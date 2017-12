Québec et Terre-Neuve-et-Labrador : un nouvel élan pour la francophonie







ST. JOHN'S, le 11 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Les gouvernements du Québec et de Terre-Neuve-et-Labrador ont signé, aujourd'hui, un nouvel accord pour favoriser une plus grande coopération. En outre, une déclaration portant sur la francophonie canadienne témoigne de leur engagement commun d'assurer la pérennité du français au Canada.

L'accord favorisera la mise en oeuvre de projets structurants au bénéfice de la francophonie canadienne, au chapitre de la culture, de l'éducation, des communications, de l'immigration, de la petite enfance, de la jeunesse, des ressources relatives à la langue française, du développement économique, de la santé, de la justice, de la condition féminine et du tourisme.

Pour la première fois, les gouvernements de Terre-Neuve-et-Labrador et du Québec s'engagent à affecter une somme d'argent particulière, soit de 92 000 $ pour les cinq prochaines années, pour faire progresser les initiatives. Rappelons que les gouvernements de Terre-Neuve-et-Labrador et du Québec ont investi conjointement plus de 35 000 $ au cours des deux dernières années afin de réaliser des initiatives prometteuses et structurantes comme Espace franco 2017 - Folk Festival et le Festival du cinéma québécois 2017, pour la promotion et la diffusion de la langue et de la culture françaises.

Les deux ministres s'engagent, par ailleurs, à se rencontrer au moins une fois tous les deux ans, afin d'échanger et de faire le point en matière de francophonie canadienne ainsi que pour discuter des priorités d'action quinquennales qui auront été déterminées en collaboration avec la Fédération des francophones de Terre-Neuve et du Labrador.

Citations

« Je tiens à féliciter le Gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador pour ce geste significatif d'inclusion envers la francophonie canadienne. En nous unissant pour faire résonner le français, celui-ci s'affirme et prend sa place, ce qui constitue un atout pour l'ensemble des Canadiens . Dans nos ententes conjointes précédentes , les priorités d'action se décidaient entre les deux gouvernements signataires. Dorénavant, le milieu communautaire sera impliqué dans la définition même de ces priorités, y apportant sa connaissance fine des besoins réels des collectivités. Cette expertise nécessaire permettra donc que les initiatives soutenues améliorent concrètement la situation vécue sur le terrain. »

Jean-Marc Fournier, ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne du Québec

« Notre gouvernement reconnaît la contribution de la communauté francophone et acadienne au développement social, culturel et économique de la province. Cette contribution permet également de rendre nos communautés francophones plus attrayantes, ce qui est un des objectifs de La voie à suivre en matière d'immigration à Terre-Neuve-et-Labrador. Je suis heureux de renouveler ce partenariat avec le Gouvernement du Québec, en signant l'accord et la déclaration sur la francophonie afin de favoriser l'épanouissement à long terme de nos communautés. »

L'honorable Christopher Mitchelmore, ministre du Tourisme, de la Culture, de l'Industrie et de l'Innovation et ministre responsable des Affaires francophones de Terre-Neuve-et-Labrador

« Nous nous réjouissons du renouvellement de cette entente entre les provinces de Terre-Neuve-et-Labrador et du Québec. Depuis bientôt dix ans, celle-ci a contribué très positivement à notre développement communautaire. Ce renouvellement marque, aujourd'hui, une nouvelle étape qui permettra à nos organismes francophones de renforcer la collaboration et le partenariat avec ceux du Québec, dans des secteurs d'action identifiés comme prioritaires et avec, désormais, des engagements budgétaires chiffrés des gouvernements. »

Sophie Thibodeau, présidente du conseil d'administration de la Fédération des francophones de Terre-Neuve et du Labrador

Sources :

Gabrielle Fallu

Attachée de presse

Cabinet du ministre responsable

des Relations canadiennes

et de la Francophonie canadienne du Québec

418-646-5950

Eric Humber

Tourisme, Culture, Industrie et Innovation

709-729-4819 ou 709-725-9655

erichumber@gov.nl.ca

Gaël Corbineau

Directeur général

Fédération des francophones de Terre-Neuve et du Labrador

709-722-0627

dg@fftnl.ca

SOURCE Cabinet du ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne

Communiqué envoyé le 11 décembre 2017 à 16:28 et diffusé par :