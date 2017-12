Les prestigieux World Travel Awards placent Cendyn au premier rang mondial des agences marketing axées sur les données en 2017







BOCA RATON, Floride, 11 décembre 2017 /CNW/ -- Cendyn, l'entreprise chef de file du secteur hôtelier en matière de gestion de la relation client et de plateformes de ventes, a été désignée aujourd'hui à la suite d'un vote comme étant la meilleure agence marketing axée sur les données en 2017. Les très convoités World Travel Awards (prix mondiaux du voyage) reconnaissent les entreprises, les organisations et les bannières qui repoussent les limites de l'industrie à l'égard de l'excellence.

« C'est un immense honneur de recevoir cette récompense », affirme Tim Sullivan, directeur des ventes et du marketing à Cendyn. « Jour après jour, nous constatons à quel point bon nombre de nos clients tirent maintenant parti de leurs données lors de campagnes de cybermarketing afin d'attirer une clientèle plus large. Ils enregistrent ainsi un nombre plus important de réservations directes, et en utilisant nos services intégrés de gestion de la relation client, ils fidélisent cette clientèle et l'incitent à revenir plus souvent à l'hôtel. »

La suite unique de cybermarketing de Cendyn, laquelle est axée sur les données, permet aux hôteliers d'en apprendre davantage sur leur clientèle afin de cibler les clients les plus rentables, et ce, plus facilement que jamais. En effet, en ciblant des clients précis au bon moment et à l'aide d'un message efficace, les hôteliers peuvent se simplifier la tâche au sein d'une industrie très concurrentielle et ainsi mener des campagnes publicitaires personnalisées et multicanaux qui mettent la bannière en vedette et la popularisent.

L'utilisation des données comme outil favorisant une meilleure communication entre les hôteliers et leur clientèle a révolutionné la façon dont ceux-ci s'informent sur les interactions des clients, en plus de multiplier les réservations directes, de contribuer à maintenir la présence de la bannière auprès des meilleurs clients et de leur permettre de se démarquer de la concurrence de l'industrie. Les suites intégrées de cybermarketing et de gestion de la relation client de Cendyn, destinées au secteur de l'hébergement, permettent aux hôteliers d'intégrer leurs clients au coeur de leurs activités et de focaliser sur l'offre d'un service à la clientèle exceptionnel et personnalisé en tout temps.

À propos de Cendyn

Cendyn est un fournisseur de services et de logiciels infonuagiques qui conçoit des plateformes technologiques intégrées destinées à stimuler les ventes et la performance commerciale dans les secteurs des voyages et de l'hôtellerie. Le Cendyn Hospitality Cloud offre l'ensemble le plus complet de logiciels et de services innovants du secteur et couvre les sphères du marketing hôtelier, de la fidélisation de la clientèle, des ventes groupées et de la gestion d'événements. Disposant de bureaux à Boca Raton, Atlanta, Boston, San Diego, Toronto, Whistler, Londres, Munich et Singapour, Cendyn est fière de servir plus de 30 000 clients présents dans 143 pays, et dont les dépenses d'entreprise se chiffrent à plus d'un milliard de dollars. Pour en savoir plus sur Cendyn, rendez-vous à www.cendyn.com.

À propos des World Travel Awards

Les World Travel Awardstm ont été créés en 1993 afin de reconnaître, récompenser et célébrer l'excellence dans tous les secteurs clés des industries du voyage, du tourisme et de l'hébergement. Aujourd'hui, la marque World Travel Awardstm (prix mondiaux du voyage) est reconnue dans le monde entier à titre de gage ultime de qualité au sein de ces industries.

