qui représente la société canadienne et qui est un modèle d'inclusion pour les employeurs de l'ensemble du pays et du monde entier.

Aujourd'hui, l'honorable Scott Brison, président du Conseil du Trésor, a reçu le rapport final du Groupe de travail conjoint syndical-patronal sur la diversité et l'inclusion. Le rapport, intitulé Créer une fonction publique diversifiée et inclusive, conclut le mandat d'un an que le Groupe de travail avait reçu pour définir la diversité et l'inclusion dans la fonction publique, établir le bien-fondé de la diversité et de l'inclusion et recommander un cadre pour agir.

Le rapport renferme 44 recommandations découlant de vastes consultations tenues auprès des employés et des intervenants. Le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada étudiera ce rapport et élaborera une stratégie en matière de diversité et d'inclusion au cours des prochains mois. Parmi les domaines pouvant faire l'objet de mesures, citons la création d'outils visant à faire en sorte que la diversité et l'inclusion soient prises en compte dans la prise de décisions et la formulation de politiques, une plus grande mobilisation des cadres supérieurs et des employés, et de meilleures activités d'éducation et de sensibilisation.

Les faits en bref

Le Groupe de travail conjoint syndical-patronal sur la diversité et l'inclusion a mené de nombreuses activités de consultation et de mobilisation pendant toute l'année auprès des employés et des intervenants.

travail conjoint syndical-patronal sur la diversité et l'inclusion a mené de nombreuses activités de consultation et de mobilisation pendant toute l'année auprès des employés et des intervenants. Les recommandations énoncées dans le rapport portent sur quatre principaux domaines d'intervention : gestion des personnes; leadership et responsabilisation; éducation et sensibilisation; et approche intégrée de la diversité et de l'inclusion.

Ce rapport constitue l'un des examens les plus poussés de la diversité et de l'inclusion dans la fonction publique fédérale à ce jour.

Citations

« On cherche de plus en plus à favoriser un milieu de travail plus novateur et plus inclusif, ce qui se traduira à la fin par de meilleurs résultats pour les Canadiens. Le rapport du Groupe de travail aidera à faire avancer nos progrès continus pour bâtir un effectif fédéral qui reflète bien la population qu'il sert. »

- L'honorable Scott Brison, président du Conseil du Trésor du Canada

«?La diversité et l'inclusion, ainsi que de solides mesures d'équité en matière d'emploi, sont essentielles à l'élimination des obstacles systémiques et à la création d'un milieu de travail respectueux exempt de discrimination et de harcèlement. Le groupe de travail a relevé quatre éléments essentiels pour créer un milieu de travail diversifié et inclusif : un mécanisme rigoureux de responsabilisation; des politiques, des pratiques et des processus équitables et transparents en matière de gestion des personnes; la formation et la sensibilisation des employés relativement à ces enjeux et un outil pour aider les gens à être plus inclusifs dans leurs milieux de travail. J'espère que le gouvernement fédéral mettra en oeuvre ces recommandations le plus vite possible pour préserver la renommée mondiale de nos services publics.?»

- Robyn Benson, présidente nationale, Alliance de la Fonction publique du Canada

« L'ACEP s'est engagée dès le début dans ce groupe de travail, car elle croit que plusieurs points de vue en milieu de travail favorisent l'engagement et l'innovation des employés. Il est essentiel que les membres de nos syndicats reflètent la diversité du public canadien qu'ils servent, et nous sommes impatients de travailler en collaboration à la mise en oeuvre de recommandations clés. »

- André Picotte, président, Association canadienne des employés professionnels

« Je félicite le Groupe de travail conjoint pour son analyse approfondie de cette question très importante et pour les recommandations très précises et concrètes qu'il formule. Il va de soi que la fonction publique devrait refléter la diversité du Canada et qu'elle devrait avoir les outils nécessaires pour rendre ses lieux de travail pleinement inclusifs. L'Institut sera heureux de continuer à collaborer pour s'assurer que les recommandations du Groupe de travail seront mises en oeuvre comme il se doit et que les résultats obtenus seront largement diffusés. »

- Debi Daviau, présidente, L'Institut professionnel de la fonction publique du Canada

« Alors que le Canada favorise, entre autres, les droits de la personne, la gouvernance inclusive, la démocratie, la paix et la sécurité à l'étranger, nous devons veiller à ce que notre Service extérieur et, bien entendu, la fonction publique fédérale soient bien placés pour mettre en valeur ces principes. Le Canada doit tirer parti de la diversité des points de vue et de l'innovation qui découlent d'un effectif diversifié et d'un milieu de travail inclusif. Nous reconnaissons les efforts du Groupe de travail visant à établir une vision pour aider la fonction publique fédérale à devenir plus représentative des Canadiens qu'elle sert et mieux outillée pour maximiser les talents et les compétences de ses membres. »

- Pamela Isfeld, présidente, Association professionnelle des agents du Service extérieur

Liens connexes

Restez branchés

Twitter : @SCT_Canada

Facebook : www.facebook.com/Votregouvernementaloeuvre/

SOURCE Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada

Communiqué envoyé le 11 décembre 2017 à 16:54 et diffusé par :