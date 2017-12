La filiale polonaise de Carl Data reçoit une subvention de l'UE pour développer l'intelligence artificielle







La filiale polonaise de Carl Data Solutions Inc. (CSE: CRL, FSE: 7C5, OTC: CDTAF) franchit une nouvelle étape capitale dans le développement de l'intelligence artificielle (IA) afin de surveiller les infrastructures critiques vieillissantes. Cette subvention de recherche et développement d'environ 300 000 USD fournie par l'intermédiaire de l'Union européenne financera l'exploration de nouvelles façons dont la collecte de données et la modélisation prédictive peuvent améliorer la sécurité et l'efficacité des infrastructures en eau.

La recherche sera axée sur l'apprentissage automatique basé sur l'intelligence artificielle qui fait des prédictions en permanence sur la répercussion que les tempêtes prévues vont avoir sur les infrastructures en eau. Cela laissera le temps nécessaire aux travailleurs pour protéger les villes contre les inondations et autres dégâts. Un capteur intelligent mesurant l'écoulement à l'aide d'un modèle d'apprentissage automatique sera développé pour extraire des données sur l'écoulement plus précises qu'avec tout autre dispositif actuellement disponible sur le marché. La recherche aura également pour objectif la détection des anomalies des capteurs afin d'améliorer la qualité des données recueillies. L'IA sera formée pour être en mesure de savoir si un capteur donne des données incomplètes ou incorrectes. Cela améliorera l'intelligence de l'exploitation pour l'ensemble du système.

Carl Data Solutions Pologne travaillera en étroite collaboration avec le Département des systèmes de prise de décision et de robotique de l'université de Technologie de Gda?sk, en coordination avec une équipe de titulaires de doctorats et d'ingénieurs qui étudient les infrastructures en eau depuis des décennies. Piotr Stepinski, directeur technologique de Carl Data et architecte dans la conception du projet, a commenté à ce sujet : « L'aboutissement de ce projet pourrait permettre à la filiale polonaise de Carl Data de revendre cette technologie innovante dans toute l'Union européenne et en Amérique du Nord. Nous sommes enthousiastes à l'idée de bénéficier du soutien gouvernemental et international pour le développement de ces produits et services à la demande ».

À propos de Carl Data Solutions Inc.

Carl Data Solutions Inc. est une entreprise axée sur l'IIoT, qui s'attache à apporter des solutions de collecte, stockage et analyse d'informations de nouvelle génération aux entreprises centrées sur les données. S'appuyant sur ses récentes acquisitions, Carl aide ses clients à analyser et à comprendre toutes les formes de données environnementales grâce à une robuste plate-forme de collecte, surveillance et rapport des données et à des outils d'analyse prédictive.

Carl Data continue de développer des applications pour travailler avec de nouveaux services de stockage de masse basés sur le nuage (cloud) et des outils d'analyse (Big data en tant que service - BDaaS) basés sur le nuage, afin d'offrir de l'évolutivité aux municipalités, aux prestataires de services publics et à d'autres secteurs verticaux industriels. Ces méthodes de collecte et de stockage de données permettent à la Société de créer des applications intelligentes basées sur les logiciels en tant que service (SaaS), capables de collecter des données provenant de nombreuses sources diverses et de fournir des informations approfondies servant à une meilleure prise de décision. Vous trouverez un complément d'informations en cliquant sur http://www.CarlSolutions.com.

