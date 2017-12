Le Canada et la Nation métisse de l'Ontario signent une entente sur la réconciliation avec la communauté métisse du Nord-Ouest de l'Ontario







OTTAWA, le 11 déc. 2017 /CNW/ - Le gouvernement du Canada et la Nation métisse de l'Ontario ont signé aujourd'hui une entente sur la réconciliation avec la communauté métisse du Nord-Ouest de l'Ontario. Cette entente a pour but de travailler en collaboration pour trouver une solution commune qui tient compte de l'histoire particulière et des revendications en suspens de cette collectivité métisse.

Aux termes de l'entente, le Canada et la communauté métisse du Nord-Ouest de l'Ontario s'engagent à entamer des négociations qui favoriseront un libre échange d'idées grâce à un dialogue respectueux et à une discussion honnête. L'entente vise à favoriser la réconciliation en vue de régler toute revendication en suspens de la communauté métisse du Nord-Ouest de l'Ontario, y compris les revendications collectives des Métis en lien avec l'adhésion des Métis au Traité no 3 en 1875.

Dans le cadre des négociations, les parties s'emploieront à régler les revendications en suspens et à améliorer les intérêts et le bien-être des citoyens de la Nation métisse de l'Ontario qui sont titulaires de droits et qui sont membres de la communauté métisse du Nord-Ouest de l'Ontario.

Citations

« Il s'agit d'une étape importante vers la réconciliation avec la communauté métisse du Nord-Ouest de l'Ontario de la Nation métisse de l'Ontario. Grâce à un dialogue fondé sur le respect et la collaboration, nous poursuivons nos efforts en vue de renforcer la relation de gouvernement à gouvernement et de travailler ensemble à bâtir un avenir meilleur pour les Métis du Nord-Ouest de l'Ontario. »

L'honorable Carolyn Bennett, M.D., c.p., députée

Ministre des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord

« Notre communauté métisse s'efforce depuis longtemps de faire reconnaître par le Canada son histoire unique et ses revendications collectives en suspens. Bien qu'il reste encore beaucoup à faire, notre entente établit une marche à suivre qui, nous l'espérons, permettra de respecter enfin les promesses faites à nos ancêtres métis. »

Theresa Stenlund

Conseillère régionale (région1-Nord-Ouest de l'Ontario), Nation métisse de l'Ontario

Les faits en bref

Aujourd'hui, le gouvernement du Canada et la Nation métisse de l' Ontario ont également signé une entente-cadre tripartite historique sur la réconciliation.

ont également signé une entente-cadre tripartite historique sur la réconciliation. L'Entente sur la réconciliation avec la communauté métisse du Nord-Ouest de l' Ontario vient compléter ces discussions globales sur la réconciliation.

vient compléter ces discussions globales sur la réconciliation. La communauté métisse du Nord-Ouest de l' Ontario est représentée par les conseils communautaires de la Nation métisse de l' Ontario suivant : Sunset Country, Kenora , Atikokan et ceux de la communauté métisse du Nord-Ouest.

est représentée par les conseils communautaires de la Nation métisse de l' suivant : Sunset Country, , et ceux de la communauté métisse du Nord-Ouest. Les droits et les intérêts des tierces parties, des autres Autochtones et de tous les Canadiens seront respectés et pris en compte pendant les négociations.

