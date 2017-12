Invitation à la presse - Rencontre technique concernant la circulation des véhicules lourds sur la route 201 à Salaberry-de-Valleyfield







SALABERRY-DE-VALLEYFIELD, QC, le 11 déc. 2017 /CNW Telbec/ - La ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines habitudes de vie et ministre responsable de la région de la Montérégie, Mme Lucie Charlebois, au nom du ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports, M. André Fortin, invite les représentants des médias à une rencontre technique afin de présenter les étapes à venir concernant la circulation des véhicules lourds sur la route 201.

Cet événement aura lieu :

Date : Le mardi 12 décembre 2017



Heure: 12 h



Endroit : Salle Gault C

Hôtel Plaza Valleyfield

40, avenue du Centenaire

Salaberry-de-Valleyfield

SOURCE Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports

Communiqué envoyé le 11 décembre 2017 à 16:43 et diffusé par :